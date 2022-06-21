15 пар звезд, которых легко можно принять за дальних родственников

Мы часто мечтаем о том, чтобы у нас был двойник, которого можно было бы отправить вместо себя на работу или на скучную встречу с коллегами. Наверное, знаменитости тоже хотели бы найти человека, который был бы на них похож, чтобы делегировать ему часть своих звездных обязанностей.