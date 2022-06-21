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15 пар звезд, которых легко можно принять за дальних родственников

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Мы часто мечтаем о том, чтобы у нас был двойник, которого можно было бы отправить вместо себя на работу или на скучную встречу с коллегами. Наверное, знаменитости тоже хотели бы найти человека, который был бы на них похож, чтобы делегировать ему часть своих звездных обязанностей.

Мы в ADME сравнили фотографии популярных актеров, музыкантов и спортсменов, которые нам показались похожими друг на друга, словно их связывают узы родства. А в бонусе вас ждет звездный дуэт, который нам сильно напоминает одну известную пару из мультфильма.

1. Эмили Осмент и Том Фелтон

2. Кристиан Клавье и Дастин Хоффман

3. Дженнифер Кулидж и Рене Зеллвегер

4. Билли Айлиш и Киллиан Мерфи

5. Дэниел Дэй-Льюис и Дженнифер Коннелли

6. Генри Кавилл и Хейден Кристенсен

7. Тейлор Лотнер и Крис Хамфрис

8. Хелена Бонем Картер и Лили Коллинз

9. Крис Клейн и Киану Ривз

10. Дженна Фишер и Эми Адамс

11. Принцесса Диана и Дамиано Давид

12. Тимоти Шаламе и Наталия Дайер

13. Хит Леджер и Джозеф Гордон-Левитт

14. Джулия Стайлз и Энсел Эльгорт

15. Бритни Спирс и Джессика Симпсон

Бонус: Шер с Амандой Сейфрид и матушка Готель с Рапунцель

Какие знаменитости, по вашему мнению, похожи друг на друга так, словно они близнецы, разлученные в детстве?

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AdMe/Музыка/15 пар звезд, которых легко можно принять за дальних родственников
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