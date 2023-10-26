Мы представили, как бы выглядели звездные дивы без макияжа. Взгляните, что из этого вышло

Многим женщинам, для того, чтобы чувствовать себе увереннее, нужно сделать макияж. А звездам он нужен еще и для того, чтобы выглядеть выразительнее в кино и на красных ковровых дорожках. Мы решили поэкспериментировать и узнать, как бы выглядели дивы из прошлого и настоящего, если бы не стали краситься.