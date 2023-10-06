15+ кинодив прошлого, которые запросто могли бы заменить на экране звезд Голливуда

Наверняка многие из нас замечали сходство между экранными образами нынешних звезд Голливуда и популярных актрис из нашего детства. Нам кажется, что Скарлетт Йоханссон в исторической драме «Еще одна из рода Болейн» легко могла бы заменить очаровательная Тамара Акулова, а роскошная Елена Метелкина здорово бы смотрелась на месте Зендаи в «Дюне».

Николь Кидман и Александра Яковлева

Джулия Робертс и Елена Сафонова

Лили Коллинз и Наталья Варлей

Шарлиз Терон и Алиса Фрейндлих

Эмилия Кларк и Анастасия Вертинская

Дженнифер Кулидж и Барбара Брыльска

Кира Найтли и Людмила Савельева

Эмма Уотсон и Наталья Гусева

Кэтрин Зета-Джонс и Додо Чоговадзе

Кейт Уинслет и Наталья Андрейченко

Риз Уизерспун и Елена Проклова

Зендая и Елена Метелкина

Кэмерон Диас и Ирина Алферова

Марго Робби и Наталья Кустинская

Софи Марсо и Наталья Трубникова

Скарлетт Йоханссон и Тамара Акулова

Эмма Стоун и Любовь Полищук

Изабель Аджани и Анна Самохина

В другой нашей статье мы пошли дальше и, вооружившись помощью искусственного интеллекта, представили, как бы выглядели герои из любимых фильмов нашего детства, если бы их сыграли звезды Голливуда. Риз Уизерспун могла бы перевоплотиться в Раису Захаровну, а Эмилия Кларк неплохо смотрелась бы в образе Нины из «Кавказской пленницы».