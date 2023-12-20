15 молодых актеров, о которых мы услышали совсем недавно, но они уже готовы заткнуть за пояс красавчиков из 2000-х

Многие из нас с упоением смотрели сериал «Две судьбы» с красавчиком Андреем Чернышевым, кто-то отдавал предпочтение многосерийке «Не родись красивой» с Григорием Антипенко. Времена меняются, и сегодня появилось множество актеров, которые готовы затмить наших любимых героев 2000-х.

Даниил Страхов — Марк Эйдельштейн

Кинодебют Даниила Страхова состоялся в 1996 году в эпизодической роли в фильме «Карьера Артуро Уи. Новая версия». Настоящую популярность актеру принесла многосерийка «Бедная Настя» (2003), в которой он сыграл одну из главных ролей. Сегодня на счету Даниила более 72 работ. Если в Даниил Страхов кружил головы в 2000-х, то сейчас Марк Эдельштейн сводит девушек с ума. Несмотря на свой юный возраст (21 год) он уже успел продемонстрировать актерский талант в 15 фильмах и сериалах. Известность к Марку пришла после выхода фильма «Страна Саша». Также он засветился в популярном сериале «Монастырь». Частенько актера сравнивают с Тимоти Шаламе.

Андрей Чернышов — Глеб Калюжный

Впервые Андрей Чернышов засветился на киноэкранах в 2000 году в фильме «24 часа». Уже в 2002 актер сыграл в сериалах «Свободная женщина» и «Две судьбы», после выхода которых у него появилась целая армия поклонниц. Сегодня на счету Андрея около 100 работ. Глебу Калюжному 25 лет. Его дебют в кино состоялся в 2015 году, а именно — в фильме «14+». Впоследствии вышли такие сериалы с его участием, как «Красные браслеты», «Доктор Рихтер», «Детки». В 2021 году Глеб снялся в нашумевших «Вампирах средней полосы». На сегодняшний момент ожидают свой выход сразу 3 работы с участием Калюжного.

Евгений Цыганов — Юрий Насонов

Сегодня 44-летний Евгений Цыганов может похвастаться около 100 киноработами. Его первое появление на экранах состоялось в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». Затем Евгений снялся в картине «Питер FM», которая стала культовой среди молодежи того времени. Сегодня актера можно увидеть в фильмах «Мастер и Маргарита», «1993» и в мини-сериале «Цербер». Юрий Насонов родился в 1996 году. Дебют актера в большом кино состоялся в 2020, когда он сыграл одну из главных ролей в сериале «Руммейт». В 2021 Юрий засветился в таких популярных проектах, как «Майор Гром: Чумной Доктор», «ЮЗЗЗ» и «Бег улиток». В ближайшем будущем планируется выход сериала «Золотое дно» и фильма «Бывший в помощь» с участием Насонова.

Алексей Чадов — Иван Янковский

© Стритрейсеры / Студия Черепаха , Kashaev Pavel / East News Kashaev Pavel / East News

Алексей Чадов был на пике своей популярности в 2000-х, его дебют в кино состоялся в 2002 году. Чуть позже он снялся в «Ночном дозоре». Эта картина позволила ему закрепиться в статусе кинозвезды. Затем Алексей появился в фильме «Жара» вместе с Агнией Дитковските, которая впоследствии стала его женой. И сегодня Чадов продолжает радовать зрителей новыми работами. Ивана Янковского можно назвать настоящим мачо из 2020-х. Молодой человек приходится сыном Филиппу Янковскому. В 10 лет он впервые заявил о себе в фильме «Приходи на меня посмотреть», режиссером которого стал его дедушка Олег Янковский. В 2008 году после выхода картины «Индиго», где Ивану досталась главная роль, о нем заговорили многие. В 2021 Янковский снялся в сериале «Топи», а в 2023 — сразу в нескольких значимых проектах: «Фишер», «Плейлист волонтера» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Максим Аверин — Юра Борисов

На сегодняшний день в кинокопилке Максима Аверина чуть более 60 работ. Он дебютировал в кино в 7 лет. Свою первую взрослую роль актер сыграл в фильме «Любовь зла» в 1998 году. Однако бешеную популярность Максим обрел спустя 10 лет, когда воплотил на экране образ следователя Сергея Глухарева в сериале «Глухарь». Чуть позднее Аверин сыграл врача в популярном сериале «Склифосовский». Коллеге Максима Аверина Юре Борисову 31 год. Столь молодой возраст не помешал ему сняться в 66 фильмах и сериалах. Кинодебют актера состоялся в 2010 году. Пожалуй, одной из самых заметных работ Борисова стала роль в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором он задействован с 2020 года. Сегодня Юру можно увидеть в фильмах «Кентавр», «Год рождения», «Отпуск в сентябре», «Прости меня, Аня».

Кирилл Плетнев — Григорий Верник

Дебют Кирилла Плетнева на экранах состоялся в 2000 году, когда он сыграл в культовом сериале того времени «Убойная сила». Популярность к начинающему актеру пришла лишь спустя 4 года после выхода «Дальнобойщиков» и «Детей Арбата». В 2012 Кирилл стал снимать короткометражки, а в спустя некоторое время срежиссировал полнометражный фильм «Жги!» В настоящий момент Плетнев продолжает сниматься в кино. Григорий Верник родился в 1999 году, его отец — популярный актер и шоумен Игорь Верник. В 16 лет он впервые появился на экранах в сериале «Избранница». Затем последовали: «Год культуры» (2018 — ...), «Содержанки» (2019), «Need хелп» (2020 — ...). «Цикады» — одна из последних самых ярких работ Григория.

Владимир Яглыч — Денис Нурулин

East News

Владимир Яглыч начал свою актерскую карьеру в 2004 году, когда снялся в фильме «На безымянной высоте», где ему сразу же досталась одна из главных ролей. Засветился Владимир и в популярных сериалах: «Две судьбы» (2005), «Не родись красивой» (2005), «Екатерина. Взлет» (2016), «Молодежка» (2017), а также в фильмах: «Мы из будущего» (2008), «Экипаж» (2016). И сейчас Владимир продолжает радовать зрителей своими новыми работами. Кинодебют коллеги Яглыча Дениса Нурулина состоялся в 2017 году в фильме «Нищеброды». Впоследствии актер снялся еще в 16 фильмах и сериалах, в их числе: «Безсоновъ» (2019), «Гости из прошлого» (2020 — ...), «Закрытый уровень» (2023).

Юрий Колокольников — Тихон Жизневский

EAST NEWS , Tarakanov Vadim / East News

Впервые Юрий Колокольников заявил о себе как об актере, будучи подростком. В 2001 году вышла лента Владимира Меньшова «Зависть богов», в которой одна из ролей досталась Юрию. Колокольников начал активно сниматься в кино и играть в театре. В 2014 актер засветился в четвертом сезоне «Игры престолов», в 2019 — в «Призрачной шестерке» Майкла Бэя, а годом позднее — в «Доводе» Кристофера Нолана. Кинематографический путь Тихона Жизневского начался еще во второй половине 2000-х годов, но тогда он снялся лишь в нескольких работах. В 2014 вышел фильм «7 футов под килем», где Тихону досталась главная роль. Следующая его работа «Огонь» появилась лишь в 2020 году, она и приумножила популярность актера. Сейчас Жизневский продолжает активно сниматься.

Константин Крюков — Анар Халилов

East News

Красавец из 2000-х Константин Крюков приходится внуком культовому режиссеру Сергею Бондарчуку и племянником Федору Бондарчуку. Кинодебют актера состоялся в 2005 году. Помимо того, что актер продолжает сниматься в кино, (к слову, в его копилке около 80 фильмов и сериалов), он увлечен ювелирным искусством и живописью.



Настоящий мачо из 2020-х Анар Халилов впервые заявил о себе в 2013 году, тогда он отметился в одном из эпизодов сериала «Пятая стража». Спустя несколько лет актер сыграл в фильме «Танцуй со мной», который считает едва ли не самым знаковым в своей карьере. В 2023 году Анара можно было увидеть в фильме «Страсти по Матвею».

Артем Ткаченко — Евгений Шварц

Зрители узнали об Артеме Ткаченко в 2004 году после выхода фильма «Даже не думай 2: Тень независимости». Уже в следующем году он засветился в успешном мини-сериале «Бухта Филиппа», а в 2006, после выхода фильма «Меченосец», к Ткаченко пришла настоящая популярность. В 2021 Артем продемонстрировал весь свой талант в популярном сериале «Вампиры средней полосы», а в 2023 — в «Убить Риту». Впервые Евгений Шварц предстал перед зрителями по ту сторону экрана в короткометражке «Без пяти пять» (2017). Свою первую работу в полнометражном фильме «Мертвые ласточки» (2018) актер считает откровенно слабой, чего точно нельзя сказать о последних фильмах Шварца — «Наследие» (2021), «Этерна» (2022), «Карамора» (2022), «Императрицы» (2023).

Петр Федоров — Дмитрий Чеботарев

EAST NEWS

Петр Федоров — один из представителей актерской династии. Он дебютировал в кино в 2001 году в фильме «101-й километр». Настоящую известность артист обрел в 2006 году после выхода сериала «Клуб», где ему досталась одна из главных ролей. Впоследствии с участием Федорова вышли такие фильмы и сериалы, как «Обитаемый остров» (2008), «Пирамммида» (2011), «Саранча» (2015), «Ледокол» (2016), «Ласт квест» (2023). Дебют Дмитрия Чеботарева в кино состоялся в 2013 году в короткометражке «По пути». Настоящую известность ему принесли роли в фильме «Тренер» и в сериале «Фитнес», вышедшие в 2018 году. Спустя 3 года Дмитрия ожидала роль в сериале «Майор Гром: Чумной Доктор», а также в «Контейнере» и «Вампирах средней полосы». Одна из последних работ Чеботарева — «Плейлист волонтера» (2023).

Евгений Стычкин — Михаил Кремер

ZERKALO / East News

Дебют Евгения Стычкина состоялся в 1993 году, тогда ему досталась эпизодическая роль в фильме «Пчелка». Однако зрительские симпатии актер завоевал спустя 12 лет после выхода ленты «От 180 и выше». Примерно в этот же период с участием актера вышли картины «В круге первом», «Пушкин: Последняя дуэль», «Любовь-морковь» (все в 2006). Не так давно Евгений порадовал своими ролями в лентах «Мажор. Фильм» (2021), «Фандорин. Азазель» (2022), «Цикады» (2023). Михаил Кремер начал сниматься с начала 2010-х годов. Тогда это были преимущественно сериалы («Универ. Новая общага», «Паутина 7» и др.). В 2017 году с участием Михаила вышли «Деффчонки», «Улица». Эти проекты повысили популярность Кремера у зрителей. В 2022 он засветился в фильме «Смычок», а в 2023 в сериале «Короче, план такой!».

Григорий Антипенко — Матвей Лыков

EAST NEWS

Первое появление Григория Антипенко на телеэкранах состоялось в 2002 году в нескольких эпизодах сериала «Кодекс чести». Однако настоящая популярность к актеру пришла после выхода сериалов «Талисман любви» и «Не родись красивой». Позднее Григорий снялся в сериале «Провинциалка», фильме «Москва, я люблю тебя!» и в ряде других работ. Последний сериал с участием Антипенко вышел в 2017 году. Сыграв в «Торгсине», Григорий больше не появлялся на экранах. Матвей Лыков — сын актера Александра Лыкова. Когда ему было 6, он снялся в небольшом эпизоде в фильме «Путешествие в счастливую Аравию». В 2015 году вышел первый полнометражный фильм Матвея («Он — дракон»), где актеру досталась главная роль. Сейчас молодого человека можно увидеть в сериале «Убить Риту». Еще Лыков — успешная модель. Он часто дефилирует по мировым модным подиумам.

Петр Красилов — Павел Табаков

Впервые зрители увидели Петра Красилова в сериале «Бедная Настя» (2003-2004), там он блистательно сыграл роль князя Михаила Репнина. Далее последовала другая знаковая работа Красилова — роль в сериале «Не родись красивой». В 2015 артист снялся в мини-сериале «Вернешься-поговорим», а спустя 4 года — в «100янов». На сегодняшний день это его последние работы. Павел Табаков — сын Олега Табакова и Ольги Зудиной. На счету 28-летнего актера числится 44 работы. В 2014 Табаков дебютировал в фильме «Звезда». Далее последовали такие знаковые фильмы как «Дуэлянт» (2016), «Тобол» (2018) и сериалы «Беспринципные» (2020 — ...), «Екатерина. Фавориты» (2023).

Алексей Макаров — Макар Запорожский

EAST NEWS

Алексей Макаров — один из самых плодовитых актеров нашего времени. Ведь он снялся в более, чем 100 фильмах и сериалах. Его дебют состоялся в далеком 1995 году в мини-сериале «На углу, у Патриарших». В 2000-х Алексей принял участие в проектах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Московская сага». В последующие десятилетия Макаров продолжал активно сниматься. В 2023 году появился сразу в 6 сериалах, в том числе и в «Ухожу красиво». Макар Запорожский начал свою кинодеятельность в начале 2000-х годов, однако тогда его работы нельзя было назвать популярными. Все изменилось в последующем десятилетии. С 2013 по 2019 годы Макар блистал в сериале «Молодежка», который принес ему настоящую популярность. В последующие годы он снимался в «Методе», «Мата Хари», «Триггере».