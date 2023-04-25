Как бы выглядели 17 наших любимых писателей и поэтов, если бы жили и творили сегодня

Обидно, что большая часть классических писателей, которых мы все знаем еще со школьной скамьи, жили в то время, когда для того, чтобы сделать селфи, нужно было вызывать художника на дом. Поэтому мы позволили себе немного безумства и решили узнать, как бы они выглядели, если бы жили и творили свои шедевры сегодня.