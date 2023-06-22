Амаль Клуни произнесла проникновенную речь о своем муже. И от его реакции наши сердца растаяли

Любовь может накрыть с головой и в 15, и в 30, и в 50 лет. Именно так случилось с признанным сердцеедом Джорджем Клуни, чье сердце не могла покорить ни одна красавица, пока в 52 года порог его дома случайно не переступила Амаль Клуни.

Все сложилось удачно, как в сказке. У юриста Амаль Аламуддин и Джорджа был общий друг. И когда Амаль с этим другом ехали в Канны, последний решил напроситься в гости к Джорджу. И взял с собой Амаль. Так красавица сама появилась у Джорджа дома, да еще и успела познакомиться с его родителями, которые как раз гостили у него. Амаль уехала. А после решила переслать по электронной почте актеру фотографии его родителей, которые сделала, пока гостила у него. Так завязалась оживленная переписка, но актер все еще сомневался: захочет ли эта молодая и очаровательная женщина встречаться с ним или между ними возможна только дружба?

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Лишь спустя несколько месяцев бурной переписки у них состоялось первое свидание в ресторане. Ужин прошел хорошо, а на выходе голливудскую звезду и скромного адвоката ждали... 50 папарацци. Впрочем, по словам Джорджа Клуни, Амаль тогда достойно справилась с этим. А уже год спустя пара поженилась на небольшой частной церемонии в Венеции. При этом само предложение Клуни стало для Амаль настоящим шоком — когда она увидела перстень с бриллиантом в 7 карат, спрятанный в коробке, она просто 20 минут повторяла: «О, боже!». А Джордж все это время стоял на одном колене и ждал, пока она скажет ему «да».

AP / East News , Invision / Invision / East News

А когда в 2018 году Джордж Клуни получал награду AFI Life Achievement Award, Амаль Клуни впервые выступила с публичной речью о своем муже. Она рассказала, что почти смирилась ролью старой девы, а потом встретила его. И, когда они, начав встречаться, прятались от любопытных глаз в ее квартире, вдруг поняла, что уже не захочет быть ни с кем другим. «Мне было не до сна, когда мы были в разлуке, — рассказала Амаль. — Окружающие подмечали, что когда я читала сообщения от него или записки, которые он подсовывал мне в сумку, то по-особенному улыбалась и наклоняла голову. Прошло 5 лет — а ничего не изменилось. Он человек, которым я целиком восхищаюсь, и мужчина, от чьей улыбки я таю каждый раз».

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Амаль также сказала как она гордится мужем — как просто достойным человеком, который всегда встает на сторону слабых и как талантливым актером, режиссером и сценаристом. И рассказала про один показательный случай. Во время съемок в Монреале, где зимой было −40 °C, актеру выдали хорошо утепленную куртку. Несмотря на холод, Джордж Клуни не стал ее носить, пока такие же куртки не выдали каждому члену съемочной группы. Впрочем, сказала Амаль, Джордж иногда не против и пошутить: в частности, один из его друзей, Мэтт Деймон, как-то обнаружил, что сколько бы не работал над собой в спортивном зале, его тренировочные штаны становятся все уже и уже. А потом выяснил, что виной тому были проделки Джорджа Клуни. Амаль также рассказала об известном случае, когда ее муж пригласил своих друзей на ужин и подарил каждому по миллиону долларов наличными и добавила, что Джордж щедр по жизни и всегда с готовностью помогает тем, кому не под силу оплатить лечение.

Paul Marks / Broadimage / EAST NEWS

А закончила свою речь Амаль на очень трогательной ноте, сказав: «Любимый, всю жизнь я с волнением ждала настоящей любви, а нашла ее с тобой. И для меня нет большей радости, чем видеть тебя с нашими детьми, Эллой и Александром». На протяжении всей речи Джордж внимательно слушал жену, смеялся над ее шутками и становился серьезным, когда она говорила о его доброте или делала комплименты его таланту. Но к концу речи, когда Амаль начала рассказывать о нем как о муже и отце, лицо его озарилось улыбкой, а глаза стали влажными и от этого слегка заблестели. И, когда Амаль вернулась к столу, Клуни просто нежно поцеловал свою жену.

Chris Pizzello / Invision / AP / East News

Конечно, мало кто бывает таким счастливчиком, как Джордж Клуни, к которому будущая жена прямо сама пришла в дом. У некоторых поиск второй половинки проходит с такими приключениями, что хоть киносценарий по ним пиши.