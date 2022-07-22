Как изменились 16 популярных исполнительниц нулевых со времен своих первых песен

Люди до сих пор напевают популярные хиты поп-див, которые когда-то возглавляли мировые чарты. Но мало кто помнит, как выглядели эти знаменитости во времена, когда вышли их первые синглы. А ведь кто-то из них начал свою карьеру еще в подростковом возрасте, кто-то дебютировал в дуэте с мужем, а кто-то начал музыкальную карьеру, будучи героиней молодежного телешоу.