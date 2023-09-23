История Хулио Иглесиаса, в чьей жизни столько драмы, что не на один испанский сериал хватит

23 сентября 2023 года испанский певец Хулио Иглесиас, подаривший миру хиты Nathalie и El amor, отмечает 80-летие. В честь этого события мы решили поведать историю жизни культового артиста, и, надо сказать, в ней столько сюжетных поворотов, сколько сценаристам мыльных опер не снилось.

Ну а мы поздравляем самого Хулио с юбилеем и желаем ему долголетия и творческого вдохновения. Кстати, в свое время этот артист исполнил композицию для одного культового латиноамериканского сериала, который мы все смотрели в юности. Узнать, что же это за проект, а также выведать другие тайны мыльных опер можно с помощью этой статьи.