20+ знаменитостей, которых частенько путают даже самые внимательные зрители

Существует миф, что у каждого человека есть двойник. Ученые уже доказали, что это всего лишь сказка, тем не менее многие знаменитости так и норовят опровергнуть научные выводы. Мы сравнили фото актеров, которых регулярно путают на экране, и оказалось, что между ними действительно много общего.

Джош Дюамель и Тимоти Олифант

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Sthanlee Mirador / Sipa USA / East News

Джонни Депп и Скит Ульрих

Karen Bystedt / Coleman-Rayner / EAST NEWS , AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Построить карьеру в кино Джонни Деппу помог его друг Николас Кейдж. Он уговорил Деппа прийти на пробы, хотя тот поначалу колебался. Здесь есть другие истории из биографии актера.

Кьяра Ферраньи и Дженнифер Коннелли

Nick Zonna / IPA / SIPA / SIPA / East News , Scott Garfield / Paramount Pictures / Avalon / Photoshot / East News

А также Дженнифер Коннелли и Хейли Лу Ричардсон

PHOTOlink / Everett Collection / East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Джейми Белл и Том Холланд

BIGPICTURESPHOTO.COM: JUP001 / EAST NEWS , NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

Джулия Робертс и Кира Седжвик

Invision / Invision / East News , Andy Kropa / Invision / AP / East News

В детстве будущая обладательница «Оскара», «Золотого глобуса», премии BAFTA и многих других наград даже не думала становиться актрисой. Джулия Робертс мечтала о карьере ветеринара, но потом поняла, что эта наука дается ей очень тяжело. Здесь мы собрали необычные факты из биографии актрисы.

Уилл Феррелл и Чэд Смит

KENA BETANCUR / AFP / East News , Jack Shea / Starshots / Broadimage / EAST NEWS

Хью Грант и Сет Майерс

Laurent VU / SIPA / SIPA / East News , Invision / Invision / East News

Колин Ферт и Люка Джонс

Bakounine / ABACA / EAST NEWS , 20th Century Fox Licensing / Merchandising / Everett Collection / EAST NEWS

Несмотря на то что Колин Ферт родился в Англии, часть своего детства он провел в Нигерии. Его родители работали в Университете Винчестера и несколько раз переезжали из-за работы. Мы уже собирали другие истории из биографии Колина Ферта, их можно почитать тут.

Сьюзан Сарандон и Сигурни Уивер

Invision / Invision / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Джуд Лоу и Питер О’Тул

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Кстати, родители Джуда Лоу назвали так будущую звезду Голливуда в честь главного героя романа Томаса Харди «Джуд Незаметный». Однажды актера поселили в женское общежитие, где он прожил несколько дней. Еще больше необычных фактов о Джуде Лоу смотрите здесь.

Гленн Клоуз и Клорис Личмен

Touchstone Television / Courtesy Everett Collection / East News , Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Джастин Тимберлейк и Джеймс Макэвой

Invision / Invision / East News , Invision / Invision / East News

Кристоф Вальц и Райан Рейнольдс

Кристоф Вальц является большим поклонником оперы. Актер даже попробовал себя в качестве режиссера оперы, поставив «Кавалера розы» Штрауса в Антверпене. О других необычных фактах из биографии актера можно почитать здесь.