20 кулинарных советов, которые мы слышим из каждого утюга. А грамотный человек их мимо ушей пропускает

Кулинарные советы могут быть очень полезными, но бывает и так, что распространенные лайфхаки не выдерживают никакой критики. Пользователь одного из популярных интернет-ресурсов, посвященных готовке, как-то поинтересовался: «Какой кулинарный миф вас расстраивает?» И получил множество ответов.