15+ закулисных фактов о фильме «Аватар: Путь воды», которые вызывают не меньше удивления, чем пейзажи Пандоры

Пару месяцев назад на большие экраны вышла 2-я часть легендарного фильма «Аватар» от Джеймса Кэмерона. Эта картина, так же как и предыдущая, поразила зрителей своей потрясающей картинкой и четко выверенным сюжетом. Но мало кто знает, какие закулисные тайны она хранит.