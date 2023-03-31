Дженнифер Грей разоткровенничалась о своей карьере, романах и сиквеле «Грязных танцев»

Она завоевала сердца зрителей по всему миру, когда сыграла роль Бэби в культовой картине «Грязные танцы», а потом внезапно исчезла с экранов без следа. Теперь, через 35 лет после премьеры фильма, Дженнифер Грей решила рассказать о своем пути к славе, о своей личной жизни и о своих судьбоносных решениях. В этом марте актрисе исполнилось 63 года, но мы хотим вспомнить не только о ее былых заслугах, но и узнать, чем она занимается сейчас.

Слава стала для нее неожиданностью

Capital Pictures / EAST NEWS

Дженнифер признает, что уже в детстве знала, что ей очень повезло. Ее мама и папа были известными актерами, и она знала все входы и выходы киноиндустрии с раннего возраста. И хотя она сыграла в нескольких фильмах еще до «Грязных танцев», именно эта культовая картина 1987 года изменила всю ее жизнь. Грей стала знаменитой на весь мир буквально за один день.

У нее до сих пор наворачиваются слезы, когда она смотрит «Грязные танцы»

Ее работа с партнером по съемочной площадке Патриком Суэйзи началась довольно необычно. Изначально Дженнифер считала, что Патрик был не лучшей кандидатурой на роль Джонни, и у них были определенные разногласия, но теперь она ценит каждую минуту их совместной работы. «Между нами не было химии, но была сильнейшая энергия», — говорит она.

После того как Суэйзи умер в 2009 году, актриса выразила свои сожаления по поводу того, что она не ценила его так, как он заслуживал. Дженнифер не скрывала, что вначале не очень доверяла актеру, но впоследствии она изменила свое мнение о нем. Вспоминая Патрика, она отметила: «Жаль, что я не сказала ему больше, чем простое „Извини“». Она также призналась, что у нее до сих пор наворачиваются слезы каждый раз, когда смотрит этот фильм.

Она больше не жалеет о решениях, которые приняла в прошлом

На волне успеха Дженнифер решила последовать совету своей матери и сделать пластику носа. Однако результат оказался неожиданным. В автобиографии Грей упоминает, что буквально за одну ночь она стала никем, а ее карьера была разрушена. «Для всех людей на планете я просто стала другим человеком», — рассказала актриса. Но после долгих лет сомнений и терзаний Дженнифер наконец примирилась с собой и теперь чувствует себя комфортно в своем теле.



В ее жизни было немало головокружительных романов

У Дженнифер было немало романов с известными актерами, такими как Уильям Болдуин, Мэттью Бродерик и Джонни Депп. Актриса даже была обручена с Деппом, и тогда их отношения казались ей настоящим подарком судьбы.

И хотя молодые люди были влюблены друг в друга по уши, они расстались через 9 месяцев. Позднее Дженнифер вышла замуж за актера Кларка Грегга, и у них родилась дочка Стелла. Но после 19 лет брака Грегг и Грей развелись в 2020 году.

Дженнифер не опускает руки