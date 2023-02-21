15+ закулисных фактов о фильме «Аватар: Путь воды», которые вызывают не меньше удивления, чем пейзажи Пандоры
Пару месяцев назад на большие экраны вышла 2-я часть легендарного фильма «Аватар» от Джеймса Кэмерона. Эта картина, так же как и предыдущая, поразила зрителей своей потрясающей картинкой и четко выверенным сюжетом. Но мало кто знает, какие закулисные тайны она хранит.
- Премьера 1-й части «Аватара» состоялась в 2009 году. В 2022-м на экраны вышло продолжение — «Аватар: Путь воды». Это один из самых больших временных промежутков между фильмами, который когда-либо был. Кстати, одновременно со 2-й частью снималась и 3-я, ее выход запланирован на 2024 год. Съемки фильмов начались в 2017-м и завершились спустя 3 года. Кстати, это 2-й сиквел для Джеймса Кэмерона после картины «Терминатор-2: Судный день».
- Доподлинно неизвестно, сколько средств было потрачено на производство картины, однако в одном из своих интервью Джеймс Кэмерон сказал, что это было «чертовски дорого». И добавил, что, чтобы окупиться, «Аватар» должен стать 3-м или 4-м самым кассовым фильмом в истории.
- Джеймс Кэмерон предложил сыграть одну из ролей Эдварду Нортону. Однако он отказался по той причине, что был согласен видеть себя лишь в качестве одного из представителей народа нави, а не быть частью индустриального мира, который хочет уничтожить Пандору. Однако Кэмерон так хотел поработать с актером, что пригласил его сыграть небольшую, но важную роль в фильме «Алита: Боевой ангел».
- Вдохновением для создателей картины стало реально существующее племя баджо, которое проживает в Индонезии. Оно ведет кочевой образ жизни, а их местом жительства являются лодки. Представители этого племени отличаются впечатляющими способностями к дайвингу: по некоторым данным, эти люди могут задерживать дыхание под водой на глубине 60 метров до 13 минут подобно народу нави в «Аватаре».
- Впечатляющее количество съемок проводилось под водой. Кэмерон хотел, чтобы все выглядело по-настоящему, поэтому решил не довольствоваться графикой, а использовал самые настоящие декорации. В распоряжении съемочной группы был огромный резервуар, заполненный 3,4 млн литров воды. Также режиссер нанял лучших в мире специалистов по задержке дыхания, которые помогали актерам как можно дольше оставаться под водой. Кстати, Кейт Уинслет удалось побить 6-минутный рекорд Тома Круза по времени задержки дыхания под водой: она продержалась там на минуту дольше.
- Главный дайвер «Аватара» заявил, что всего во время съемок было осуществлено порядка 200 000 погружений под воду, что делает этот фильм «самой сложной картиной, связанной с дайвингом». Также была разработана новейшая технология захвата движения камерой под водой.
- Если в 1-й части «Аватара» все персонажи говорили на языке нави, который придумал профессор Пол Фроммер специально для этого фильма, то во 2-й части герои говорили на английском. Это вызвало большое удивление у многих, но объяснить это довольно просто. Так было сделано из-за того, что зрителям было бы слишком сложно читать субтитры на протяжении более чем 3 часов.
- Специально для фильма было выдумано 57 морских обитателей, в частности тулкун, который чем-то напоминает кита. Для воплощения этого и других персонажей создатели картины консультировались с компетентными людьми из Университета Виктории в Новой Зеландии.
- Во 2-й части «Аватара» большая часть времени отведена отношениям между персонажами. В одном из интервью Кэмерон оправдал 3-часовой хронометраж картины тем, что в ней был сделан акцент «больше на характерах, на истории, на отношениях и на эмоциях персонажей». Режиссер продолжил: «Мы не потратили столько времени на отношения и эмоции в 1-м фильме, поэтому 2-я часть получилась гораздо длиннее».
- Спустя четверть века после выхода «Титаника» Кейт Уинслет и Джеймс Кэмерон объединились вновь. И в том и в другом фильме режиссер выделил для актрисы одну из главных ролей, хотя ранее Кейт говорила, что больше не снимется у Кэмерона. После выхода «Титаника» она выдала следующее: «Вам придется заплатить мне баснословные деньги, чтобы я вновь работала с Джеймсом», — но тем не менее она появилась в его «Аватаре» 25 лет спустя. Сейчас актриса говорит о том, что эти 2 фильма абсолютно разные, но у них есть одно общее: вода. Также она утверждает, что читать сценарий от Кэмерона — сплошное удовольствие, ведь режиссер — перфекционист с головы до ног.
- Уинслет поразилась тому, что будет играть беременную героиню. Ведь, по ее мнению, нечасто в кино показывают женщин в положении, и даже если показывают, то изображают их как пассивных и слабых. Однако ее персонаж совсем не из таких.
- В фильме также засветилась и Сигурни Уивер. На момент выхода 1-й части «Аватара» ей было 60 лет, а на момент выпуска 2-й — 73 года. Причем в фильме «Аватар: Путь воды» она играла 14-летнюю героиню — приемную дочь Джейка Салли и Нейтири Кири. Для того чтобы вжиться в эту роль, Уивер посетила среднюю школу, чтобы понять, как общаются и чем живут подростки. Кстати, в первоначальном сценарии Кири была «слишком аккуратная» для подростка, Уивер настояла на том, чтобы она была более неловкой для 14-летней девушки.
- Наравне с другими актерами Сигурни Уивер тренировалась задерживать дыхание под водой, ей удавалось делать это до 3 минут. Она также присоединилась к своим младшим коллегам для изучения подводного языка жестов и искусства паркура. Актриса призналась: «Я была полна решимости сделать все это. Я не хотела, чтобы кто-то говорил, что, мол, она вроде как старушка».
- Зои Салдана, сыгравшая Нейтири, в одном из шоу поделилась своими ощущениями от первого просмотра фильма: «Я все еще нахожусь под сильным впечатлением от фильма. Он настолько эмоционален, что я просто-напросто рыдала и сейчас удивляюсь, как только мои ресницы остались на месте. Это особенная картина!»
© Avatar: The Way of Water / 20th Century Studios and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News
- Костюмы, которые носили представители народа нави, были изготовлены вручную. Процесс сотворения нарядов включал в себя различные этапы: проектирование, подготовку декоративных элементов и собственно сам процесс создания костюмов. Они были изготовлены из различных материалов, включая кожу и мех. Наряды разрабатывались таким образом, чтобы они были не только функциональными, но и эстетически приятными, также их тестировали на моделях, для того чтобы убедиться в том, что они смотрятся естественно.
- У одного из создателей фильма спросили, была ли какая-то конкретная сцена, которую было ну очень сложно снимать, он ответил следующее: «Самая первая сцена, которую мы снимали, была та, где Джейк пытается убедить Нейтири уйти. И именно здесь мы протестировали все технологии, которые потом были задействованы в фильме, кроме съемок, связанных с водой. Мы снимали эту сцену целый год, чтобы убедиться, что все правильно поняли».
- Эди Фалко, которая сыграла в фильме роль генерала Фрэнсис Ардмор, не так давно сделала шокирующее признание: «Я видела 1-й «Аватар». Во 2-й части я снялась 4 года назад. Когда кто-то упомянул о нем, я подумала, что, наверное, он уже вышел и провалился, поэтому ничего и не слышала об этой картине. Такое ведь случается! А совсем недавно кто-то сказал, что выходит новый «Аватар», а я в ответ: «Так он еще не вышел?»
- Сцена, когда Джейк поднял на руках новорожденного Нетейама, чтобы все увидели его, многим напомнила культовый эпизод из «Короля Льва».
- Кэмерон хотел создать фильм с непредсказуемым финалом. Он рассуждал так: «Я гарантирую вам, что вы не сможете предсказать концовку. Ведь людям не нравится смотреть картину и понимать, что ее финал довольно легко предугадать. Я не думаю, что мой фильм такой». И напоследок: 1-й части «Аватара» понадобилось 19 дней, чтобы собрать $ 1 млрд, — 2-й потребовалось 14 дней, чтобы преодолеть эту отметку.
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