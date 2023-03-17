Пользователи назвали 10 сцен из фильмов, которые вызывают у них табун мурашек, сколько бы раз они их ни пересматривали
Фильмы можно разбирать не только на цитаты. Некоторые ключевые сцены в кино бывают так филигранно отыграны и поставлены, что производят неизгладимое впечатление, сколько бы раз мы их ни пересматривали. Например, сцена с коробкой в триллере «Семь» или момент, когда Максимус снимает шлем перед императором в «Гладиаторе». Интернет-пользователи обсудили, какие сцены из культовых фильмов заставляют их сердца учащенно биться, а пульс — подскакивать до небес. Ну а мы добавили парочку своих мыслей.
Максимус снимает шлем перед императором Коммодом
Герой Рассела Кроу в фильме «Гладиатор» возвращается в Рим и принимает участие в гладиаторских боях. Он с триумфом побеждает в сложнейшей схватке, и к нему на арену спускается император Коммод. Он спрашивает имя доблестного воина, но Максимус называет себя просто гладиатором и поворачивается спиной к правителю. Тогда Коммод в гневе требует снять шлем. Максимус подчиняется, открывая лицо, и все узнают в простом гладиаторе лучшего полководца империи, которого считали давно погибшим.
- Это одна из немногих сцен в кино, над которой я плачу при каждом повторном просмотре. © enzamatica / Reddit
Роза берет фамилию Джека
После спасения с «Титаника» Роза вместе с другими выжившими пассажирами прибывает в Нью-Йорк. Когда у нее спрашивают имя и фамилию, она говорит: «Роза Доусон», называя фамилию Джека вместо своей. Так Роза показывает, как много он для нее стал значить, несмотря на то что их знакомство очень было коротким.
- «Титаник» можно смотреть, только не расставаясь с носовым платком, чтобы утирать им слезы каждые 5 минут. Но когда все испытания заканчиваются и Роза берет себе фамилию Джека, у меня прямо мурашки бегут.
Антон Чигур подбрасывает монету
На заправочной станции, где злодей Антон Чигур остановился, чтобы залить бензин и купить орешков, владелец заводит с ним ничего не значащий разговор. Антону это не нравится, и он запугивает пожилого мужчину, вынуждая сыграть с ним в орлянку. На кону — жизнь. Мужчине везет, и выпадает орел. Антон уходит, напоследок советуя тому сохранить счастливую монету.
- Эта 4-минутная сцена из фильма «Старикам тут не место» настолько напряженная, пугающая и тревожная одновременно благодаря невероятному сценарию и игре двух актеров. Здесь даже не нужна никакая закадровая музыка. © urmomsafag / Reddit
Песня «Where Is My Mind» в финале фильма
В финале «Бойцовского клуба» к рассказчику в исполнении Эдварда Нортона приводят Марлу. Он берет ее за руку и говорит культовую фразу: «Мы встретились в странный период моей жизни». После чего они вместе смотрят на небоскребы через огромные окна, а за кадром играет песня группы Pixies.
- Когда в финале включается «Where Is My Mind», у меня бегут мурашки. © Str0nzo / Reddit
Джон Коффи просит не оставлять его в темноте
Надзиратель тюрьмы вынужден привести в исполнение приговор в отношении безобидного и добродушного гиганта Джона Коффи. Его мучает совесть, потому что он не верит в виновность того. И когда Джон Коффи говорит, что не хотел бы оставаться в темноте, надзиратель выполняет его последнее желание.
- Я плакала над финальной сценой как ребенок. © SynQu33n / Reddit
Снейп говорит, что всегда будет любить Лилли
Когда Гарри Поттер видит воспоминания Северуса Снейпа в омуте памяти, то узнает, что тот с детства был влюблен в его мать Лилли. Но та предпочла Джеймса Поттера. Несмотря на это, Снейп по просьбе профессора Дамблдора охранял Гарри. В разговоре с профессором, когда тот спрашивает, неужели после стольких лет Снейп все еще любит Лилли, Снейп кратко отвечает: «Всегда».
- Этот вопрос: «Все еще?» И ответ: «Всегда». Великий Алан Рикман! © TheBuschels / Reddit
Фродо уходит вместе с эльфами
В заключительной части «Властелина колец» Фродо страдает от старой раны и болезни, вызванной слишком долгим контактом с кольцом. Постепенно он понимает, что не сможет вернуться к обычной жизни и решает использовать дарованную им с Бильбо возможность — уйти вместе с эльфами в Бессмертные Земли. В гавани он прощается со своими друзьями Мерри, Пиппином и Сэмом.
- Я выплакала ведра слез на этой сцене. © aliceinspokane / Reddit
Райан приезжает на кладбище
В финале фильма Райан, уже старик, приезжает с детьми и внуками на могилу своего спасителя — капитана Миллера. С трудом сдерживая слезы, пожилой мужчина шепчет, что изо всех сил постарался прожить достойную жизнь.
- Концовка «Спасти рядового Райана», где герой задается вопросом «Хороший ли я человек?», всегда пробирает меня до дрожи. © MeyerLansky420 / Reddit
Детектив вскрывает посылку
В триллере «Семь», когда детективы берутся конвоировать опасного преступника Джона Доу, курьер доставляет им посылку. Вскрыв коробку, один из детективов замирает в ужасе, пока Джон Доу спокойно намекает герою Брэда Питта на содержание коробки. Шокированный, тот не может поверить своим ушам и кричит: «Что в коробке?!»
- Сцена с коробкой завораживает меня каждый раз — неважно, сколько я ее видел. © 9LA3 / Reddit
Форрест Гамп впервые видит своего сына
Возлюбленная Форреста Дженни, увидев его по телевизору, присылает ему письмо с приглашением в гости. Герой приезжает к ней и узнает, что любовь всей его жизни живет с маленьким сыном, которого назвала Форрест — в честь его отца. Дженни говорит, что сын Форреста является самым умным среди сверстников.
- Когда Форрест Гамп узнает, что маленький Форрест его сын, он спрашивает: «Он умен или он как я?» Каждый раз в самое сердце... © JALLways / Reddit
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