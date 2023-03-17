Пользователи назвали 10 сцен из фильмов, которые вызывают у них табун мурашек, сколько бы раз они их ни пересматривали

Фильмы можно разбирать не только на цитаты. Некоторые ключевые сцены в кино бывают так филигранно отыграны и поставлены, что производят неизгладимое впечатление, сколько бы раз мы их ни пересматривали. Например, сцена с коробкой в триллере «Семь» или момент, когда Максимус снимает шлем перед императором в «Гладиаторе». Интернет-пользователи обсудили, какие сцены из культовых фильмов заставляют их сердца учащенно биться, а пульс — подскакивать до небес. Ну а мы добавили парочку своих мыслей.

Максимус снимает шлем перед императором Коммодом

Герой Рассела Кроу в фильме «Гладиатор» возвращается в Рим и принимает участие в гладиаторских боях. Он с триумфом побеждает в сложнейшей схватке, и к нему на арену спускается император Коммод. Он спрашивает имя доблестного воина, но Максимус называет себя просто гладиатором и поворачивается спиной к правителю. Тогда Коммод в гневе требует снять шлем. Максимус подчиняется, открывая лицо, и все узнают в простом гладиаторе лучшего полководца империи, которого считали давно погибшим. Это одна из немногих сцен в кино, над которой я плачу при каждом повторном просмотре. © enzamatica / Reddit

Роза берет фамилию Джека

После спасения с «Титаника» Роза вместе с другими выжившими пассажирами прибывает в Нью-Йорк. Когда у нее спрашивают имя и фамилию, она говорит: «Роза Доусон», называя фамилию Джека вместо своей. Так Роза показывает, как много он для нее стал значить, несмотря на то что их знакомство очень было коротким. «Титаник» можно смотреть, только не расставаясь с носовым платком, чтобы утирать им слезы каждые 5 минут. Но когда все испытания заканчиваются и Роза берет себе фамилию Джека, у меня прямо мурашки бегут.

Антон Чигур подбрасывает монету

На заправочной станции, где злодей Антон Чигур остановился, чтобы залить бензин и купить орешков, владелец заводит с ним ничего не значащий разговор. Антону это не нравится, и он запугивает пожилого мужчину, вынуждая сыграть с ним в орлянку. На кону — жизнь. Мужчине везет, и выпадает орел. Антон уходит, напоследок советуя тому сохранить счастливую монету. Эта 4-минутная сцена из фильма «Старикам тут не место» настолько напряженная, пугающая и тревожная одновременно благодаря невероятному сценарию и игре двух актеров. Здесь даже не нужна никакая закадровая музыка. © urmomsafag / Reddit

Песня «Where Is My Mind» в финале фильма

В финале «Бойцовского клуба» к рассказчику в исполнении Эдварда Нортона приводят Марлу. Он берет ее за руку и говорит культовую фразу: «Мы встретились в странный период моей жизни». После чего они вместе смотрят на небоскребы через огромные окна, а за кадром играет песня группы Pixies. Когда в финале включается «Where Is My Mind», у меня бегут мурашки. © Str0nzo / Reddit

Джон Коффи просит не оставлять его в темноте

Надзиратель тюрьмы вынужден привести в исполнение приговор в отношении безобидного и добродушного гиганта Джона Коффи. Его мучает совесть, потому что он не верит в виновность того. И когда Джон Коффи говорит, что не хотел бы оставаться в темноте, надзиратель выполняет его последнее желание. Я плакала над финальной сценой как ребенок. © SynQu33n / Reddit

Снейп говорит, что всегда будет любить Лилли

Когда Гарри Поттер видит воспоминания Северуса Снейпа в омуте памяти, то узнает, что тот с детства был влюблен в его мать Лилли. Но та предпочла Джеймса Поттера. Несмотря на это, Снейп по просьбе профессора Дамблдора охранял Гарри. В разговоре с профессором, когда тот спрашивает, неужели после стольких лет Снейп все еще любит Лилли, Снейп кратко отвечает: «Всегда». Этот вопрос: «Все еще?» И ответ: «Всегда». Великий Алан Рикман! © TheBuschels / Reddit

Фродо уходит вместе с эльфами

В заключительной части «Властелина колец» Фродо страдает от старой раны и болезни, вызванной слишком долгим контактом с кольцом. Постепенно он понимает, что не сможет вернуться к обычной жизни и решает использовать дарованную им с Бильбо возможность — уйти вместе с эльфами в Бессмертные Земли. В гавани он прощается со своими друзьями Мерри, Пиппином и Сэмом. Я выплакала ведра слез на этой сцене. © aliceinspokane / Reddit

Райан приезжает на кладбище

В финале фильма Райан, уже старик, приезжает с детьми и внуками на могилу своего спасителя — капитана Миллера. С трудом сдерживая слезы, пожилой мужчина шепчет, что изо всех сил постарался прожить достойную жизнь. Концовка «Спасти рядового Райана», где герой задается вопросом «Хороший ли я человек?», всегда пробирает меня до дрожи. © MeyerLansky420 / Reddit

Детектив вскрывает посылку

В триллере «Семь», когда детективы берутся конвоировать опасного преступника Джона Доу, курьер доставляет им посылку. Вскрыв коробку, один из детективов замирает в ужасе, пока Джон Доу спокойно намекает герою Брэда Питта на содержание коробки. Шокированный, тот не может поверить своим ушам и кричит: «Что в коробке?!» Сцена с коробкой завораживает меня каждый раз — неважно, сколько я ее видел. © 9LA3 / Reddit

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