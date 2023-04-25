Как бы выглядели 17 наших любимых писателей и поэтов, если бы жили и творили сегодня
Обидно, что большая часть классических писателей, которых мы все знаем еще со школьной скамьи, жили в то время, когда для того, чтобы сделать селфи, нужно было вызывать художника на дом. Поэтому мы позволили себе немного безумства и решили узнать, как бы они выглядели, если бы жили и творили свои шедевры сегодня.
1. Владимир Владимирович Маяковский
2. Михаил Юрьевич Лермонтов
3. Лев Николаевич Толстой
А в этой статье мы показали двух культовых героинь Толстого глазами искусственного интеллекта.
4. Федор Михайлович Достоевский
Кажется, невозможно представить Достоевского без бороды. Однако в этой статьей мы нагло решили побрить не только его, но и многих других усатых известных личностей.
5. Анна Андреевна Ахматова
6. Александр Александрович Блок
7. Владимир Владимирович Набоков
8. Афанасий Афанасьевич Фет
9. Самуил Яковлевич Маршак
10. Александр Сергеевич Пушкин
11. Антон Павлович Чехов
12. Александр Иванович Куприн
13. Сергей Александрович Есенин
14. Михаил Афанасьевич Булгаков
15. Иван Сергеевич Тургенев
16. Борис Леонидович Пастернак
17. Константин Дмитриевич Бальмонт
Еще больше статей, созданных с помощью искусственного интеллекта, вы найдете здесь:
Поделиться этой статьёй