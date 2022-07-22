Как изменились 16 популярных исполнительниц нулевых со времен своих первых песен
Люди до сих пор напевают популярные хиты поп-див, которые когда-то возглавляли мировые чарты. Но мало кто помнит, как выглядели эти знаменитости во времена, когда вышли их первые синглы. А ведь кто-то из них начал свою карьеру еще в подростковом возрасте, кто-то дебютировал в дуэте с мужем, а кто-то начал музыкальную карьеру, будучи героиней молодежного телешоу.
Мы в ADME немного поностальгировали и собрали в коллажи «тогда и сейчас» фото тех, чьи песни мы слушали непрестанно.
Кеша выпустила ставший хитом сингл «Tik Tok» в 2009 году
Келли Кларксон выпустила свой дебютный сингл «A Moment Like This» после победы на шоу American Idol в 2002 году
По данным Billboard, Мадонна является самой успешной сольной исполнительницей в истории. Ее первой записью в этом чарте стала песня «Holiday» 1983 года
Популярность к Мэрайе Кэри пришла с первого альбома, 4 песни из которого стали хитами № 1 в Billboard Hot 100. Ее дебютный сингл «Vision of Love» вышел в 1990 году
Дебютный сингл Селин Дион был написан ее матерью и братом и выпущен, когда певице было всего 12 лет
В 2011 году Ариана Гранде играла роль Кэт Валентайн в сериале Nickelodeon «Victorious». И в это же время Гранде выпустила свой дебютный сингл «Put Your Hearts Up»
Джанет Джексон решила начать сольную карьеру в 16 лет. И в 1982 году она выпустила свой первый альбом «Janet Jackson», а песня «Young Love» из него ознаменовала успех певицы
Селена Гомес дебютировала в чарте US Hot 100 с саундтреком «Tell Me Something I Don’t Know» к фильму «Еще одна история о Золушке» в 2009-м. А сегодня певицу можно увидеть и в различных кинокартинах
На написание треков Тейлор Свифт часто вдохновляет личная жизнь. Певица уже успела завоевать расположение критиков. Но самую первую песню «Lucky You» она написала в 12 лет, зная всего 3 гитарных аккорда
Музыкальную карьеру Шер начала в поп-дуэте со своим мужем Сонни Боно. Первую песню «The Letter» они выпустили под псевдонимами Caesar и Cleo в 1964 году
Кэти Перри начала петь, когда ей было 9 лет. Дебютным же синглом под сценическим псевдонимом стал «Ur So Gay», вышедший 20 ноября 2007 года
Дебютной работой Джессики Симпсон стала песня 1999 года «I Wanna Love You Forever». Трек получил много положительных отзывов критиков, как и сам вокал Джессики
Пинк, урожденная Али́ша Бет Мур, выпустила композицию «There You Go» в феврале 2000 года. И та стала хитом из первой десятки в чарте Billboard Hot 100, где достигла 7-го места
Дебютный сингл Аврил Лавин «Complicated» стал одним из самых продаваемых треков в Канаде в 2002 году и одним из самых популярных хитов десятилетия
Майли Сайрус дебютировала как певица с песней «See You Again» в декабре 2007 года
Благодаря своему первому мультиплатиновому мировому хиту «I’m Outta Love» в 2001 году Анастейша была признана самой продаваемой новой поп-исполнительницей в мире
А чья песня стояла у вас на репите?
Фото на превью SIPA PRESS / East News, Invision / Invision / East News
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