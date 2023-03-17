Как могли бы измениться с возрастом 12 звезд, которые остались в наших сердцах вечно молодыми
Всегда жаль, когда нас покидают любимые звезды, но еще грустнее — когда они уходят молодыми. Мы, поклонники, так и не увидим, как менялись бы с возрастом их черты лица. Но технологии AI могут искусственно запустить процесс старения и предположить, как, вероятно, выглядели бы наши кумиры, если бы накинули пару-тройку десятков лет. И мы решились заглянуть в альтернативную вселенную, в которой эти знаменитости живы и стареют.
Мэрилин Монро
Нас, как и многих поклонников, зацепила яркая жизнь актрисы, и мы не раз писали о ней — например, вот в этой статье.
Хит Леджер
А еще у нас есть статья, в которой мы порассуждали, почему именно сыгранный Леджером Джокер считается лучшим.
Пол Уокер
Эми Уайнхаус
Джим Моррисон
Бриттани Мерфи
Ривер Феникс
Брэндон Ли
Леди Диана
Разумеется, мы с трепетом относимся к королеве людских сердец и неоднократно писали о ней. Например, вот здесь — несколько историй о том, как она нарушала королевские правила.
Алия
Ярче всего Алия блистала в фильме «Королева проклятых», который для многих стал культовым.
Элвис Пресли
Драматичную историю любви Элвиса и его жены Присциллы мы рассказали вот здесь.
Шэрон Тейт
После выхода тарантиновского «Однажды в Голливуде» мы разобрались в реальной истории Шэрон Тейт — вот в этой статье.