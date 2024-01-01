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Как изменились 12 экранных пар, наблюдая за отношениями которых мы пролили немало слез

Кино
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Когда-то давно Рене Зеллвегер и Колин Ферт из «Дневника Бриджит Джонс» заставляли нас прильнуть к экрану и забыть обо всем на свете. Настолько захватывающими были повороты их отношений. Актеры из других фильмов тоже не отставали — за героев Мела Гибсона и Хелен Хант в «Чего хотят женщины» мы переживали не меньше. Сейчас, спустя столько лет, нам стало любопытно, как изменились внешне актеры и актрисы, воплотившие на экране столь сильные чувства.

Мел Гибсон и Хелен Хант, «Чего хотят женщины»

© What Women Want / Paramount Pictures and co-producers, Lions Gate / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Джон Корбетт и Ниа Вардалос, «Моя большая греческая свадьба»

Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, «Ромео и Джульетта» (экранизация 1968 года)

Джон Малкович и Гленн Клоуз, «Опасные связи»

© Dangerous Liaisons / Warner Bros. and co-producers, Artur Barbarowski /East News, Evan Agostini / Invision / East News

Киану Ривз и Ума Турман, «Опасные связи»

© Dangerous Liaisons / Warner Bros. and co-producers, Amy Harris / Invision / East News, CJ Rivera / Invision / East News

Дуэйн Джонсон и Келли Ху, «Царь скорпионов»

© The Scorpion King / Universal Pictures and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Мишель Мерсье и Робер Оссейн, «Анжелика — маркиза ангелов»

© Angélique, marquise des anges / Fono Roma and co-producers, Chassery+Dufour+Klotchkoff+Zabulon / East News, AFP / EAST NEWS

Мы увлеченно следили за отношениями Анжелики и Жоффрея в кино и зачитывали до дыр книги о их приключениях. Но время не стоит на месте: исполнительнице главной роли в этом фильме уже 84 года, а Робер Оссейн, к сожалению, ушел из жизни в 2020-м. На этом фото ему 91 год.

Рене Зеллвегер и Колин Ферт, «Дневник Бриджит Джонс»

© Bridget Jones's Diary / Miramax and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Faye Sadou / Associated Press / East News

Николь Кидман и Юэн Макгрегор, «Мулен Руж!»

© Moulin Rouge! / Twentieth Century Fox and co-producers, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Ричард Гир и Джулия Робертс, «Красотка»

© Pretty Woman / Touchstone Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News, GABRIEL BOUYS / AFP / East News

Рейчел МакАдамс и Райан Гослинг, «Дневник памяти»

© The Notebook / New Line Cinema and co-producers, Chris Pizzello / Invision / East News, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Эми Адамс и Патрик Демпси, «Зачарованная»

© Enchanted / Walt Disney Pictures and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

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AdMe/Кино/Как изменились 12 экранных пар, наблюдая за отношениями которых мы пролили немало слез
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