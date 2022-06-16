Как выглядели в молодости 14 актеров, чья внешность далека от идеала

Иногда, пересматривая в очередной раз любимые фильмы с харизматичными актерами, такими как Дэнни Де Вито и Стэнли Туччи, мы задумываемся о том, что почти не помним этих знаменитостей юными. Зрителям они полюбились, когда уже стали зрелыми сложившимися артистами. А еще, что характерно, ни один из них не обладает внешностью классического голливудского красавчика: у кого-то из них яркий комедийный типаж, а чье-то лицо словно создано для того, чтобы его обладатель играл идеальных злодеев.

Мы в ADME решили вспомнить, как эти актеры выглядели в молодости и был ли каждый из них похож на себя сегодняшнего.

1. Дэнни Де Вито

Этого актера мы привыкли видеть в комедийных ролях. Благодаря небольшому росту и живому лицу Дэнни Де Вито смотрится в своем амплуа весьма органично. Но далеко не все поклонники помнят его юным, с таким вот проникновенным взглядом. Только взгляните в эти грустные глаза!

2. Уильям Фихтнер

Персонажи Уильяма Фихтнера в фильмах обычно второстепенные, но при этом яркие и запоминающиеся. К примеру, в «Сумасшедшей езде» он сыграл помощника дьявола. А вот более ранние роли актера мало похожи на нынешние: он играл в романтических драмах и даже криминальных комедиях.

3. Кристофер Уокен

Уокена не раз признавали одним из самых харизматичных экранных злодеев, а его способность балансировать на грани чистого зла и тонкого обаяния некоторых даже пугает. С возрастом лицо актера приобрело необычные черты, легко вписывающиеся в образ кинозлодея, но на заре карьеры этот парень выглядел типичным романтичным юношей.

4. Гэри Коул

Гэри Коул прославился во многом благодаря главной роли детектива в телесериале «Звонящий в полночь». Это была одна из первых ролей актера и далеко не единственная, где он сыграл полицейского. Но если этого артиста в зрелом возрасте легко представить в роли хитроумного сотрудника полиции, распутывающего сложные дела, то типаж молодого Коула от подобных персонажей довольно далек.

5. Дэвид Брэдли

Любой, кто смотрел «Гарри Поттера», вспомнит школьного завхоза Аргуса Филча, чей вид устрашал не только учеников в фильме, но и зрителей. Сыграл его как раз Дэвид Брэдли. Другая запоминающаяся роль актера — это Уолдер Фрей в «Игре престолов», жестокий глава дома Фреев. Но в молодости он совсем не был похож на злодея. Взглянуть на актера в другом амплуа можно в его старых работах — к примеру, в сериале «Семейная вражда».

6. Стивен Лэнг

Больше всего в наше время актер известен по роли главного антагониста в фильме «Аватар» — полковника Майлза Куоритча. Еще одного сурового военного (правда, не злодея) Стивен сыграл в сериале «Терра Нова». А еще актер отличился ролью негодяя Халара Зима в фильме «Конан-варвар». Зато в молодости Лэнг запросто играл обычных людей, как в триллере «Наследие зла», и умел вот так загадочно смотреть вдаль.

7. Джейсон Айзекс

Об этом актере наслышан каждый поклонник фильмов о Гарри Поттере, ведь именно он сыграл неподражаемого Люциуса Малфоя. Но мало кто знает, что задолго до того, как он стал харизматичным злодеем, актер был задействован и в нескольких драматических проектах — к примеру, в сериале «Столица». И внешность у него тогда была весьма романтическая.

8. Стэнли Туччи

Стэнли Туччи в зрелом возрасте — прямо-таки воплощение харизмы. Живое лицо и незаурядный талант позволяют актеру сыграть, кажется, вообще кого угодно. Туччи играючи перемещается из одного амплуа в другое: то он маньяк, как в фильме «Милые кости», то вдруг добрый и понимающий друг или муж, как в лентах «Бурлеск» и «Джули и Джулия». А вот в молодости он, кажется, запросто мог бы стать моделью, наплевав на актерскую карьеру, — с такими-то данными.

9. Майкл Мэдсен

Характерная внешность позволила Майклу сыграть десятки ролей злодеев. Он, к примеру, регулярно снимается у Тарантино в ролях отпетых гангстеров. А в молодости у актера был добрый и открытый взгляд и он мог играть даже честных полицейских — как, к примеру, в фильме «Роковой инстинкт».

10. Крис Сарандон

Пожалуй, наиболее известная его роль как раз пришлась на ранние годы карьеры: Крис сыграл одиозного принца Хампердинка в фильме «Принцесса-невеста». Но несмотря на то, что в зрелом возрасте внешность актера легко позволила бы ему сыграть какого-нибудь злого короля, подобных эффектных ролей у него, увы, пока не было.

11. Бен Кингсли

Кого только ни играл Бен Кингсли: и Махатму Ганди, и ближайшего помощника Оскара Шиндлера, и злодея-доктора в фильме «Остров проклятых». Нетипичная внешность актера позволяет ему уверенно выглядеть в роли как негодяя, так и общественного деятеля.

12. Кит Кэррадайн

Первые роли Кэррадайна принесли ему репутацию хама: играл он в основном амбициозных и дерзких ребят. К примеру, ему было трудно отделаться от образа Тома Фрэнка, которого он сыграл в фильме «Нэшвилл». В дальнейшем эта репутация еще не раз пригодилась актеру: он играл и мелких преступников, и убийцу-социопата. В послужном списке Кита есть не только злодеи, но нельзя не отметить, что именно они получились у него запоминающимися и яркими.

13. Гэбриэл Бирн

Список ролей ирландского актера огромен: он снимался в полнометражном кино и сериалах, принимал участие в театральных постановках. В ранние годы карьеры ему не раз доводилось играть благородных мужей — короля Утера Пендрагона, к примеру, или лорда Байрона. Согласитесь, во внешности актера действительно есть что-то аристократическое.

14. Норман Ридус

Несмотря на характерную внешность, больше подошедшую бы яркому кинозлодею, Норман Ридус играет в основном хороших парней. Кто-то впервые увидел актера почти в самом начале карьеры, в «Святых из Бундока», кому-то полюбился его герой в «Ходячих мертвецах». Сейчас можно смело сказать, что этот актер скорее исключение из правил и доказательство того, что с необычной внешностью можно играть не только антагонистов.