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Мы сравнили актрис в одном возрасте, но родившихся в разные годы, и немного обалдели

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Если взять фото людей в одном и том же возрасте, но родившихся в разные годы, мы наверняка увидим различия. И на это есть множество причин: условия жизни, мода, уровень косметологии и многое другое. Наши любимые звезды не стали исключением.

Кристина Риччи и Дженна Ортега в 20 лет

East News, imagepressagency / Depositphotos

Линда Картер и Галь Гадот в 29 лет

Ли Меривезер, Мишель Пфайффер и Энн Хэтэуэй в 30 лет

© Batman / Greenlawn Productions, Orion Pictures Corp / Courtesy Everett Collection / East News, © The Dark Knight Rises / Warner Bros. and co-producers

Памела Андерсон и Келли Рорбах в 26 лет

Анджелина Джоли и Алисия Викандер в 29 лет

Laura Cavanaugh / Sipa USA / East News, LAN / Lagencia Grosby / East News

Лина Хиди и Софи Тернер в 23 года

Мелисса Джоан Харт и Кирнан Шипка в 23 года

© Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Ширли Маклейн, Мари-Франс Пизье и Одри Тоту в 37 лет

Courtesy Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / East News, Briquet Nicolas / ABACA / East News

Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс в 30 лет

Columbia Pictures / Stanley Jaffe Production / Collection Christop / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Гвинет Пэлтроу и Аня Тейлор-Джой в 26 лет

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, gilbertflores@broadimage / Broad Image / East News

Анжелика Хьюстон и Кэтрин Зета-Джонс в 53 года

East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Ким Кэттролл и Линдси Горт в 28 лет

Лана Тернер и Фэй Данауэй в 33 года

LFI / Avalon / REPORTER / East News, Paramount Pictures / Penthouse / Long Road Productions / Collection C / East News

Лоис Уилсон, Миа Фэрроу и Кэри Маллиган в 33 года

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Джоан Кроуфорд и Кейт Уинслет в 46 лет

East News, Invision / Invision / East News

Дженнифер Кулидж и Кейт Бланшетт в 43 года

Ромола Гарай и Сирша Ронан в 26 лет

East News, Invision / Invision / East News

Сара Джессика Паркер и Анна-София Робб в 26 лет

Разница во внешности каких актрис показалась вам контрастнее, чем у остальных?

Фото на превью A Cinderella Story / Warner Bros. and co-producers, AFP / East News
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AdMe/Кино/Мы сравнили актрис в одном возрасте, но родившихся в разные годы, и немного обалдели
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