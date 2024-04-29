Девушка Роберта Паттисона выложила фотку после родов, и реакция интернета была ошеломляющей

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус недавно впервые стали родителями. Спустя пару недель модель и актриса выложила в сети фото, на которых четко видно, как ее тело изменилось после родов. Эти снимки взвали настоящую бурю в интернете и собрали множество комментариев.

Роберт и Сьюки начали встречаться в 2018 году, однако не торопились связать себя узами брака. После того как в 2023 году выяснилось, что девушка беременна, Паттинсон, по слухам, сделал ей предложение руки и сердца. В марте 2024 у пары родился малыш, и вскоре Сьюки выложила фотографию со своим первенцем.

А через несколько дней актриса рискнула поделиться со всем миром своими снимками и честно рассказала, как протекала ее беременность. "Последний триместр превратился в сущее унижение для меня! А после родов я столько радовалась, плакала и смеялась — это был настоящий гормональный взрыв! Я так горжусь тем чудом, которое сотворило мое тело, и счастлива, что смогла с пониманием и уважением принять все изменения и пережить послеродовой период".

Evan Agostini/Invision/East News

Поклонники Сьюки искренне поддержали девушку: Спасибо вам, что так честно рассказали обо всем, с чем женщинам приходится сталкиваться после родов. Гормоны, бессонные ночи, непередаваемая радость и изумление от того, что маленький человечек буквально заставляет ваше сердце разрываться от любви. Это долгий путь, так что дайте себе время прийти в себя и просто наслаждайтесь. Теперь жизнь обрела новый смысл. Вы стали мамой, и это бесценный дар. © juliemic79

Вы прекрасны, а женское тело — это нечто чудесное. © sabinasocol

Выглядите потрясающе, и вам стоит гордиться собой. Вы подарили новую жизнь, и теперь у вас есть человек, которого вы будете любить всем сердцем и душой. © marudebuchy

Во время беременности и после родов с телом женщины происходят такие невероятные изменения. Здорово, что вы так относитесь к своему телу. Так что сохраняйте этот позитивный настрой! © je_indierockgirl7

Роды — это не для слабаков! © lisarinna





Беременность и роды и так могут стать настоящим испытанием для любой женщины, но иногда медицинский персонал или будущее отцы делают эти моменты совершенно незабываемыми.

Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News