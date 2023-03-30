Эти 16 знаменитостей хорошо знакомы нам анфас. Но мы ахнули, когда увидели их в профиль
Все мы настолько часто привыкли делать снимки анфас или в 3/4, что даже собственная фотография в профиль может впечатлить. Для этой статьи мы разыскали звезд, чей вид сбоку стал для нас настоящим откровением.
Гвендолин Кристи
Энди Макдауэлл
Натали Портман
Тина Фей
Сальма Хайек
Том Круз
Дженнифер Лопес
Марго Робби
Эдриан Броуди
Фрэнсис Макдорманд
Николь Кидман
Аня Тейлор-Джой
Приянка Чопра
Дженнифер Энистон
Тейлор Свифт
Сара Мишель Геллар
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Фото на превью VALERIE MACON / AFP / East News, Invision / Invision / East News
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