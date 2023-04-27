20+ знаменитостей, которых частенько путают даже самые внимательные зрители
Существует миф, что у каждого человека есть двойник. Ученые уже доказали, что это всего лишь сказка, тем не менее многие знаменитости так и норовят опровергнуть научные выводы. Мы сравнили фото актеров, которых регулярно путают на экране, и оказалось, что между ними действительно много общего.
Джош Дюамель и Тимоти Олифант
Джонни Депп и Скит Ульрих
Построить карьеру в кино Джонни Деппу помог его друг Николас Кейдж. Он уговорил Деппа прийти на пробы, хотя тот поначалу колебался. Здесь есть другие истории из биографии актера.
Кьяра Ферраньи и Дженнифер Коннелли
А также Дженнифер Коннелли и Хейли Лу Ричардсон
Джейми Белл и Том Холланд
Джулия Робертс и Кира Седжвик
В детстве будущая обладательница «Оскара», «Золотого глобуса», премии BAFTA и многих других наград даже не думала становиться актрисой. Джулия Робертс мечтала о карьере ветеринара, но потом поняла, что эта наука дается ей очень тяжело. Здесь мы собрали необычные факты из биографии актрисы.
Уилл Феррелл и Чэд Смит
Хью Грант и Сет Майерс
Колин Ферт и Люка Джонс
Несмотря на то что Колин Ферт родился в Англии, часть своего детства он провел в Нигерии. Его родители работали в Университете Винчестера и несколько раз переезжали из-за работы. Мы уже собирали другие истории из биографии Колина Ферта, их можно почитать тут.
Сьюзан Сарандон и Сигурни Уивер
Джуд Лоу и Питер О’Тул
Кстати, родители Джуда Лоу назвали так будущую звезду Голливуда в честь главного героя романа Томаса Харди «Джуд Незаметный». Однажды актера поселили в женское общежитие, где он прожил несколько дней. Еще больше необычных фактов о Джуде Лоу смотрите здесь.
Гленн Клоуз и Клорис Личмен
Джастин Тимберлейк и Джеймс Макэвой
Кристоф Вальц и Райан Рейнольдс
Кристоф Вальц является большим поклонником оперы. Актер даже попробовал себя в качестве режиссера оперы, поставив «Кавалера розы» Штрауса в Антверпене. О других необычных фактах из биографии актера можно почитать здесь.