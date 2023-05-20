15 женщин в кино, которые хоть и не ходят в трико, но круче любого супергероя
Недостаточно миловидной внешности актрисы, чтобы проникнуться к персонажу, которого она воплощает на экране. Тут важно сочетание эмоциональной глубины и захватывающего сюжета. В противном случае зритель вряд ли будет действительно сопереживать героям. Люди регулярно обсуждают, кого же из женских героинь можно считать настоящим примером для подражания.
Эллен Рипли, серия фильмов «Чужой»
- В детстве мы с мамой вместе смотрели «Чужих». Помню, она указала на Рипли и Ньют и сказала мне что-то вроде: «Вот что значит быть хорошей матерью». © thedespondentunicorn / Reddit
- Рипли просто идеальный пример для подражания. На нее могут равняться вообще все. Она сохраняет хладнокровие и выдержку в любой ситуации, действует разумно, принимает верные решения. Такие качества не помешают любому человеку. © Unknown author / Reddit
- Была обычной матерью с обычной работой, а стала упорной и храброй женщиной. Она суперкрутая, несмотря на все ее истерики и рыдания. Стойкая и здравомыслящая. © Deirdre Beecher / Quora
Сара Коннор, «Терминатор»
- Хоть в самом начале Сара и нежная девица, очень скоро она становится сильнее — учится, поддерживает других. А в конце так вообще отказывается от прелестей домашней уютной жизни, учит новый язык и демонстрирует умение постоять за себя. © RyzenRaider / Reddit
- Она обычная женщина, у которой нет специальных навыков и умений. Но она растет! Она учится, старается действовать в зависимости от ситуации, думает головой. Обычно нам показывают супергероев, крутых и бесстрашных, и было бы даже смешно, будь Сара такой с самого начала. © causeNo / Reddit
Нани, «Лило и Стич»
- В мультфильме реалистично показали 19-летнюю девушку, которая пытается свести концы с концами и обеспечить лучшие условия существования для себя и младшей сестренки. Нани была вынуждена быстро повзрослеть и взять ответственность за свою маленькую семью. И при этом ей еще приходится сталкиваться с инопланетными существами. Как сказал Стич: «Это моя семья. Я сам нашел ее. Она маленькая и неполная, но все же хорошая. Да, все же хорошая». © Daedalus_Blade / Reddit
- Мне нравится то, что Нани никогда не отвергала странные идеи и интересы Лило. Ее сестренка любит фотографировать незнакомцев на пляже. Что сделала Нани? Она распечатала фото и повесила их на стену своей спальни. Когда Лило попросила лобстера в качестве домашнего животного, Нани не сказала, что это глупо. Она лишь посоветовала рассмотреть в качестве варианта собаку, просто потому, что их дверь лучше подходила для собак, а не для лобстеров. Единственный раз, когда старшая сестра действительно расстроилась из-за Лило, — это когда безопасность младшей была под угрозой. © foolwire / Reddit
Беллатриса Лестрейндж, серия фильмов о Гарри Поттере
- Беллатриса точно знает, кто она и чего хочет. Она умеет быть по-настоящему преданной. И она одна из немногих, кто не скрывает темные черты своей личности и никогда не будет притворяться той, кем не является. Люблю ее. © Tiff Dawson / Quora
- Горячая девчонка с суперсилой — как это можно пропустить? Да, абсолютно чокнутая и злая, но в «Гарри Поттере» почти все неидеальны. Она раздражает куда меньше, чем, скажем, Артур Уизли. © Paul Johnson / Quora
Элизабет Суонн, «Пираты Карибского моря»
- Элизабет проявляет себя как независимая личность. Она не боится высказывать свое мнение, при этом обладает острым умом, смелостью и решительностью. Но самое главное — ее характер развивается по ходу сюжета: она начинает историю в качестве юной леди, а заканчивает — как король пиратов. © Kami Ghorbanpour / Quora
- Элизабет — хороший пример для подражания: бесстрашная, авантюрная, храбрая, любопытная, целеустремленная, решительная, независимая, умная, верная, добрая и красивая. © Amelia Osbourne / Quora
Ирэн Адлер, «Шерлок»
- Обходительная, хитрая, умеет думать и сама решает свои проблемы. К тому же Ирэн невероятно привлекательная женщина. Вроде бы и отрицательный персонаж, но на самом деле морально она на стороне добра. © Nikhil Joshi / Quora
- Ирэн понимает, что чувствуют люди вокруг нее, чего они хотят, — пусть и не использует это во благо. Она умеет здорово манипулировать эмоциями и без раздумий использует в своих интересах все, что у нее только есть. © Max Kwan / Quora
Элли Сэттлер, «Парк Юрского периода»
- У Элли Сэттлер есть свои сильные стороны. Она такая же способная, как и ее коллеги-мужчины, но при этом всегда идет своим путем и поступает так, как считает нужным. Отличный персонаж. © ThisIsTheNewSleeve / Reddit
- Элли Сэттлер хороша и в книге, и в фильме. Потому что Майкл Крайтон, создатель этой вселенной, подкрепляет увлечение героини палеоботаникой блестящими рассуждениями о жизни растений и их значении. © TankVet / Reddit
Эовин, «Властелин колец: Две крепости»
- История становления Эовин заключается в том, что она учится понимать, что важно, а что нет. Несмотря на то, что она хотела погибнуть в бою и снискать славу, в конце концов она понимает, что жизнь куда важнее. И направляет свои силы на восстановление разрушенного. © Seattleopolis / Reddit
- Да, вот та культовая сцена с ней, где она снимает шлем, вообще самый крутой момент за всю историю кино! © Soulfire117 / Reddit
Мэтти Росс, «Железная хватка»
- Мэтти Росс — одна из лучших героинь, которых я помню из книг и фильмов. Роман датируется концом 60-х годов, но недавний фильм братьев Коэн показал это юное создание современно и очень точно. Она красноречива, упряма и полностью контролирует себя. Хейли Стайнфелд, воплотившая образ на экране, превосходно сыграла свою роль. © Charles Corn / Quora
- Мэтти умеет ловко вести переговоры о продаже и покупке скота, она хорошо контролирует себя и держит в рамках. Ее можно охарактеризовать как сильную и инициативную девушку, несмотря на юный возраст. © Ben Rosenberg / Quora
Лесли Ноуп, «Парки и зоны отдыха»
- Я одержима Лесли Ноуп. Ее оптимизм и стремление делать добро вдохновляют. © BouncyMouse / Reddit
- Она всегда поступает так, как считает нужным, вне зависимости от того, что подумают ее друзья. И даже если кто-то настойчиво будет повторять: «Это плохая идея, просто забудь». Лесли делает это, невзирая на последствия. © ManiacDan / Reddit
- Она будто бы демонстрирует, что необязательно быть очень умной — важно быть целеустремленной и преданной тем целям, которых вы хотите достичь. Но все это возможно лишь в том случае, если вы найдете правильное решение и поверите в себя. © destuctir / Reddit
- Вся суть ее сильного характера заключается в том, что Ноуп всегда готова признать свои недостатки и всячески пытается их исправить. © HeyYoPaul / Reddit
Реджина Джордж, «Дрянные девчонки»
- Реджина Джордж — моя любимая киногероиня всех времен. Конечно, у нее хорошенькая внешность, но она интересна далеко не из-за этого. Реджина привлекает тем, насколько она хитра и как умеет манипулировать другими. При этом ее отличительными чертами являются прямолинейность и харизма. Да, она стоит в ряду плохишей, но в ее характере можно найти и что-то хорошее. © Kenny Nguyen / Quora
- Реджина может быть коварной и поверхностной, она здорово манипулирует людьми. Но при этом нельзя сказать, что она не умна. Если ей захочется стать королевой бала, она сделает все для этого. Ее ничто не оставит, чтобы получить этот титул. У Реджины много отрицательных черт, но, несмотря на это, она хитрая и целеустремленная. © Jay Melvin / Quora
Лисбет Саландер, «Девушка с татуировкой дракона»
- Лисбет Саландер не самая милая девушка: у нее «готическая» внешность, и она один из лучших компьютерных хакеров в мире. Лисбет может быть жесткой: нападает как гадюка, наказывая плохих людей и не чувствуя при этом вины. Тем не менее она эмоционально уязвима, когда речь заходит о дорогих ей людях. © Prateek Guru / Quora
- Лисбет Саландер — киборг со степенью по философии. Она невероятно умна и так умеет сосредотачиваться на деле, что иногда это пугает. Мой любимый женский персонаж. © El_Dubious_Mung / Reddit
Мардж Гандерсон, «Фарго»
- Мы с самого начала видим, насколько Мардж сильный персонаж, когда ее будят рано утром и она едет по сугробам до места преступления. С одной стороны, семейное положение и поздние сроки беременности раскрывают ее нежную и мягкую натуру, с другой — она умеет демонстрировать твердость характера в нужный момент. Мардж не боится вести расследование самостоятельно, но достаточно умна, чтобы держать дистанцию. Героиня получилась сильной и при этом совершенно нормальной — а такое нечасто увидишь, этого трудно достичь. © Shashank Chidambara / Quora
- Мардж Гандерсон — аристотелевский идеал сильного женского характера. © Unknown author / Reddit
Принцесса Лея Органа, «Звездные войны»
- На прошлой неделе я пересматривал «Звездные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар», и мне понравилось, насколько сильной там показали принцессу Лею. Особенно если сравнивать ее со многими женскими персонажами до «Звездных войн». Она потрясающая. © bowaxo3445 / Reddit
- Да, Лея Органа забавная, но она также саркастичная и по-настоящему остра на язык. Причем она позволяет себе колкие высказывания в сторону Дарта Вейдера. Я предполагаю, что список людей, у которых хватает смелости быть язвительными по отношению к нему, не намного длиннее одного имени. © vaildin / Reddit
Кларисса Старлинг, «Молчание ягнят»
- Старлинг — это не женская версия мужского персонажа. Она на самом деле невероятно женственна. Просто ей приходится работать в области, в которой доминируют мужчины. © Notmiefault / Reddit
- Кажется, большинство сообщений из этой ветки отсылают к фильмам, где женщины подражают мужчинам. Кларисса же классический пример женской силы. © Few_Mycologist4205 / Reddit
- Старлинг довольно жесткая и компетентная, но она проявляет сочувствие к жертвам, обладает состраданием. Если бы на ее месте оказался мужчина, вряд ли он бы так смог. © makerfunner / Reddit
Впрочем, зрители часто бывают в восторге и от весьма неоднозначных персонажей, которые балансируют на грани между добром и злом. Но всегда неизменно обаятельны. Таких героев называют трикстерами и они действительно не случайно западают всем нам в душу.
Поделиться этой статьёй