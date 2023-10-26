Мы представили, как бы выглядели звездные дивы без макияжа. Взгляните, что из этого вышло
Многим женщинам, для того, чтобы чувствовать себе увереннее, нужно сделать макияж. А звездам он нужен еще и для того, чтобы выглядеть выразительнее в кино и на красных ковровых дорожках. Мы решили поэкспериментировать и узнать, как бы выглядели дивы из прошлого и настоящего, если бы не стали краситься.
Элизабет Тейлор
GARY LEWIS/bauergriffinonline.com/East News
Мелани Гриффит
Brian To / WENN.com/agefotostock/East News
Софи Лорен
SIPA/East News
Виктория Руффо
Катрин Денев
SIPA PRESS / EAST NEWS
Мэрилин Монро
SIPA / EAST NEWS
Вивьен Ли
EVERETT COLLECTION / EAST NEWS
Вероника Кастро
Ава Гарднер
Courtesy Everett Collection / East News
Ким Кэтролл
CJ Contino / Everett Collection / EAST NEWS
Мишель Мерсье
Изабель Аджани
NIVIERE/LYDIE/NIKO/SIPA/EAST NEWS
Полетт Годдар
Courtesy Everett Collection / East News
Голди Хоун
Courtesy Everett Collection / East News
Показанные в статье знаменитые женщины, на наш взгляд, выглядят одинаково прекрасно. И ни естественный вид их лиц, ни морщинки не портят их внешность. И даже если бы они решили не краситься вовсе, наверняка у них бы так же получилось стать известными на весь мир благодаря своему таланту.
Фото на превью Simplemente María / Televisa S.A. de C.V., SIPA/East News
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