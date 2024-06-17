"возникают трудности с подбором подходящего и удобного бюстгальтера"
Почему? Ну и пусть лямки торчат. Странные вы, главное когда сиски торчат - можно, а когда лифчик - ужас-ужас.
10 вещей, которые лучше оставить в магазине, даже если их даром отдают
Многие женщины под влиянием рекламы или советов подруг совершают массу спонтанных покупок. И хотя шопинг многие считают чуть ли не одним из 50 оттенков психотерапии, некоторые приобретения заставляют лишь жалеть о потраченных деньгах. Разберем, какие предметы гардероба и модные косметические средства лучше оставить на полке в магазине и не кидать в корзину на маркетплейсах.
Платья на бретельках
"возникают трудности с подбором подходящего и удобного бюстгальтера"
Платья на тонких бретельках, открывающие плечи и спину, казалось бы, идеально подходят для лета. Но сразу возникают трудности с подбором подходящего и удобного бюстгальтера. Далеко не всем комфортно носить силиконовый лифчик без бретелек или совсем отказаться от нижнего белья.
Бюстгальтер должен будет отвечать сразу нескольким требованиям: обеспечивать нужную поддержку, быть незаметным сзади и не соскальзывать при ходьбе. Куда лучше найти более закрытое платье из легкой ткани.
Праймеры для губ
Шта? Вместо помады намазать губы тоналкой и обвести карандашом, и типа это будет выглядеть лучше? Инфа сотка?
Согласно задумке производителей, праймер нужно нанести перед тем, как накрасить губы помадой, чтобы предотвратить ее растекание и зафиксировать цвет.
Но стоит ли тратиться на этот недешевый продукт, если того же эффекта можно добиться без лишних трат? Сперва следует нанести обычный бальзам для губ, который в плане цены куда более доступен, чем хороший праймер. Затем использовать немного тонального крема или консилера, которые наверняка найдутся в косметичке, а в конце просто подвести губы карандашом.
Изящные наручные часы
На запястье шириной 5 см часы шириной 7 см будут смотрется очень элегантно!
Кажется, что лучшим выбором для элегантной женской руки будут изящные часики с небольшим циферблатом. Однако эта форма уже в прошлом. В 2024 году в моде крупные наручные часы с широкими ремнями и крупными циферблатами, которые подходят как женщинам, так и мужчинам. Если не хочется выглядеть старомодно, маленькие часики лучше оставить тикать в магазине.
Тонеры для лица
Тонеры продаются почти в каждом косметическом магазине и представляют собой прозрачную или полупрозрачную жидкость, окрашенную в разные цвета. И порой кажется, что даже те женщины, которые регулярно используют это средство, не всегда понимают, зачем это делают. Главная задача тонера — мягко освежить кожу, не лишая ее естественной влаги.
Но в составе большинства подобных средств содержится спирт, который раздражает кожу. Лучшим вариантом будет обычное увлажнение лица перед сном и утреннее очищение. И, конечно, не стоит забывать про средства защиты от солнечных лучей.
Тонкие и хрупкие кольца
Даешь массивные печатки на пальцах и толстые цепи на бычьих шеях!
Желание побаловать себя небольшим изящным кольцом может сыграть злую шутку. Ведь слишком тонкие конструкции — диаметром 1,6 мм и менее — часто трескают и ломаются. А чересчур маленькие зубцы для камней не обеспечат нормальную фиксацию декоративного элемента. Лучше выбирать более крупные и надежные кольца.
Средства от секущихся кончиков
Блен, пойду выброшу свое чудо-масло, которое прекрасно приглаживает волосы после сушки и визуально делает их замечательно живыми, а то Адме говорит, что это занятие бестолковое, значит, глаза меня обманывают
Многие женщины сталкиваются с тем, что кончики волос становятся сухими, ломкими и напоминают конец распустившейся веревки. Все это происходит из-за частой сушки феном, выпрямления и завивки волос.
Однако использовать косметические продукты для борьбы с секущимися кончиками — занятие бестолковое. В клетках волос нет активности, они не могут восстанавливаться даже при использовании «чудо»-средств. Единственный способ устранить проблему — подстричь волосы.
Увлажняющие спреи для лица
Считается, что спреи для лица мгновенно увлажняют кожу, делая ее сияющей. Их легко взять с собой в сумочку и использовать в любое время и в любом месте. Хоть они и не приносят никакого вреда, дерматологи не советуют злоупотреблять ими. А пользы как таковой от спреев почти нет. Распыленные частицы средства просто остаются на поверхности кожи, поскольку защитный слой не даст им впитываться.
Вместо спреев профессионалы предлагают использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой.
Обувь на очень тонкой подошве
В летний зной хочется надеть легкую одежду, а ножки и ступни держать открытыми. Кажется, что обувь на очень тонкой подошве идеальна для лета. Как бы не так. В обуви на тонкой подошве ноги выглядят короче. Кроме того, она не обеспечивает нужной поддержки свода стопы.
Лучше всего отдать предпочтение более толстой и надежной подошве или туфлям на небольшом каблуке.
Скрабы для кожи
"Не стоит тратить деньги на то что можно сделать дома".
Мы платим как раз за то чтоб дома это не делать!
Скрабы могут быть полезны. Они помогают сделать кожу гладкой, очистить ее от омертвевших клеток. Производители балуют покупателей богатым выбором средств: для лица, для тела, для губ и ног. Но цены на них могут быть неоправданно высокими.
И так ли вообще необходимы скрабы для разных участков тела? Как оказалось, можно обойтись одним универсальным продуктом. Кроме того, большинство скрабов имеют в составе простые ингредиенты: кофе, оливковое масло, мед. Не стоит тратить деньги на то, что легко можно сделать дома.
Мини- и микросумочки
Два года назад в моду вошли крошечные сумки. Этот тренд поддержали и звездные модницы: Рианна, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид. Но мода модой, а ведь практичная сторона вопроса тоже важна. Подобные сумочки — это скорее просто прикольный аксессуар для имиджа. Ведь в некоторые даже банковская карточка не поместится, не говоря уже о телефоне, кошельке и ключах от дома.
Классная альтернатива — более крупные, но в то же время эффектные сумки. Стоит обратить внимание на модели с прочными цепочками. Еще в тренде сумки с анималистическими принтами, шоперы и крупные клатчи.
Чтобы не сесть в лужу при выборе новой обуви на лето, советуем прочесть эту статью. Небольшой спойлер: сандалии в этом сезоне можно даже не доставать из шкафа.