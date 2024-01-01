Как изменились 12 экранных пар, наблюдая за отношениями которых мы пролили немало слез
Когда-то давно Рене Зеллвегер и Колин Ферт из «Дневника Бриджит Джонс» заставляли нас прильнуть к экрану и забыть обо всем на свете. Настолько захватывающими были повороты их отношений. Актеры из других фильмов тоже не отставали — за героев Мела Гибсона и Хелен Хант в «Чего хотят женщины» мы переживали не меньше. Сейчас, спустя столько лет, нам стало любопытно, как изменились внешне актеры и актрисы, воплотившие на экране столь сильные чувства.
Мел Гибсон и Хелен Хант, «Чего хотят женщины»
Джон Корбетт и Ниа Вардалос, «Моя большая греческая свадьба»
Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, «Ромео и Джульетта» (экранизация 1968 года)
Джон Малкович и Гленн Клоуз, «Опасные связи»
Киану Ривз и Ума Турман, «Опасные связи»
Дуэйн Джонсон и Келли Ху, «Царь скорпионов»
Мишель Мерсье и Робер Оссейн, «Анжелика — маркиза ангелов»
Мы увлеченно следили за отношениями Анжелики и Жоффрея в кино и зачитывали до дыр книги о их приключениях. Но время не стоит на месте: исполнительнице главной роли в этом фильме уже 84 года, а Робер Оссейн, к сожалению, ушел из жизни в 2020-м. На этом фото ему 91 год.
Рене Зеллвегер и Колин Ферт, «Дневник Бриджит Джонс»
Николь Кидман и Юэн Макгрегор, «Мулен Руж!»
Ричард Гир и Джулия Робертс, «Красотка»
Рейчел МакАдамс и Райан Гослинг, «Дневник памяти»
Эми Адамс и Патрик Демпси, «Зачарованная»
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