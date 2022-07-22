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Как изменились 16 популярных исполнительниц нулевых со времен своих первых песен

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Люди до сих пор напевают популярные хиты поп-див, которые когда-то возглавляли мировые чарты. Но мало кто помнит, как выглядели эти знаменитости во времена, когда вышли их первые синглы. А ведь кто-то из них начал свою карьеру еще в подростковом возрасте, кто-то дебютировал в дуэте с мужем, а кто-то начал музыкальную карьеру, будучи героиней молодежного телешоу.

Мы в ADME немного поностальгировали и собрали в коллажи «тогда и сейчас» фото тех, чьи песни мы слушали непрестанно.

Кеша выпустила ставший хитом сингл «Tik Tok» в 2009 году

SIPA PRESS / East News, Invision / Invision / East News

Келли Кларксон выпустила свой дебютный сингл «A Moment Like This» после победы на шоу American Idol в 2002 году

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

По данным Billboard, Мадонна является самой успешной сольной исполнительницей в истории. Ее первой записью в этом чарте стала песня «Holiday» 1983 года

Courtesy Everett Collection / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Популярность к Мэрайе Кэри пришла с первого альбома, 4 песни из которого стали хитами № 1 в Billboard Hot 100. Ее дебютный сингл «Vision of Love» вышел в 1990 году

ASSOCIATED PRESS / East News, IMAGO / RW / Imago Stock and People / East News

Дебютный сингл Селин Дион был написан ее матерью и братом и выпущен, когда певице было всего 12 лет

MAZEAU JEAN MARIE / SIPA / East News, Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

В 2011 году Ариана Гранде играла роль Кэт Валентайн в сериале Nickelodeon «Victorious». И в это же время Гранде выпустила свой дебютный сингл «Put Your Hearts Up»

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Джанет Джексон решила начать сольную карьеру в 16 лет. И в 1982 году она выпустила свой первый альбом «Janet Jackson», а песня «Young Love» из него ознаменовала успех певицы

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News

Селена Гомес дебютировала в чарте US Hot 100 с саундтреком «Tell Me Something I Don’t Know» к фильму «Еще одна история о Золушке» в 2009-м. А сегодня певицу можно увидеть и в различных кинокартинах

face to face / REPORTER / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

На написание треков Тейлор Свифт часто вдохновляет личная жизнь. Певица уже успела завоевать расположение критиков. Но самую первую песню «Lucky You» она написала в 12 лет, зная всего 3 гитарных аккорда

© DIGITAL / EROTEME.CO.UK / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Музыкальную карьеру Шер начала в поп-дуэте со своим мужем Сонни Боно. Первую песню «The Letter» они выпустили под псевдонимами Caesar и Cleo в 1964 году

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Кэти Перри начала петь, когда ей было 9 лет. Дебютным же синглом под сценическим псевдонимом стал «Ur So Gay», вышедший 20 ноября 2007 года

© Lester Cohen / Contributor / Getty Images, Invision / Invision / East News

Дебютной работой Джессики Симпсон стала песня 1999 года «I Wanna Love You Forever». Трек получил много положительных отзывов критиков, как и сам вокал Джессики

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Пинк, урожденная Али́ша Бет Мур, выпустила композицию «There You Go» в феврале 2000 года. И та стала хитом из первой десятки в чарте Billboard Hot 100, где достигла 7-го места

0000001 / Reporter / East News, Invision / Invision / East News

Дебютный сингл Аврил Лавин «Complicated» стал одним из самых продаваемых треков в Канаде в 2002 году и одним из самых популярных хитов десятилетия

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Invision / Invision / East News

Майли Сайрус дебютировала как певица с песней «See You Again» в декабре 2007 года

Photo By John Barrett / PHOTOlink.net / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Благодаря своему первому мультиплатиновому мировому хиту «I’m Outta Love» в 2001 году Анастейша была признана самой продаваемой новой поп-исполнительницей в мире

Allstar / Graham Whitby Boot / Mary Evans Picture Library / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

А чья песня стояла у вас на репите?

Фото на превью SIPA PRESS / East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Музыка/Как изменились 16 популярных исполнительниц нулевых со времен своих первых песен
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