15 пар звезд, которых легко можно принять за дальних родственников
Мы часто мечтаем о том, чтобы у нас был двойник, которого можно было бы отправить вместо себя на работу или на скучную встречу с коллегами. Наверное, знаменитости тоже хотели бы найти человека, который был бы на них похож, чтобы делегировать ему часть своих звездных обязанностей.
Мы в ADME сравнили фотографии популярных актеров, музыкантов и спортсменов, которые нам показались похожими друг на друга, словно их связывают узы родства. А в бонусе вас ждет звездный дуэт, который нам сильно напоминает одну известную пару из мультфильма.
1. Эмили Осмент и Том Фелтон
2. Кристиан Клавье и Дастин Хоффман
3. Дженнифер Кулидж и Рене Зеллвегер
4. Билли Айлиш и Киллиан Мерфи
5. Дэниел Дэй-Льюис и Дженнифер Коннелли
6. Генри Кавилл и Хейден Кристенсен
7. Тейлор Лотнер и Крис Хамфрис
8. Хелена Бонем Картер и Лили Коллинз
9. Крис Клейн и Киану Ривз
10. Дженна Фишер и Эми Адамс
11. Принцесса Диана и Дамиано Давид
12. Тимоти Шаламе и Наталия Дайер
13. Хит Леджер и Джозеф Гордон-Левитт
14. Джулия Стайлз и Энсел Эльгорт
15. Бритни Спирс и Джессика Симпсон
Бонус: Шер с Амандой Сейфрид и матушка Готель с Рапунцель
Какие знаменитости, по вашему мнению, похожи друг на друга так, словно они близнецы, разлученные в детстве?
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