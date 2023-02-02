Мы сравнили актрис в одном возрасте, но родившихся в разные годы, и немного обалдели
Если взять фото людей в одном и том же возрасте, но родившихся в разные годы, мы наверняка увидим различия. И на это есть множество причин: условия жизни, мода, уровень косметологии и многое другое. Наши любимые звезды не стали исключением.
Кристина Риччи и Дженна Ортега в 20 лет
Линда Картер и Галь Гадот в 29 лет
Ли Меривезер, Мишель Пфайффер и Энн Хэтэуэй в 30 лет
© Batman / Greenlawn Productions, Orion Pictures Corp / Courtesy Everett Collection / East News, © The Dark Knight Rises / Warner Bros. and co-producers
Памела Андерсон и Келли Рорбах в 26 лет
Анджелина Джоли и Алисия Викандер в 29 лет
Лина Хиди и Софи Тернер в 23 года
Мелисса Джоан Харт и Кирнан Шипка в 23 года
Ширли Маклейн, Мари-Франс Пизье и Одри Тоту в 37 лет
Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс в 30 лет
Гвинет Пэлтроу и Аня Тейлор-Джой в 26 лет
Анжелика Хьюстон и Кэтрин Зета-Джонс в 53 года
Ким Кэттролл и Линдси Горт в 28 лет
Лана Тернер и Фэй Данауэй в 33 года
Лоис Уилсон, Миа Фэрроу и Кэри Маллиган в 33 года
Джоан Кроуфорд и Кейт Уинслет в 46 лет
Дженнифер Кулидж и Кейт Бланшетт в 43 года
Ромола Гарай и Сирша Ронан в 26 лет
Сара Джессика Паркер и Анна-София Робб в 26 лет
Разница во внешности каких актрис показалась вам контрастнее, чем у остальных?
Фото на превью A Cinderella Story / Warner Bros. and co-producers, AFP / East News
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