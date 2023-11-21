20+ малоизвестных фактов о том, что творилось на съемках фильмов Марка Захарова

За свою творческую жизнь режиссер Марк Захаров снял 28 фильмов. Абсолютно каждый из них может похвастаться высокой художественной ценностью, ведь режиссер привлекал к работе лучших мастеров своего дела. Мы решили собрать факты о 4 культовых картинах Марка Анатольевича, которые каждый из нас хоть раз смотрел, а может, даже и неоднократно пересматривал.