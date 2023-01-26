20 кулинарных советов, которые мы слышим из каждого утюга. А грамотный человек их мимо ушей пропускает
Кулинарные советы могут быть очень полезными, но бывает и так, что распространенные лайфхаки не выдерживают никакой критики. Пользователь одного из популярных интернет-ресурсов, посвященных готовке, как-то поинтересовался: «Какой кулинарный миф вас расстраивает?» И получил множество ответов.
- В большинстве рецептов, публикуемых в интернете, серьезно сокращают время, которое уйдет на приготовление блюда. У них и вода закипает за 5 минут, и полная кастрюля соуса уваривается наполовину за 10 минут, и курица подрумянивается с одной стороны за 2–3 минуты. Вранье! Обычно все это занимает как минимум в 2 раза больше времени. © Ray_Kramer / Reddit
- Все, что авторы кулинарных книг описывают как быстрый и легкий ужин в будний день, обычно занимает у меня несколько часов. Они пишут, что приготовить рагу очень просто, буквально через полчаса оно будет на столе. А у меня уходит час только на то, чтобы приготовить все ингредиенты. © curmudgeon_andy / Reddit
- «Карамелизируйте лук примерно 3–4 минуты». На какой такой планете? На Земле для достижения правильной карамелизации нужно жарить лук на медленном огне минут 40, а то и час. © KhalilRavana / Reddit
- «Посолите воду для пасты, чтобы она быстрее сварилась». Конечно, посолить надо, но не для того, чтобы вода скорее закипела, а паста быстрее приготовилась. Просто потому, что так вкуснее. © riverrocks452 / Reddit
- «Если отрезать у лука попку, то не будешь плакать». Готовлю профессионально более 10 лет и заявляю: ерунда! Но каждый считает своим долгом подойти ко мне и спросить: «А ты знаешь?» Если бы существовал способ остановить действие кислот, выделяющих газы из расщепленных клеток лука, я бы уж точно знал. Острое лезвие — лучшее решение. © Durragon / Reddit
- Мифы о том, что чугунной посуде нужен дополнительный защитный слой. На самом деле вы можете мыть чугун жидкостью для мытья посуды. Вы не поцарапаете его металлическими приборами. В чугунной посуде можно время от времени готовить кислые соусы. Это невероятно прочный материал. © psychicesp / Reddit
- Вера в то, что оливковое масло — лучшее масло из когда-либо существовавших и его следует использовать везде, независимо от способа приготовления или температуры. © number1auntie / Reddit
- Некоторые говорят, что добавление сырого картофеля в пересоленное блюдо спасет его. Картофель может впитать незначительное количество соленой воды, но он не какая-то волшебная губка, впитывающая соль. © feliciates / Reddit
- Утверждение, что есть правильный способ готовить. То есть существуют неправильные способы приготовления пищи. Но если вам нравится класть яблоки в пиццу или делать что-то в этом роде и вы наслаждаетесь едой, то все нормально. © classy-face258 / Reddit
- «Всегда нужно промывать мясо перед приготовлением». Во-первых, полоскание этого продукта под струей воды увеличивает вероятность того, что капли распространят сальмонеллу по всей кухне. Поэтому мыть сырое мясо даже вредно. Во-вторых, все, что якобы нужно смыть, например бактерии, погибает после тепловой обработки. © Chilly_Grimorie / Reddit
- «Необходимо подогреть жидкость перед добавлением ее в соус, чтобы не было комочков». Постоянно добавляю холодное молоко, бульон, отвары. Комочков ни разу не видел. © molten_dragon / Reddit
- Считается, что паста должна быть альденте. Все упускают такой момент: отваривают до состояния альденте, чтобы потом доваривать в соусе. © Aggressive_Bill_2687 / Reddit
- «Все должно быть сбалансировано». Иногда людям просто хочется чего-нибудь сладкого, кислого, соленого, острого — да какого угодно. Я согласен, что это правило иногда работает, но есть много «несбалансированных» блюд, и они восхитительны. © thebubbadub / Reddit
- «Запечатать соки». Да нет, все не так. Вы обжариваете для вкуса, корочка не является водонепроницаемым барьером. Чтобы «запечатать соки», нужно не передерживать мясо на огне, не прокалывать его и давать «отдохнуть». © berael / Reddit
- Я часто слышал, что нужно добавить масло в воду для пасты, чтобы та не слипалась. После многих лет работы в итальянских ресторанах я уверенно заявляю, что это пустая трата масла. © Blahblahdook94 / Reddit
- «Чтобы запечь картошку в духовке, нужно завернуть ее в фольгу». Если отложить фольгу, смазать картошку маслом и посолить перед запеканием, она получится такой хрустящей! © lucaskywalker / Reddit
- «Не кладите лук и чеснок на сковороду одновременно. У них разное время приготовления, и чеснок сгорит раньше, чем лук приготовится». У чеснока и лука действительно разное время приготовления, и чеснок сгорает довольно быстро, потому что он содержит мало воды и она быстрее испаряется. Однако когда вы готовите их вместе, вода из лука поглощает весь жар до того, как чеснок сгорит. Кладете вы все вместе сразу или добавляете чеснок потом — результат будет одинаковый. © uniq / Reddit
- Рис не обязательно промывать. Это стоит делать только в том случае, если вам нужен простой отварной белый рис. Но если вы поджарите рис в масле с чесноком или луком перед тем, как добавить воду, то получится тоже отлично. © scarred_crow / Reddit
- «Шаг номер один — нагрейте духовку». Это пережиток тех дней, когда духовки нагревались медленно. Сегодняшним печам требуется около 10 минут, чтобы достичь нужной температуры. Просто включите духовку незадолго до того, как соберетесь поставить туда блюдо, и сэкономьте электроэнергию. © StankyFox / Reddit
- Я слышал от стольких ведущих кулинарных шоу, что при снятии цедры с апельсина нужно брать только оранжевую часть, а не белую, «потому что она горькая». Видимо, они ее никогда не пробовали. Она не горькая, а безвкусная, это просто мякоть. Горчит как раз оранжевая, так как в ней сосредоточен вкус и аромат цитруса. © ArtSchnurple / Reddit
А какие кулинарные советы оказались для вас бесполезными или даже вредными?
AdMe/Кухня/20 кулинарных советов, которые мы слышим из каждого утюга. А грамотный человек их мимо ушей пропускает
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