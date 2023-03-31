Эмма Томпсон простила Хелену Бонем Картер, которая увела у нее мужа, и встретила настоящую любовь

Недавно Эмма Томпсон поделилась своими взглядами на романтические отношения, и ее мнение можно назвать довольно неожиданным. Но оно основывается на ее личном опыте, и мы восхищаемся честностью актрисы. И нам интересно, что об этом думаете вы.

У нее необычные взгляды на любовь

Vianney Le Caer / Invision / East News

Несмотря на то что Эмма снялась в огромном количестве романтических комедий, в том числе в ленте «Реальная любовь», оказывается, она не очень верит в «романтическую любовь». В своем недавнем интервью актриса рассказала: «Когда ты понимаешь, что романтическая любовь не более чем миф, на душе становится спокойнее и ты увереннее начинаешь смотреть в будущее». Она также добавила, что «это еще и очень опасный миф».



Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

По словам Томпсон, «когда мы влюблены, мы перестаем трезво мыслить». Однако она считает, что трезво мыслить в любви необходимо, потому что «долгосрочные отношения требуют больших усилий и труда». Также актриса отмечает, что настоящие отношения далеки от сказочных историй: «Если кто-то говорит, что „жили долго и счастливо“ действительно существует, не верьте».

Ее первый брак закончился трагически

Album Online / East News

У Томпсон было несколько продолжительных романов, а сейчас она замужем за актером и продюсером Грегом Уайзом. Пара в браке уже 20 лет, у них двое детей. А вот со своим первым мужем, Кеннетом Браной, актриса прожила 6 лет. Супруги развелись в 1995 году, после того как Эмма узнала, что у него роман с партнершей по съемочной площадке Хеленой Бонем Картер.

Говоря об их романе, Томпсон с горечью отметила, что совершенно ничего не замечала и почувствовала себя абсолютно униженной и раздавленной, когда правда открылась. Она также добавила: «Я понятия не имела, что он постоянно заводил романы с другими женщинами на съемках».

После развода Брана провел еще 5 лет в отношениях с Бонем Картер. Спустя много времени обе актрисы вместе снялись в кинофраншизе о Гарри Поттере, и Томпсон призналась, что давно простила Хелену за ту историю.

Она встретила новую любовь

Scott Garfitt / Invision / East News