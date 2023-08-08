Амаль Клуни произнесла проникновенную речь о своем муже. И от его реакции наши сердца растаяли

Любовь может накрыть с головой и в 15, и в 30, и в 50 лет. Именно так случилось с признанным сердцеедом Джорджем Клуни. В 52 года порог его дома случайно переступила Амаль Клуни, и он влюбился без памяти.

Все складывалось как в сказке. У адвоката Амаль Аламуддин и Джорджа был общий знакомый. Когда Амаль и этот знакомый отправились в Канны, последний решил заглянуть в гости к Джорджу и привел с собой Амаль. Таким образом, красавица сама попала в дом Джорджа и даже успела познакомиться с его родителями, которые как раз находились у него в гостях. После Амаль уехала, но вскоре решила поделиться с актером фотографиями его родителей, которые она сделала, находясь в его доме. Так началась активная переписка, хотя актер все еще сомневался: захочет ли эта молодая и очаровательная женщина встречаться с ним или между ними возможна только дружба?

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Через несколько месяцев бурной переписки состоялось долгожданное первое свидание в ресторане. Ужин прошел отлично, вот только на выходе из ресторана голливудскую звезду и скромного адвоката поджидали целых 50 папарацци. Не смотря на это, по словам самого Джорджа, Амаль достойно справилась с такой ситуацией. А уже через год пара поженилась. Церемония состоялась в Венеции, в узком кругу близких. Тут стоит отметить, что само предложение от Джорджа Клуни было настоящим сюрпризом для Амаль — когда она увидела кольцо с бриллиантом в 7 карат, спрятанное в коробке, она просто около 20 минут не могла ничего сказать, повторяя только: «О, боже!». Джордж, в свою очередь, продолжал стоять на одном колене, ожидая ответа.

AP / East News , Invision / Invision / East News

А когда в 2018 году Джордж Клуни получал награду AFI Life Achievement Award, Амаль Клуни впервые выступила с публичной речью о своем муже. Она рассказала, что почти смирилась ролью старой девы, а потом встретила его. И, когда они начав встречаться прятались от любопытных глаз в ее квартире, вдруг поняла, что уже не захочет быть ни с кем другим. «Мне было не до сна, когда мы были в разлуке, — рассказывала Амаль. — Окружающие подмечали, что когда я читала сообщения от него или записки, которые он подсовывал мне в сумку, то по-особенному улыбалась и наклоняла голову. Прошло 5 лет — а ничего не изменилось. Он человек, которым я целиком восхищаюсь, и мужчина, от чьей улыбки я таю каждый раз».

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Амаль также сказала как она гордится мужем — как просто достойным человеком, который всегда встает на сторону слабых и как талантливым актером, режиссером и сценаристом. И рассказала про один показательный случай. Во время съемок в Монреале, где зимой было −40 °C, актеру выдали хорошо утепленную куртку. Несмотря на холод, Джордж Клуни не стал ее носить, пока такие же куртки не выдали каждому члену съемочной группы. Впрочем, сказала Амаль, Джордж иногда не против и пошутить: в частности, один из его друзей, Мэтт Деймон, как-то обнаружил, что сколько бы не работал над собой в спортивном зале, его тренировочные штаны становятся все уже и уже. А потом выяснил, что виной тому были проделки Джорджа Клуни. Амаль также рассказала об известном случае, когда ее муж пригласил своих друзей на ужин и подарил каждому по миллиону долларов наличными и добавила, что Джордж щедр по жизни и всегда с готовностью помогает тем, кому не под силу оплатить лечение.

Paul Marks / Broadimage / EAST NEWS

А закончила свою речь Амаль на очень трогательной ноте, сказав: «Любимый, всю жизнь я с волнением ждала настоящей любви, а нашла ее с тобой. И для меня нет большей радости, чем видеть тебя с нашими детьми, Эллой и Александром». На протяжении всей речи Джордж внимательно слушал жену, смеялся над ее шутками и становился серьезным, когда она говорила о его доброте или делала комплименты его таланту. Но к концу речи, когда Амаль начала рассказывать о нем как о муже и отце, лицо его озарилось улыбкой, а глаза стали влажными и от этого слегка заблестели. И, когда Амаль вернулась к столу, Клуни просто нежно поцеловал свою жену.

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Конечно, мало кто бывает таким счастливчиком, как Джордж Клуни, к которому будущая жена прямо сама пришла в дом. У некоторых поиск второй половинки проходит с такими приключениями, что хоть киносценарий по ним пиши.

Фото на превью Invision / Invision / East News