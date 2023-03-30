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Эти 16 знаменитостей хорошо знакомы нам анфас. Но мы ахнули, когда увидели их в профиль

Кино
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Все мы настолько часто привыкли делать снимки анфас или в 3/4, что даже собственная фотография в профиль может впечатлить. Для этой статьи мы разыскали звезд, чей вид сбоку стал для нас настоящим откровением.

Гвендолин Кристи

VALERIE MACON / AFP / East News, Invision / Invision / East News

Энди Макдауэлл

Genin Nicolas / ABACA / Abaca / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News

Натали Портман

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News, AP / Associated Press / East News

Тина Фей

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Byron Purvis / SIPA / EAST NEWS

Сальма Хайек

Christopher Tamcke / DDP Images / East News, TOBIAS SCHWARZ / AFP / East News

Том Круз

Jordan Strauss / Invision / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Дженнифер Лопес

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Марго Робби

SEBASTIEN BERDA / AFP / East News, SEBASTIEN BERDA / AFP / East News

Эдриан Броуди

Andrews Archie / ABACA / EAST NEWS, Andrews Archie / ABACA / EAST NEWS

Фрэнсис Макдорманд

A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News, CHRIS PIZZELLO / AFP / East News

Николь Кидман

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Аня Тейлор-Джой

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Приянка Чопра

Дженнифер Энистон

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Тейлор Свифт

gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News, gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Сара Мишель Геллар

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Фото на превью VALERIE MACON / AFP / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/Эти 16 знаменитостей хорошо знакомы нам анфас. Но мы ахнули, когда увидели их в профиль
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