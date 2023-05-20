15 женщин в кино, которые хоть и не ходят в трико, но круче любого супергероя

Недостаточно миловидной внешности актрисы, чтобы проникнуться к персонажу, которого она воплощает на экране. Тут важно сочетание эмоциональной глубины и захватывающего сюжета. В противном случае зритель вряд ли будет действительно сопереживать героям. Люди регулярно обсуждают, кого же из женских героинь можно считать настоящим примером для подражания.

Эллен Рипли, серия фильмов «Чужой»

Сара Коннор, «Терминатор»

Нани, «Лило и Стич»

Беллатриса Лестрейндж, серия фильмов о Гарри Поттере

Элизабет Суонн, «Пираты Карибского моря»

Ирэн Адлер, «Шерлок»

Элли Сэттлер, «Парк Юрского периода»

Эовин, «Властелин колец: Две крепости»

Мэтти Росс, «Железная хватка»

Лесли Ноуп, «Парки и зоны отдыха»

Реджина Джордж, «Дрянные девчонки»

Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона»

Мардж Гандерсон, «Фарго»

Принцесса Лея Органа, «Звездные войны»

Кларисса Старлинг, «Молчание ягнят»

Впрочем, зрители часто бывают в восторге и от весьма неоднозначных персонажей, которые балансируют на грани между добром и злом. Но всегда неизменно обаятельны. Таких героев называют трикстерами и они действительно не случайно западают всем нам в душу.