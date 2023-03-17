Как могли бы измениться с возрастом 12 звезд, которые остались в наших сердцах вечно молодыми

Всегда жаль, когда нас покидают любимые звезды, но еще грустнее — когда они уходят молодыми. Мы, поклонники, так и не увидим, как менялись бы с возрастом их черты лица. Но технологии AI могут искусственно запустить процесс старения и предположить, как, вероятно, выглядели бы наши кумиры, если бы накинули пару-тройку десятков лет. И мы решились заглянуть в альтернативную вселенную, в которой эти знаменитости живы и стареют.

Мэрилин Монро

EAST NEWS

Нас, как и многих поклонников, зацепила яркая жизнь актрисы, и мы не раз писали о ней — например, вот в этой статье.

Хит Леджер

AF Archive / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

А еще у нас есть статья, в которой мы порассуждали, почему именно сыгранный Леджером Джокер считается лучшим.

Пол Уокер

Zach Lipp / AdMedia / SIPA / EAST NEWS

Эми Уайнхаус

Everett / Photoshot / REPORTER / East News

Джим Моррисон

Бриттани Мерфи

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News

Ривер Феникс

East News

Брэндон Ли

ASSOCIATED PRESS / East News

Леди Диана

UPPA / Photoshot / REPORTER / East News

Разумеется, мы с трепетом относимся к королеве людских сердец и неоднократно писали о ней. Например, вот здесь — несколько историй о том, как она нарушала королевские правила.

Алия

Ярче всего Алия блистала в фильме «Королева проклятых», который для многих стал культовым.

Элвис Пресли

Courtesy Everett Collection / East News

Драматичную историю любви Элвиса и его жены Присциллы мы рассказали вот здесь.

Шэрон Тейт

Album / East News

После выхода тарантиновского «Однажды в Голливуде» мы разобрались в реальной истории Шэрон Тейт — вот в этой статье.

Фото на превью EAST NEWS