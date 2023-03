История королевы крика Джейми Ли Кертис, которая отрицает современные стандарты красоты и не боится быть не как все

Джейми Ли Кертис не только талантливая актриса, но и изобретатель. Так, в 1987 году она запатентовала свое новшество — усовершенствованный подгузник с кармашком для одноразовых салфеток, использующихся при смене подгузника. Однако актриса отказалась лицензировать свое изобретение до той поры, пока компании не начнут производить экологически чистые биоразлагаемые продукты.

На этом таланты Ли Кертис не заканчиваются, ведь еще она пишет детские книги. Так, с 1993 года Джейми издала 13 книг. Одна из них («Today I Feel Silly, and Other Moods That Make My Day») даже продержалась в списке бестселлеров The New York Times в течение 10 недель.