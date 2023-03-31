Эмма Томпсон простила Хелену Бонем Картер, которая увела у нее мужа, и встретила настоящую любовь
Недавно Эмма Томпсон поделилась своими взглядами на романтические отношения, и ее мнение можно назвать довольно неожиданным. Но оно основывается на ее личном опыте, и мы восхищаемся честностью актрисы. И нам интересно, что об этом думаете вы.
У нее необычные взгляды на любовь
Несмотря на то что Эмма снялась в огромном количестве романтических комедий, в том числе в ленте «Реальная любовь», оказывается, она не очень верит в «романтическую любовь».
В своем недавнем интервью актриса рассказала: «Когда ты понимаешь, что романтическая любовь не более чем миф, на душе становится спокойнее и ты увереннее начинаешь смотреть в будущее». Она также добавила, что «это еще и очень опасный миф».
По словам Томпсон, «когда мы влюблены, мы перестаем трезво мыслить».
Однако она считает, что трезво мыслить в любви необходимо, потому что «долгосрочные отношения требуют больших усилий и труда».
Также актриса отмечает, что настоящие отношения далеки от сказочных историй: «Если кто-то говорит, что „жили долго и счастливо“ действительно существует, не верьте».
Ее первый брак закончился трагически
У Томпсон было несколько продолжительных романов, а сейчас она замужем за актером и продюсером Грегом Уайзом. Пара в браке уже 20 лет, у них двое детей.
А вот со своим первым мужем, Кеннетом Браной, актриса прожила 6 лет. Супруги развелись в 1995 году, после того как Эмма узнала, что у него роман с партнершей по съемочной площадке Хеленой Бонем Картер.
Говоря об их романе, Томпсон с горечью отметила, что совершенно ничего не замечала и почувствовала себя абсолютно униженной и раздавленной, когда правда открылась.
Она также добавила: «Я понятия не имела, что он постоянно заводил романы с другими женщинами на съемках».
После развода Брана провел еще 5 лет в отношениях с Бонем Картер.
Спустя много времени обе актрисы вместе снялись в кинофраншизе о Гарри Поттере, и Томпсон призналась, что давно простила Хелену за ту историю.
Она встретила новую любовь
63-летняя актриса говорит, что именно ее нынешний муж помог ей преодолеть тот трудный период в жизни. «Он буквально собрал меня кусочкам и склеил их вместе», — рассказала Эмма.
«Я поняла, что такое брак, просто потому, что я уже была второй раз замужем. Как говорит моя мама, первые 20 лет самые сложные», — добавила актриса.
Эмма Томпсон все-таки нашла свое счастье вместе со вторым мужем. Хотите почитать о других знаменитостях, которым тоже посчастливилось встретить свою любовь?
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