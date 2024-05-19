В первой истории жена, просто супер! Никаких скандалов при ребёнке и посторонних людях. Но нужно иметь стальные нервы, чтобы продолжить болтать с подругой, не обращая внимания на своего мужчину с другой дамочкой.
15+ свиданий, которые могли стать чьим-то стыдным секретом, но официанты все подметили
Казалось бы, работа официанта довольно прозаична: принеси меню, подай блюда, получи оплату. Но не тут-то было. Нередко работники общепита становятся свидетелями историй на миллион. Вот, например, герои нашей подборки рассказали о самых неудачных свиданиях, которые им довелось наблюдать в кафе и ресторанах. Такое сценаристам ромкомов и не снилось.
- Работаю в кафе. И вот однажды в воскресенье пришли мужчина с женщиной, сели за столик, начали рассказывать каждый о себе. Беру у них заказ, после чего отвлекаюсь на другие дела. А потом смотрю — парень просто места себе не находит, так нервничает. Аж 2 порции напитка залпом выпил. А все потому, что в тот момент в кафе находились его жена с ребенком и ее подруга. Как только она увидела мужа с дамой, подошла, посадила ребенка ему на колени и выдала: «Давай, ты за ним присмотришь?» И ушла к подруге. Его свидание на этом, конечно же, завершилось. © AstroVol / Reddit
- Наблюдала занятный диалог пары средних лет. Мужчина около получаса рассказывал о любимых машинах, их преимуществах и проблемах в обслуживании. Притих, только когда я принесла заказ. Женщина, улучив минутку, вставила: «А мне нравятся бабочки!» Возникла неловкая пауза, после которой мужчина продолжил монолог об авто, и так до самого десерта. Как ни странно, они приходили еще пару раз. © Sweetholymary / Reddit
- Пришла очень приятная женщина на первое свидание, а чуть позже присоединился ее спутник — тот еще егоза. Я принес заказ: ему — латте, ей — горячий шоколад, который подают в массивной кружке. Как только он увидел ее порцию, то воскликнул: «Ух ты! Большой напиток для большой женщины!» И она, и я аж дар речи потеряли от такого высказывания. А потом она выдает: «Нельзя так говорить...» Он тут же попытался выкрутиться, заявив, что имел в виду ее рост. Но высокой она не была. © WizzWazz88 / Reddit
- Как-то раз в мою смену пришла шикарная женщина и явно скучала в ожидании. Поэтому немного поболтал с ней. Умная, с хорошим чувством юмора, она пришла на свидание вслепую. Тогда я подумал: «Как можно заставлять ждать такую даму?» Через некоторое время пришел кавалер, забрался прямо на стол и спросил у посетителей, должна ли женщина простить его. Гости проигнорировали вопрос. Потом он удалился в уборную, а я предложил обслужить гостью за счет заведения. Вскоре горе-ухажер вернулся, и они отправились ужинать в другое место. Жаль, что ему все сошло с рук. © imk / Reddit
- Однажды у парочки было свидание во время моей смены. После закусок у парня скрутило живот, бедолага всю ночь бегал по нужде. Тогда в ресторане было всего несколько человек, и они хохотали каждый раз, когда тот поднимался из-за стола. Было очень жаль парнишку. © RAM_592 / Reddit
- В субботу вечером в стейк-хаус пришел парень, который не бронировал столик, и сказал, что сделает предложение девушке. Место нашлось только у туалета. И когда он опустился на одно колено, нервно оглядываясь по сторонам, никто этого не заметил. Несчастные жених и невеста продолжали ждать, пока гости обратят внимание и захлопают, но напрасно. Девушка сказала «да», хотя выглядела разочарованной. Через год они вернулись отметить день свадьбы, правда, на этот раз забронировали столик. © sophiegitt / Reddit
Может быть это смешно окружающим, когда у кого-то расстройство пищеварения, но я очень сочувствую тому парню. Я бы, на его месте прервала свидание, несмотря, насколько важным и серьёзным бы оно не было.
- Некоторое время работал в элитном ресторане. В первую смену пришла женщина лет 40–50 с высоким смуглым красавцем не старше 30 и всячески показывала спутнику свою властную натуру. Она заказала тунца, но отправила назад на кухню 4 блюда (сильно прожаренные). Забираю счет, кавалера след простыл. Дама извинилась и попросила убрать из чека тунца, чего мы, конечно же, делать не стали. На следующий день она оставила гневный отзыв на страничке ресторана в соцсети. Босс распечатал и вставил в рамочку. © IDKimjusttheintern / Reddit
- Обслуживал столики, и пришла парочка на свидание. Девушка отлучилась в уборную, а я в тот момент как раз проходил мимо мужчины. И тут он хватает меня за руку и выдает: «Не думайте обо мне плохо! У меня есть веская причина рыться в ее сумочке». И тут я заметил, что он вытворяет! А затем мужчина продолжил: «Понимаете, она назвала свое имя, но я его забыл!» Поэтому он искал ее бумажник, что посмотреть имя. Да уж. © Sharkredditor / Reddit
- Пара прошла к столику. Все это время молодой человек оживленно беседовал по телефону, обсуждал свидание и параллельно делал заказ. Ничто не предвещало того, что парень положит трубку. Вскоре девушка подошла ко мне, оплатила половину счета и попросила собрать еду с собой. Когда я принес парню блюдо, тот поинтересовался, где же избранница. Он был уверен, что спутница просто отошла припудрить носик. © newguy1787 / Reddit
- В ресторан пришли парень и девушка — было ясно, что свидание у них первое. Девушка сразу сказала, что у нее аллергия на морепродукты. После чего парень заказал себе... морепродукты. Я решил спросить его: «Вы уверены, что это хорошая идея?» Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, на что я намекаю. (Я имел в виду, что девушка с такой аллергией не должна целовать парня, который недавно ел морепродукты). В итоге он взял курицу. Надеюсь, остальная часть свидания прошла хорошо. © baba-cool56 / Reddit
- Работала официанткой в стейк-хаусе. Один мужчина приходил каждые выходные, иногда с дамой. Однажды он пропустил несколько недель, но как-то в воскресенье вернулся в компании новой подруги. Вижу его и здороваюсь: «Привет, давно не виделись!» Спутница просто испепелила нас взглядом. Они не разговаривали до конца ужина, а я осталась без чаевых. © Unknown author / Reddit
- Пришла красивая женщина лет 35. Когда я подошел к ней, она заявила: «Знаете, я 100 лет не была на свиданиях. Что обычно заказывают? Нужно такое блюдо, чтобы я им не испачкалась, чтобы выглядела мило, когда ем, и чтобы запаха изо рта потом не было». Я посоветовал ей взять салат или устрицы на пару. И тут приходит ее ничем не примечательный спутник, который еще и намного старше ее. Женщина смотрит на мужчину (было ясно, что вживую она увидела его впервые) и выдает: «А принесите мне грибную закуску с чесноком». Извини, приятель, но второго свидания у тебя не будет. © Schirish / Reddit
- Я работала в ресторане, который занимал два этажа. Вошли мужчина и женщина, и я посадила их за столик наверху. Было очевидно, что это первое свидание, поскольку они обменивались соответствующими репликами. Пара сделала заказ, и дама отправилась в туалет, который находился на первом этаже. Внизу она вдруг спотыкается, падает и сильно ударяется головой. Коллеги бегут к женщине — а она без сознания. Я поспешила к ее спутнику, который уже начал есть, чтобы сообщить о случившемся. Он подошел к лестнице, глянул вниз и просто вернулся за столик, чтобы продолжить трапезу. А когда приехала скорая помощь, отказался сопровождать женщину в больницу и начал есть уже и ее порцию. Это было так ужасно. Он еще минут 45 сидел, отдыхал, а потом оплатил счет и уехал. © evaholierhoek / Reddit
- Обслуживал пару на первом свидании. Барышня была не в восторге от потенциального ухажера, так что все закончилось довольно быстро. Тем не менее мужчина оплатил счет и оставил 5 % на чай. На другой день зашла та женщина, сказала, что огорчена размером чаевых, и протянула $ 20. © ***iting_Winter / Reddit
- Это было на День святого Валентина. Казалось, свидание идет отлично, они прекрасно общались, в диалоге не было пауз — в общем, неплохо проводили время. Чуть позже краем уха я услышал реплику джентльмена: «Очевидно, вы еще не замужем?» На что девушка ответила: «Вообще-то замужем». Тишина повисла в воздухе. Они провели в ресторане еще час, до закрытия, но притихли и почти не общались. © WhatOnceWas396 / Reddit
Девушку, упавшую в ресторане, искренне жаль, но только по-поводу её падения. В остальном ей повезло.
- Работал барменом и однажды наблюдал одну ситуацию, как парень пришел на свидание с девушкой. Сначала минут 30 между парочкой было явное напряжение. Потом заявился какой-то товарищ, то ли знакомый, то ли нет и он начал непринужденно болтать с незадачливым Ромео. Все это время девушка была вынуждена копаться в телефоне, а потом она поела и уехала на такси. А эти друганы сидели у нас до самого закрытия. Жаль девушку, но тогда я видел пример настоящей дружбы. © Thenegativeone10 / Reddit
- История про нашего бармена. В тот вечер нас посетила странная парочка. Парень пытался произвести впечатление, отпуская дурацкие шуточки. Девушка притворялась, что это смешно, втайне надеясь, что свидание скоро закончится. Под утро она сказала, что закажет такси домой, ее дико смущенный визави уехал один. Предприимчивая же мадам сделала еще один заказ и попросила телефончик бармена. © BigFuturology / Reddit
- Помню, к нам зашла дама и объяснила, что ждет мужчину, описала его наружность. Примерно через 10 минут тот появился. Женщина резко сказала: «Я знала это!» После чего визави, кажется, испугался. Я взял заказ, а когда вернулся, странной парочки уже не было. Владелица заведения рассказала, что тут произошел жаркий спор. По-видимому, дама была замужем, а мужчина женат на ее кузине. Эти двое переписывались на сайте знакомств. До сих пор не знаю, решили они быть вместе или просто прекратили общение. © Hazmatt40oz / Reddit
Еще больше уморительных историй о свиданиях вы найдете в этих материалах:
Комментарии
Истории, если не придуманные, вполне интересные, но пресноватые. Перчика не хватает.
парень , бегавший после закусок в туалет всю ночь , он что , демонстративно держался за живот , радуя этим немногочисленных посетителей ?