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Мы представили, как бы выглядели звездные дивы без макияжа. Взгляните, что из этого вышло

Кино
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Многим женщинам, для того, чтобы чувствовать себе увереннее, нужно сделать макияж. А звездам он нужен еще и для того, чтобы выглядеть выразительнее в кино и на красных ковровых дорожках. Мы решили поэкспериментировать и узнать, как бы выглядели дивы из прошлого и настоящего, если бы не стали краситься.

Элизабет Тейлор

GARY LEWIS/bauergriffinonline.com/East News

Мелани Гриффит

Brian To / WENN.com/agefotostock/East News

Софи Лорен

SIPA/East News

Виктория Руффо

Катрин Денев

SIPA PRESS / EAST NEWS

Мэрилин Монро

SIPA / EAST NEWS

Вивьен Ли

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Вероника Кастро

Ава Гарднер

Courtesy Everett Collection / East News

Ким Кэтролл

CJ Contino / Everett Collection / EAST NEWS

Мишель Мерсье

Изабель Аджани

NIVIERE/LYDIE/NIKO/SIPA/EAST NEWS

Полетт Годдар

Courtesy Everett Collection / East News

Голди Хоун

Courtesy Everett Collection / East News

Показанные в статье знаменитые женщины, на наш взгляд, выглядят одинаково прекрасно. И ни естественный вид их лиц, ни морщинки не портят их внешность. И даже если бы они решили не краситься вовсе, наверняка у них бы так же получилось стать известными на весь мир благодаря своему таланту.

Фото на превью Simplemente María / Televisa S.A. de C.V., SIPA/East News
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AdMe/Кино/Мы представили, как бы выглядели звездные дивы без макияжа. Взгляните, что из этого вышло
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