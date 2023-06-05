12 историй о том, что отношения — это квест и бег с препятствиями, вместе взятые

В жизни после фразы «и жили они долго и счастливо» приключения обычно только начинаются. Любовь превращается в суровое испытание, и не все проходят его успешно. Иногда характеры и интересы людей действительно оказываются слишком разными. А порой камнем преткновения может стать сущая ерунда вроде тарелки супа. Пользователи сети поделились своими историями о том, какие проблемы возникали у них в отношениях.

На десерт приготовили немного доброты и юмора: женщины поделились маленькими хитростями, как им удается сохранять гармонию в семье.

Мой бывший не умел слушать. У нас годовщина. Говорю заранее: «Нужна зубная коронка — и все. У меня все есть. Цветы и прочее не надо». Он просит наушники. В итоге он получил в подарок долгожданные наушники, а я — дорогущие часы (не ношу такое). Началась ссора, что я неблагодарная, он старался, а я не оценила. Но я не могу есть одной стороной! Зачем мне часы? И таких примеров море. Но главное, что сработала примета «часы в подарок — это к расставанию». Юмора он не оценил. А часы уже второй год не могу продать. © Подслушано / VK

Уехала в отпуск на неделю, муж остался на хозяйстве. Приехав, моментально обнаружила недостачу дорогого качественного крема для лица, купленного накануне. Затаила дыхание, начала готовиться к разговору. Вечером в кровать радостно прыгнул мой благоверный, благоухая тем самым кремом. Пяточки он свои изволил мазать, поросенок! © Подслушано / Ideer

Я бы хотела, чтобы мой партнер просто попытался заговорить со мной, когда его что-то беспокоит. Но обычно он молча злится весь день, а потом ночью встает и швыряется всем, как 5-летний ребенок (и это намеренно происходит после того, как я засну). Я буду весь день спрашивать его, что не так, а он ничего не скажет. Это только еще больше выводит меня из себя, так что к тому времени, когда он будит меня швыряниями и говорит при этом, что все в порядке, я готова к ссоре. Думаю, ему просто нравится ругаться. © Chick-Fil-A_Guest / Reddit

Бесит, когда муж дарит мне на праздники кухонную утварь или бытовую технику. Ну ладно, если бы фен: он для меня одной. А сковородку? Набор посуды? Ну что за подарок?! Едим из посуды вместе, стиралкой и посудомойкой пользуемся тоже вместе. Вот если мужчине подарить на праздник миксер и сказать: «Дорогой, буду готовить вкусняхи», — интересно, будет ли он рад? © Подслушано / Ideer

Муж ездил в отпуск, я с годовалым ребенком не смогла поехать. По приезде показывал фото с друзьями, все приличные. Я заметила, что нумерация фото не совпадает, очень много пропущенных. Куда они делись? Скинул на старую флешку. Где она? Чтобы не потерять, хранит в документах. Что на ней? Фото одной и той же девушки. Когда я эти фото показала мужу, он был в шоке, и это слабо сказано. Вот так мой мозг помог узнать мне об измене. © Подслушано / Ideer

Поссорились с мужем, около 3 недель не разговариваем. Я с недавнего времени не работаю, а близится день рождения дочери. Последним моим шагом на пути к разводу стало решение мужа отказать в спонсировании праздника. За 4 дня до самого события! Когда все заказано, гости приглашены, ребенок в предвкушении! Пришлось извиняться перед друзьями, врать аниматорам про ветрянку, а самое обидное — говорить дочери, что праздника не будет. Я разочарована в своем выборе. © Подслушано / Ideer

Мой прошлый кавалер не проявлял достаточно любви. Мне нужно было, чтобы он выражал свое отношение ко мне словами одобрения и проявлениями доброты. Я поднимала этот вопрос, но он всегда отвечал, что понимает, просто от природы такой. Попыталась с этим смириться. В конце концов я обиделась и отстранилась. Наши отношения длились 3 года. Мой бывший много работал, поэтому я перестала просить его заняться чем-нибудь на выходных. Мы просто сидели смотрели фильмы или играли в видеоигры (что я люблю делать, но это стало скучно). А еще я всегда убирала за ним в доме, потому что у него было не так много свободного времени. Чувствовала себя матерью, а не девушкой. Он даже не подходил ко мне, когда я готовила ужин. © ***lollipop / Reddit

Мой бывший пропускал годовщины и дни рождения, чтобы посещать турниры по компьютерным играм. Причем обычно он ненавидит путешествовать, поэтому мы никогда никуда не ездили сами. Медовый месяц, который он обещал 13 лет назад, так и не состоялся, и мы никогда не совершали вместе никаких романтических поездок. Я же люблю путешествовать и получать новые впечатления. Но бывшему было все равно, если только это не игра. Я играла во множество игр, только чтобы сделать его счастливым. Ужасно, когда нет общих интересов. © Unknown author / Reddit

Я встречалась с парнем, который любил только работу, и это было ужасно. Он работал с 9 утра до 9 вечера. И искренне не мог понять, как люди могут брать отпуск больше чем на 3 дня. Он говорил что-то вроде: «Каникулы — это скучно и пустая трата времени». Этот чувак брал ноутбук с собой в поездки и в течение 3–4 дней возвращался к работе, все еще находясь в отпуске. Никогда не встречала трудоголика хуже, чем он. Это очень отталкивало. © cheeky_sailor / Reddit

Когда училась в институте, встречалась с парнем, который любил дуться на всякую ерунду. Однажды он был в плохом настроении: что-то не заладилось со сдачей итоговых работ. Я стала успокаивать и спрашивать, что случилось. Он лишь гневно смотрел на меня и бурчал что-то нечленораздельное. А потом, когда немного отошел, заявил, что я обидела его своими расспросами. Мол, неужели непонятно, что ему просто надо дать время, чтобы успокоиться, и не трогать его.

Раньше каждый день готовила новое блюдо. То борщ, то плов, то котлеты. Любовалась, как муж уплетает все. Как ни странно, желание готовить отбил именно мой благоверный. Однажды поставила перед ним тарелку, а он вдруг выдал тираду: «Когда ты уже что-нибудь новенькое приготовишь? Что-то экзотическое?» — и потребовал гаспачо. Потом недовольств стало больше, а благодарности — ноль. Решила плюнуть на готовку. Теперь максимум, на что супруг может рассчитывать, — это макароны с сыром.

2 года назад муж купил с рук дряхленький внедорожник. 2 года плясал вокруг него, покупал и чинил и то, и это. Ладно, каждому нужно хобби, даже если оно такое странное и недешевое. Но теперь у мужа нет времени на джип, поэтому он катает эту дрянь по автосервисам, и деньги в сказочном количестве, конечно, тоже едут туда вместе с ним. Из общего, на минуточку, бюджета. А у нас стройка, переезд, да и на жизнь тратить меньше не стали. © Подслушано / VK

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Я как-то особо над этим не задумывалась, а муж мой на днях признался, что когда я прошу его помочь мне по дому, то делаю это так, что мне просто невозможно отказать. Например: «Почисти, пожалуйста, картошку, а я пока нарежу лук», «Помой, пожалуйста, посуду, а я пока протру полы», «Почисти ванну, а я пока займусь унитазом». Надо же, вот почему у нас все так гладко-сладко и без скандалов! © Подслушано / VK

Есть у меня семейный лайфхак: если мне что-то надо от мужа, например сходить вместе в магазин, когда он сидит за компом или читает, я подхожу к нему и начинаю: «Бу-бу-бу-бу-твоя-любовница-звонила-она-беременна-бу-бу-бу-бу». Фраза посередине может быть любая, не только эта. Муж, не отрываясь от своего занятия, отвечает: «Да. Ага. Хорошо». Далее я отхожу, одеваюсь, а потом мужу громко кричу: «Ну что, ты готов?» Тут он отрывается от своего занятия и недоуменно смотрит на меня: «Куда?» Я ему отвечаю, что мы же собирались по магазинам, 10 минут назад об этом говорили, он согласился. Он в растерянности чешет репу, пытается что-то вспомнить, но раз уж обещал, соглашается, и мы идем. По пути он все пытается вспомнить наш разговор, где-то в мозгу зарождается воспоминание, что я действительно подходила, что-то говорила, он даже отвечал. Если бы я его оторвала от дела и прямо попросила сходить со мной в магазин, потому что все тащить одной тяжело, он бы стал придумывать отмазки, лишь бы не идти. А мой способ действует безотказно. © Подслушано / VK