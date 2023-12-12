15+ актеров и актрис из культового кино, которых мы совершенно не узнали в более современных фильмах и сериалах

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Наверняка некоторые из нас не замечали, что, например, Марина Дюжева, засветившаяся в старом добром фильме «По семейным обстоятельствам», десятилетиями позднее сыграла эпизодическую роль в сериале «Папины дочки». А Александр Збруев, которого многие помнят по «Большой перемене», появился еще и в современной многосерийке «Содержанки». И таких актеров великое множество.

Анна Фроловцева в фильме «Вокзал для двоих» (1982) и в сериале «Воронины» (2009-2019)

Валентина Теличкина в ленте «Не может быть!» (1975) и в картине «Бригада» (2002)

Игорь Костолевский в «Гараже» (1979) и в «Триггере» (2018)

Ольга Волкова в фильме «Вокзал на двоих» (1982) и в сериале «Папины дочки» (2007-2013)

Ирина Розанова в ленте «Где находится нофелет?» (1987) и в сериале «Почка» (2021)

Лариса Удовиченко в сериале «Место встречи изменить нельзя» (1979) и в многосерийке «Мир! Дружба! Жвачка!» (2020)

Олег Янковский в картине «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) и в «Стилягах» (2008)

Светлана Крючкова в фильме «Большая перемена» (1972) и в ленте «Похороните меня за плинтусом» (2008)

Ирина Алферова в картине «Д’Артаньян и три мушкетера» (1979) и в «Елках — 2» (2011)

Владимир Коренев в фильме «Человек-амфибия» (1961) и в сериале «Орлова и Александров» (2015)

Ирина Муравьева в двухсерийке «Москва слезам не верит» (1979) и в сериале «Не родись красивой» (2005-2006)

Александр Збруев в мини-сериале «Большая перемена» (1972) и в «Содержанках» (2019)

Татьяна Догилева в фильме «Вокзал для двоих» (1982) и в сериале «Вампиры средней полосы» (2021)

Марина Дюжева в двухсерийке «По семейным обстоятельствам» (1978) и в сериале «Папины дочки» (2007-2013)

Михаил Кокшенов в фильме «Не может быть!» (1975) и в сериале «Воронины» (2009-2019)

Любовь Полищук в «12 стульях» (1976) и в ситкоме «Моя прекрасная няня» (2004-2008)