10 вещей, которые лучше оставить в магазине, даже если их даром отдают

Многие женщины под влиянием рекламы или советов подруг совершают массу спонтанных покупок. И хотя шопинг многие считают чуть ли не одним из 50 оттенков психотерапии, некоторые приобретения заставляют лишь жалеть о потраченных деньгах. Разберем, какие предметы гардероба и модные косметические средства лучше оставить на полке в магазине и не кидать в корзину на маркетплейсах.

Платья на бретельках

Платья на тонких бретельках, открывающие плечи и спину, казалось бы, идеально подходят для лета. Но сразу возникают трудности с подбором подходящего и удобного бюстгальтера. Далеко не всем комфортно носить силиконовый лифчик без бретелек или совсем отказаться от нижнего белья. Бюстгальтер должен будет отвечать сразу нескольким требованиям: обеспечивать нужную поддержку, быть незаметным сзади и не соскальзывать при ходьбе. Куда лучше найти более закрытое платье из легкой ткани.

Праймеры для губ

Hangover Unicorn 4 минуты назад Шта? Вместо помады намазать губы тоналкой и обвести карандашом, и типа это будет выглядеть лучше? Инфа сотка? - - Ответить

Согласно задумке производителей, праймер нужно нанести перед тем, как накрасить губы помадой, чтобы предотвратить ее растекание и зафиксировать цвет. Но стоит ли тратиться на этот недешевый продукт, если того же эффекта можно добиться без лишних трат? Сперва следует нанести обычный бальзам для губ, который в плане цены куда более доступен, чем хороший праймер. Затем использовать немного тонального крема или консилера, которые наверняка найдутся в косметичке, а в конце просто подвести губы карандашом.

Изящные наручные часы

Svetlana Svetlana 1 час назад На запястье шириной 5 см часы шириной 7 см будут смотрется очень элегантно! - - Ответить

Кажется, что лучшим выбором для элегантной женской руки будут изящные часики с небольшим циферблатом. Однако эта форма уже в прошлом. В 2024 году в моде крупные наручные часы с широкими ремнями и крупными циферблатами, которые подходят как женщинам, так и мужчинам. Если не хочется выглядеть старомодно, маленькие часики лучше оставить тикать в магазине.

Тонеры для лица

Тонеры продаются почти в каждом косметическом магазине и представляют собой прозрачную или полупрозрачную жидкость, окрашенную в разные цвета. И порой кажется, что даже те женщины, которые регулярно используют это средство, не всегда понимают, зачем это делают. Главная задача тонера — мягко освежить кожу, не лишая ее естественной влаги. Но в составе большинства подобных средств содержится спирт, который раздражает кожу. Лучшим вариантом будет обычное увлажнение лица перед сном и утреннее очищение. И, конечно, не стоит забывать про средства защиты от солнечных лучей.

Тонкие и хрупкие кольца

Желание побаловать себя небольшим изящным кольцом может сыграть злую шутку. Ведь слишком тонкие конструкции — диаметром 1,6 мм и менее — часто трескают и ломаются. А чересчур маленькие зубцы для камней не обеспечат нормальную фиксацию декоративного элемента. Лучше выбирать более крупные и надежные кольца.

Средства от секущихся кончиков

Ардна Скела 1 час назад Блен, пойду выброшу свое чудо-масло, которое прекрасно приглаживает волосы после сушки и визуально делает их замечательно живыми, а то Адме говорит, что это занятие бестолковое, значит, глаза меня обманывают - - Ответить

Многие женщины сталкиваются с тем, что кончики волос становятся сухими, ломкими и напоминают конец распустившейся веревки. Все это происходит из-за частой сушки феном, выпрямления и завивки волос. Однако использовать косметические продукты для борьбы с секущимися кончиками — занятие бестолковое. В клетках волос нет активности, они не могут восстанавливаться даже при использовании «чудо»-средств. Единственный способ устранить проблему — подстричь волосы.

Увлажняющие спреи для лица

Считается, что спреи для лица мгновенно увлажняют кожу, делая ее сияющей. Их легко взять с собой в сумочку и использовать в любое время и в любом месте. Хоть они и не приносят никакого вреда, дерматологи не советуют злоупотреблять ими. А пользы как таковой от спреев почти нет. Распыленные частицы средства просто остаются на поверхности кожи, поскольку защитный слой не даст им впитываться. Вместо спреев профессионалы предлагают использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой.

Обувь на очень тонкой подошве

В летний зной хочется надеть легкую одежду, а ножки и ступни держать открытыми. Кажется, что обувь на очень тонкой подошве идеальна для лета. Как бы не так. В обуви на тонкой подошве ноги выглядят короче. Кроме того, она не обеспечивает нужной поддержки свода стопы. Лучше всего отдать предпочтение более толстой и надежной подошве или туфлям на небольшом каблуке.

Скрабы для кожи

Евга 1 час назад "Не стоит тратить деньги на то что можно сделать дома".

Мы платим как раз за то чтоб дома это не делать! - - Ответить

Скрабы могут быть полезны. Они помогают сделать кожу гладкой, очистить ее от омертвевших клеток. Производители балуют покупателей богатым выбором средств: для лица, для тела, для губ и ног. Но цены на них могут быть неоправданно высокими. И так ли вообще необходимы скрабы для разных участков тела? Как оказалось, можно обойтись одним универсальным продуктом. Кроме того, большинство скрабов имеют в составе простые ингредиенты: кофе, оливковое масло, мед. Не стоит тратить деньги на то, что легко можно сделать дома.

Мини- и микросумочки

Два года назад в моду вошли крошечные сумки. Этот тренд поддержали и звездные модницы: Рианна, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид. Но мода модой, а ведь практичная сторона вопроса тоже важна. Подобные сумочки — это скорее просто прикольный аксессуар для имиджа. Ведь в некоторые даже банковская карточка не поместится, не говоря уже о телефоне, кошельке и ключах от дома. Классная альтернатива — более крупные, но в то же время эффектные сумки. Стоит обратить внимание на модели с прочными цепочками. Еще в тренде сумки с анималистическими принтами, шоперы и крупные клатчи.