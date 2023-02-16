20+ актеров, которые даже после стольких лет остаются близки со своими коллегами по фильму

У всех нас есть друзья, с которыми мы прошли огонь, воду и медные трубы. Именно такие дружеские отношения выдерживают испытание временем. У знаменитостей при всем их плотном графике тоже есть такие люди. Когда-то они встретились на съемочной площадке и спустя столько лет продолжают поддерживать друг друга, несмотря ни на что.

1. Актерский состав фильмов о Гарри Поттере

EAST NEWS

Последний фильм — «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» вышел в 2011 году. Спустя более 10 лет с момента выхода фильма на экраны актерский состав все еще поддерживает друг с другом связь.

Эванна Линч, сыгравшая во франшизе Полумну Лавгуд, поделилась фотографией со своими коллегами по фильму и написала: «Повезло встретиться с этими весельчаками!» Эти весельчаки — Джеймс и Оливер Фелпс и Бонни Райт, которые играют Фреда, Джорджа и Джинни Уизли.

Бонни Райт решила поддержать своего коллегу по фильму Тома Фелтона и пришла к нему на спектакль. В своем посте она написала: «Браво, Том!!! Так приятно было посмотреть на твое выступление в блестящей и невероятно занимательной пьесе „2:22: История призраков“. Мне нравятся истории о привидениях!»

2. Актерский состав «Офиса»

Анджела Кинси, которая играет Анджелу Мартин в «Офисе», устроила вечеринку для своих коллег по сериалу. Она писала: «Раньше мы каждую неделю собирались, чтобы посмотреть новую серию. Мы делали это годами! Именно эти моменты — одни из самых приятных воспоминаний о работе в „Офисе“».

В 2022 году Анджела присутствовала на премьере фильма своего бывшего коллеги по сериалу Би Джея Новака. Она восхищалась его талантом.

Би Джей Новак, сыгравший Райана в популярном шоу, поделился совместной фотографией с коллегой по сериалу Минди Калинг: «Обычно я не прошу знаменитостей со мной сфотографироваться, но прошлой ночью я увидел свою любимую звезду и просто не смог удержаться».

3. Хилари Бертон и София Буш

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

София Буш и Хилари Бертон снялись в фильме «Холм одного дерева». Шоу длилось с 2003 по 2012 год, и актрисы стали очень близки.

В 2022 году София поделилась фото в социальных сетях: «В жизни есть люди, которые знали вас, когда вы были совсем другим человеком, и которые всегда вас любили, несмотря ни на что. Люди, с которыми отношения с каждым годом становятся только крепче. Хилари и есть тот самый человек, мой человек».

4. Джейн Фонда и Лили Томлин

East News

Джейн Фонда и Лили Томлин дружат уже более 4 десятилетий. Они обе снялись в фильме «С девяти до пяти» вместе с Долли Партон.

Invision / Invision / East News

Они снимались вместе в сериале «Грейс и Фрэнки», который закончился в 2022 году. В одном из интервью Джейн Фонда сказала: «Она меня просто очаровала, она всегда смешно шутит. Я люблю ее с тех пор, как мы встретились».

5. Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон

Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

Скарлетт и Крис дружат еще с тех пор, как были подростками. Актеры снялись в фильме «Высший балл» в 2004 году.

Скарлетт как-то рассказала о своей дружбе с Крисом: «Мы с Крисом дружим уже столько лет и постоянно над чем-то смеемся. У нас просто отличная дружба. Мы много разговариваем об отношениях, наших семьях и обо всем на свете. Мы можем говорить часами».

6. Джулия Робертс и Джордж Клуни

ASSOCIATED PRESS / East News

Актеры впервые снялись вместе в фильме «Одиннадцать друзей Оушена», который вышел в 2001 году. После дуэт работал вместе еще над 6 фильмами.

Chris Pizzello / Invision / East News

Джулия рассказывает: «Мы сразу же подружились. И будем дружить всю оставшуюся жизнь». В одном из интервью Клуни поделился: «Когда мы встретились, нам было весело. Мне нравится работать с людьми, которые серьезно относятся к своей работе, но могут повеселиться».

7. Брайан Крэнстон и Аарон Пол

East News

Актеры подружились в популярном шоу «Во все тяжкие». Шоу закончилось в 2013 году, но коллеги по фильму остаются близки и даже стали деловыми партнерами в другом проекте.

Аарон Пол поделился: «Я мгновенно влюбился в этого человека. Его невозможно не любить. Он стал одним из моих самых близких друзей. Я могу ему довериться на все 100 %». Брайан Крэнстон сказал: «Когда мы встретились, Полу было за 20. А теперь ему за 40, все поменялось. Он успел жениться, у него уже родился ребенок. Он знает о бизнесе больше, чем я». Пол даже попросил Крэнстона стать крестным отцом его сына.

8. Стив Мартин и Мартин Шорт

East News

Изображение выше взято из фильма «Три амигос!», который вышел на экраны в 1986 году. И более 35 лет спустя актеры продолжают работать вместе и дружить.

Invision / Associated Press / East News

В интервью Мартин Шорт поделился, что секрет их дружбы заключается в том, что они всегда шутят и смеются над шутками друг друга. Они проводят много времени вместе и часто ездили семьями в совместный отпуск. Стив Мартин пошутил: «Марти постоянно ходил за мной по пятам».

Шорт добавил: «Каждый раз, когда он менял номер телефона, я все равно его узнавал!»

9. Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи

East News

Вуди и Мэттью подружились во время съемок фильма «Эд из телевизора», который вышел в 1999 году. Они также снова работали вместе над сериалом HBO «Настоящий детектив».

Вуди Харрельсон рассказал о том, что ему нравится ездить в отпуск со своими друзьями. Макконахи поделился: «За 28 лет актерской карьеры у меня всего несколько действительно близких друзей, с которыми я постоянно поддерживаю связь, и Вуди — один из них».

10. Зак Брафф и Дональд Фэйсон

NBC / Courtesy Everett Collection / East News

Комедийный медицинский сериал «Клиника» закончился в 2010 году, а актеры продолжили дружить и за кадром.

Jordan Strauss / Invision / East News

Дональд поделился: «Он мой лучший друг. Мне действительно нравится этот человек». Брафф вспоминал их первую встречу. Тогда он сильно переживал, ведь до «Клиники» Дональд много снимался, а для Браффа это был первый масштабный проект. Но на чтении сценария Дональд улыбнулся Браффу и обнял его: «Этот жест помог мне немного расслабиться. С тех пор мы постоянно обнимаемся».

11. Эмилия Кларк и Джейсон Момоа

East News

Звезды «Игры престолов» подружились в самом начале съемок. 1-я серия вышла в эфир в 2011 году, и Джейсон Момоа снимался в сериале до 2012 года.

Актеры по-прежнему часто видятся друг с другом. Эмилия поделилась их совместной фотографией и написала: «Когда твое солнце и звезды приезжает в город, нужно проверить, может ли он все еще поднять свою кхалиси».

Фото на превью EAST NEWS