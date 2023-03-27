История королевы крика Джейми Ли Кертис, которая отрицает современные стандарты красоты и не боится быть не как все

Джейми Ли Кертис не только талантливая актриса, но и активный филантроп, автор ряда детских книг и даже изобретательница. Ее родители тоже были известными актерами, однако лишь ей удалось получить премию «Оскар», причем в 64 года.

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Джейми Ли Кертис родилась в 1958 году в актерской семье. Ее родителями были Джанет Ли и Тони Кертис. Она росла со старшей сестрой Келли, которая тоже стала актрисой. Когда Джейми было 4 года, родители развелись. По ее словам, после этого отца никогда не было рядом и он вовсе не интересовался своими детьми. Намного позднее, на похоронах Тони Кертиса, Джейми произнесла: «Все мы что-то получили от него. Я, например, получила отчаянную потребность в его отцовском внимании». После развода Джанет Ли вышла замуж за биржевого брокера Роберта Брандта, который помогал растить девочек.

Джейми рассказывала, что она с самого детства была большой шутницей, этим и привлекала внимание. Кертис говорила о себе: «У меня были серые зубы, потому что мама принимала тетрациклин, будучи беременной мной. Да, меня можно было назвать милой, но никак не красивой». Она не очень-то хорошо училась и за 4 года сменила 3 средние школы. Актриса так вспоминала свои школьные годы: «Я не обладала какими-то выдающимися способностями, но была довольно популярной, потому что просто-напросто умела веселиться. Меня нельзя было назвать и уверенной в себе».

Сначала Джейми хотела стать полицейским. Она пребывала в полной уверенности, что была бы хорошей представительницей этой профессии и ей не пришлось бы много учиться. Кертис поступила в университет, однако после окончания 1-го семестра бросила его. Она многократно проходила прослушивания, и ее взяли в кинокомпанию Universal. Дебют актрисы состоялся в 1978 году — она снялась в фильме ужасов «Хеллоуин». Картина имела невероятный успех, ее признали самой кассовой среди независимых кинолент своего времени. По признанию продюсера, выбор пал на Ли Кертис именно потому, что ее мама играла в триллере «Психо» Альфреда Хичкока. После выхода этого фильма Джанет Ли даже назвали королевой ужасов и номинировали на «Оскар». Джейми Ли Кертис говорила об этой своей работе: «Я никогда не буду притворяться, что получила эту роль как девочка из ниоткуда. Очевидно же, что у меня была фора». Кстати, она сыграла в сиквеле 44 года спустя.

Как это ни парадоксально, Джейми не в восторге от этого жанра: «С самого детства меня было легко испугать. Меня пугают громкие звуки, напряженная музыка. Часто мои друзья говорят, что хотели бы посмотреть такой-то фильм, но тут же добавляют, что я не могу с ними пойти. Не смотрела я и ленту „Паразиты“, которой многие восхищались. Целая индустрия построена на том, что люди любят бояться. Они платят деньги за билеты, покупают дорогой попкорн и газировку только для того, чтобы подвергнуться пыткам режиссера». Несмотря на все это, актрису называют королевой крика. Джейми Ли Кертис продолжила активно сниматься в фильмах ужасов. Так, в 1980 она появилась в «Тумане», который получил смешанные отзывы, но собрал большую кассу. В этом же году вышли низкобюджетные картины «Школьный бал» и «Поезд страха», получившие негативные отзывы, но имевшие неплохие кассовые сборы. В 1983 году она сыграла в ленте «Поменяться местами» и удостоилась премии BAFTA.

Тогда же у актрисы произошли изменения в личной жизни. В 1984 году, рассматривая с подругой журнал Rolling Stone, она увидела фото трех парней в клетчатых рубашках. Указав на одного из них, она сказала: «О! Я выйду за него замуж!» Это был тогда еще не очень известный актер, а впоследствии режиссер Кристофер Гест. В этом же году они познакомились и спустя полгода поженились. Джейми и Кристофер вместе уже 38 лет. Однажды актрису попросили дать совет, как прожить в браке так долго. Она ответила коротко и ясно: «Просто не разводитесь».

CHRIS DELMAS / AFP / East News

Несколько десятилетий назад Джейми пришлось бороться с пагубными привычками. В результате изнурительного лечения, которое продолжалось 10 лет, она смогла вернуться к здоровому образу жизни, чему очень рада. Тем временем карьера актрисы продолжала идти в гору. В 1988 году она сыграла комедийную роль в ленте «Рыбка по имени Ванда». За эту работу Ли Кертис номинировали на премию BAFTA и «Золотой глобус». С 1989 по 1992 год Джейми снималась в сериале «Только любовь», за исполнение роли в котором получила заветный «Золотой глобус», а в 1994 году удостоилась этой же премии за работу в фильме Джеймса Кэмерона «Правдивая ложь». Кстати, эта картина имела большой успех как у зрителей, так и у критиков.

В октябре 2006 года актриса сделала весьма неожиданное заявление о том, что бросает карьеру и посвящает себя семье. Однако в июне следующего года ее голосом заговорила одна из героинь мультипликационного фильма «Крошка из Беверли-Хиллз», а в 2010-м Джейми появилась в картине «Снова ты» в компании Кристен Белл и Сигурни Уивер.

Джейми Ли Кертис не только талантливая актриса, но и изобретатель. Так, в 1987 году она запатентовала свое новшество — усовершенствованный подгузник с кармашком для одноразовых салфеток, использующихся при смене подгузника. Однако актриса отказалась лицензировать свое изобретение до той поры, пока компании не начнут производить экологически чистые биоразлагаемые продукты. На этом таланты Ли Кертис не заканчиваются, ведь еще она пишет детские книги. Так, с 1993 года Джейми издала 13 книг. Одна из них («Today I Feel Silly, and Other Moods That Make My Day») даже продержалась в списке бестселлеров The New York Times в течение 10 недель.

Джейми Ли Кертис — активный филантроп. В центре ее внимания — поддержка детских благотворительных организаций. Она состоит в фонде «Дети, пострадавшие от СПИДа» и ежегодно выступает в качестве ведущей мероприятия «Хеллоуин мечты». Также она помогла отреставрировать синагогу, в которой когда-то молились ее бабушка с дедушкой, и материально поддерживает Детскую больницу Лос-Анджелеса. В 2021 году Ли Кертис получила почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Данной награды она удостоилась за выдающиеся карьерные достижения. Узнав, что ей присудили эту премию, она испытала искреннее удивление. Ну а получив ее, сказала: «Чувствую себя настолько живой, будто я — 14-летняя девочка, которая только начинает свою жизнь. Каждый день я просыпаюсь с такими мыслями. Мне кажется странным думать о том, что я уже достаточно взрослая и опытная, чтобы говорить о каких-то своих достижениях. Я только начинаю свою работу».

Invision / Invision / East News

Однажды актрису попросили вспомнить худший момент в ее карьере, и она ответила: «У меня его не было. У всех на работе бывают тяжелые дни. Мой худший день даже близко не может сравниться с гадкими рабочими днями многих других людей. Поэтому я отказываюсь отвечать на этот вопрос». Джейми Ли Кертис всей душой любит свою профессию. Как-то она призналась: «Подъезжая к киностудии, никак не могу отделаться от ощущения, будто я вхожу в какой-то отдельный мир. Киносообщество как бы сказало, что у меня есть свое место, которому я всецело принадлежу. И каждый раз у меня возникает чувство благодарности за то, что это есть в моей жизни. Мне нравится сообщество людей, объединенных общей целью. Каждый человек здесь выполняет свою конкретную работу, и каждый из них действительно важен».

Jordan Strauss / Invision / East News

Актриса частенько высказывается по поводу современных стандартов красоты и пластической хирургии. В свое время она делала пластическую операцию, липосакцию, инъекции ботокса. Позднее Джейми сказала, что все это сплошное мошенничество, которое ни разу не сработало. И добавила: «Как только вы испортите свое лицо, уже не сможете вернуть его обратно». Она признается, что отлично чувствует себя в своей коже, в своем теле и уме. Сейчас Ли Кертис больше всего заинтересована в том, чтобы выглядеть на свой возраст, и не собирается притворяться, что она моложе. Джейми говорит, что даже если зрители, посмотрев фильм с ее участием, скажут, что она стара, то она не обидится, ведь «все мы люди, а старение — это естественный процесс».

Актриса признавалась, что в 35 лет сделала себе операцию по устранению темных кругов под глазами, а когда у нее только-только начали появляться седые волосы, тут же закрашивала их. Впоследствии она поделилась своими ощущениями: «Ненавижу стулья салонов красоты. Мне не нравится даже их запах. Я не люблю сидеть на них. Мне не нравится тратить время на эту процедуру. И в какой-то момент я подумала, что будет очень смешно провести свою жизнь, скрывая что-то». В 2002 году она появилась на обложке журнала More без ретуши, в спортивном белье и прокомментировала это фото: «Да, я немного в теле, среднего возраста, и я не провожу по 8 часов в тренажерном зале. Честно, я не провожу там ни часу. Это будет настоящее везение, если у меня получится выделить 20 минут на несколько приседаний и отжиманий. Выбор такой обложки — это просто способ сказать: „Эй, смотрите, как я выгляжу. Ведь я точно такая же, как и вы“. Это для меня очень важный момент».

Chris Pizzello / Invision / East News

Актриса старается лишний раз не смотреть в зеркала, чтобы иметь как можно меньше возможностей рассматривать свое тело и лицо. Она говорит: «Когда я выхожу из душа, у меня есть выбор: я могу вытереться, глядя в зеркало, или же повернуться к нему спиной. Я всегда делаю второе и чувствую себя прекрасно». Все же Ли Кертис придерживается определенных правил. Она старается пить много воды, есть много фруктов, овощей, продуктов, содержащих белки, избегает большого количества углеводов, ограничивает потребление жирной и жареной пищи. Актриса чередует занятия йогой и пилатесом, однако простая прогулка с подругами для нее — самый любимый способ поддержания формы. Также она признавалась, что является человеком привычки, так как предпочитает носить одну и ту же одежду, есть одну и ту же пищу и регулярно выполняет определенные действия.

В 2016 году один из журналов назвал Ли Кертис одной из лучших актрис, никогда не номинировавшихся на «Оскар». Однако это наконец-то произошло в 2023 году. Джейми не только была номинирована, но и получила заветную статуэтку. В своей речи она поблагодарила людей, с которыми работала над фильмами, и сказала, что все они вместе с ней заслужили «Оскар». Также она упомянула о своих родителях, которые в свое время были номинированы на эту премию, но так и не получили ее.

Courtesy Everett Collection / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News