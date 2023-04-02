Джек Блэк влюбился в Таню Хэйден еще в школе и 15 лет ждал шанса позвать ее на свидание

Комик Джек Блэк женат с 2006 года. Его второй половинкой стала певица и художница Таня Хэйден. В этом браке родилось двое сыновей, в которых звездный отец, ранее говоривший, что не готов обзаводиться семьей, просто души не чает. Но мало кто знает, что актер целых 15 лет не решался признаться возлюбленной в своих чувствах. И причиной тому была банальная стеснительность.

Джек влюбился в Таню еще в школьные годы

Молодые люди познакомились во время учебы в средней школе в Санта-Монике. Это учебное заведение было предназначено для творчески одаренных детей, в разные годы здесь учились Зоуи Дешанель, Гвинет Пэлтроу, Шон Эстин и Лив Тайлер. Сюда же поступили и тройняшки Петра, Рэйчел и Таня — дочери известного музыканта Чарли Хэйдена. Джек Блэк был старше девушек на 2 года. Он сразу понял, что влюбился в Таню, но романтические отношения между ними не завязались. Более того, школьники даже не стали близкими друзьями: слишком уж сильно Джек стеснялся своих чувств. Позже в одном из интервью актер признался, что боялся даже заговорить с Таней. Он переживал, что привлекательная девушка попросту не обратит на него внимания.

После выпускного их пути разошлись

Джек стал комедийным актером и начал встречаться с коллегой по цеху Лаурой Кайтлингер. Она была сценаристом и продюсером-консультантом комедийного сериала «Уилл и Грейс» и иногда появлялась в нем в роли медсестры Шейлы. Ее роман с Джеком Блэком продлился 9 лет. За это время комики не раз появлялись вместе на красных дорожках и благодаря своим эпатажным выходкам часто давали журналистам повод схватиться за фотоаппараты. За это время Таня стала певицей. Сестры решили пойти по стопам своего знаменитого отца-музыканта и основали группу The Haden Triplets.

Каждая из тройняшек оказалась талантлива по-своему. Петра играла на скрипке, Рэйчел — на фортепиано и бас-гитаре, а Таня исполняла музыкальные партии на виолончели. Кроме того, будущая спутница жизни Джека Блэка проявила способности в рисовании и стала художницей.

15 лет спустя Джек и Таня встретились вновь

36-летний Джек и 34-летняя Таня столкнулись друг с другом в апреле 2005 года. Эта встреча случилась на вечеринке, устроенной в честь дня рождения их общего друга. И тогда Блэк понял, что его чувства к девушке остались прежними. Но на этот раз актер смог собраться с духом и заговорить со своей избранницей. Это стало отправной точкой в их бурном романе. В первое время Джек признавался, что не может ни на минуту перестать думать о Тане. По его словам, что бы он ни делал, перед его глазами постоянно стоял образ любимой женщины. После Рождества актер решился на официальное предложение руки и сердца. Таня ответила согласием, и пара заключила брак в марте 2006 года. В этом же году на свет появился их первый сын Сэмюэль.

Актер считал, что не готов к отцовству

EVERETT COLLECTION / East News

До женитьбы на Тане он говорил в интервью, что вовсе не хочет иметь детей. В то время актер переживал, что забота о малышах будет занимать все его свободное время и он окажется буквально привязанным к дому. Но с рождением Сэмюэля все изменилось.



Джек настолько торопился домой к жене и новорожденному сыну, что фактически сбежал с голливудской премьеры фильма «Суперначо», в котором сыграл главную роль. Он сообщил всем присутствующим, что стал отцом и его жена с ребенком уже вернулись домой из роддома. А вскоре после того, как погас свет и началась демонстрация фильма, Джек покинул зал и поспешил к своей семье. В 2008 году Таня и Джек вновь стали родителями. Их младший сын получил имя Томас. К тому времени актер уже забыл о прежних опасениях, связанных с отцовством, и открыто говорил, что ему нравится быть дома и проводить время с женой и мальчиками.

Теперь именно в кругу семьи он набирается сил перед очередными съемками. «В свободное время мне нравится просто валяться у бассейна с Таней, Сэмюэлем и Томасом. Для меня это просто идеальный выходной день», — сказал как-то раз актер.

Джеку и Тане удалось создать крепкую семью

Актер и певица души не чают друг в друге. Но это не мешает каждому из них активно заниматься творчеством и любимой работой. Джек не перестает сниматься в кино и озвучивать героев анимационных фильмов, а Таня вместе с сестрами выпустила 2 музыкальных альбома. Кроме того, она получила степень магистра искусств в области экспериментальной анимации и стала участницей нескольких художественных выставок. Муж и жена появляются вместе на красных дорожках фестивалей и посещают премьеры фильмов. Часто Таню и Джека на этих мероприятиях сопровождают их подросшие дети.

Вполне возможно, что Сэмюэль и Томас вдохновятся примером знаменитых родителей и тоже выберут творческие профессии. По крайней мере старший сын Джека и Тани уже попробовал себя в роли актера озвучивания и подарил свой голос кролику в 3-й части анимационного фильма «Кунг-фу панда». Оба мальчика пробуют снимать короткометражные фильмы. «Они сделали крутые вещи на своих айфонах. Я так горжусь своими сыновьями!» — сказал Джек во время одного из интервью.

Но есть кое-что, о чем актер искренне жалеет