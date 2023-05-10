Мы посмотрели, как со временем менялись лица 19 самых привлекательных индийских актрис

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Индийские фильмы привлекают нас захватывающими сюжетами, запоминающимися песнями, энергичными танцами и, конечно же, талантом знойных актрис. Уже на протяжении не одного десятка лет зрители очарованы их красотой. Давайте посмотрим, как возраст отображался на лицах любимых актрис Болливуда.

Рекха

В фильмах «Удивительная роль» 1973 года, «Жажда мести» 1988 года и сейчас.

Приянка Чопра

В юности, на пике кинокарьеры и сейчас.

Каджол

В фильмах «Непохищенная невеста» 1995 года, «Меня зовут Кхан» 2010 года и сейчас.

Шабана Азми

В фильмах «Росток» 1974 года, «Утренняя мелодия» 2004 года и «При чем тут любовь?» 2022 года.

Димпл Кападия

В фильмах «Бобби» 1973 года, «Странная любовь» 2002 года и «Четверг» 2022 года.



Маниша Коирала

В фильмах «Первое любовное письмо» 1991 года, «Художник Анвар» 2007 года и сейчас.

Джухи Чавла

В фильмах «Приговор» 1988 года, «Четверка сумасшедших» 2008 года и сейчас.

Джая Прада

В фильмах «Родной ребенок» 1987 года, «Девадотан» 2000 года и сейчас.

Пунам Дхиллон

В фильмах «Нури» 1979 года, «13Б: У страха новый адрес» 2009 года и сейчас.

Сушмита Сен

В фильмах «Только ты» 1999 года, «Разыскивается жених» 2010 года и сейчас.

Мадхури Дикшит

В фильмах «Кто я для тебя?» 1994 года, «Семь этапов любви» 2014 года и сейчас.

Равина Тандон

В фильмах «Всего один выход» 1993 года, «Старик Будда» 2011 года и сейчас.

Пуджа Бхатт

В фильмах «Папочка» 1989 года, «Ради тебя, любимая» 2009 года и «ТС-С-С!» 2022 года.

Рани Мукерджи

В фильмах «Свадебный кортеж» 1997 года, «Все будет хорошо» 2007 года и «Миссис Чаттерджи против Норвегии» 2023 года.

Сонали Бендре

В фильмах «Защитник обездоленных» 1994 года, «Самозванка» 2003 года и сейчас.

Урмила Матондкар

В фильмах «Чары колдовские» 1992 года, «Месть обманутой женщины» 2004 года и сейчас.

Зинат Аман

В фильмах «Истина, любовь и красота» 1978 года, «Перекресток» 2007 года и сейчас.

Каризма Капур

В фильмах «Мужественное сердце» 1992 года, «Размолвка» 2006 года и сейчас.

Хема Малини

В фильмах «Любимый Раджа» 1972 года, «Вир и Зара» 2004 года и сейчас.