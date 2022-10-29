10 причин, почему комнатные растения и травы из магазина не выживают у вас дома, и как это изменить

Наверное, каждый из нас хоть раз пытался навести уют в жилище с помощью комнатных растений. А кто-то еще и покупал травы в горшочках в супермаркете с намерением создать у себя на подоконнике мини-садик. И конечно, многие сталкивались с тем, что мечта о домашнем огороде летела под откос, потому что купленная зелень не хотела приживаться и вяла на глазах. Нам тоже знакома подобная плачевная ситуация, поэтому мы разузнали, отчего так происходит и как этого можно избежать.

Шок после транспортировки

В супермаркете комнатные растения были приучены к своим горшкам, они адаптировались к определенным условиям освещения, графику полива и окружающей среде теплиц или питомников. Когда происходит переход от условий, в которых они процветали, к чему-то другому, неминуем «транспортный шок». Возможно, цветок испытывал стресс, когда его перемещали с одного участка на другой или по пути из магазина домой.

Чтобы минимизировать последствия такого шока, рекомендуется держать комнатные растения в пластиковых горшках, в которых они были куплены, по крайней мере первый год. Можно, конечно, поместить их в декоративный горшок, но только вместе с пластиковым, покрыть сверху испанским мхом или камнями, чтобы закрыть любые зазоры. И важно подобрать подходящий декоративный горшок. То есть в нем должны быть дренажные отверстия, которые позволяют излишкам воды свободно выходить и предотвращают перенасыщение почвы.

Недостаток места

В большинстве супермаркетов травы и зелень в горшочках упаковывают слишком плотно, чтобы товар казался более красивым. Однако в таких условиях они борются за выживание, потому что им не хватает места, почвы и питательных веществ. Чтобы сохранить травы, необходимо разделить их. Желательно поделить на 3 части и посадить в 3 разных горшка. Также важно сохранить их высоту, аккуратно уплотнив почву под ними. При пересадке лучше всего выбирать горшок, который примерно на 5 см шире, чем тот, в котором вы принесли их из магазина.

Проблемы с дренажем и поливом

Недостаток полива — это первая проблема. Понять, что комнатному растению не хватает воды, просто. Обратите внимание на листья. Если они выглядят увядшими, вдавите палец в почву на пару сантиметров, чтобы проверить, сухая ли она. Поливайте только тогда, когда поверхность почвы высохнет. Вторая проблема — переувлажнение, что является причиной гораздо более частой гибели комнатных растений. Самая главная ошибка здесь то, что многие используют контейнеры без дренажа. Корневым системам нужен воздух, и когда они его не получают, то гниют и погибают. Также важно то, как вы поливаете цветы. Чтобы избежать накопления хлора и бактерий в почве, поливать ее следует сверху — медленно и равномерно.

Плохое качество воды

Большая часть водопроводной воды вполне годится для полива комнатных растений, но, если вода сильно хлорирована, лучше оставить ее на сутки в лейке. Примерно 24 часа нужно, чтобы хлор испарился в достаточной степени и вода стала пригодной для полива. Дистиллированная вода в бутылках, смешанная с отстоявшейся водой из-под крана, — лучшая альтернатива.

Неправильная пересадка

В идеале в процессе пересадки комнатных растений должно быть 4 шага: подготовка самого растения, подготовка почвы, пересадка, восстановление. Однако большинство из нас просто выполняет шаг 3. А нужно предварительно устроить растению «ванные процедуры». То есть приготовить немного питательного раствора, лучше всего смесь удобрений и морских водорослей, и погрузить растение в эту питательную ванну за день или два до того, как планируется пересадка. Ванна в данном контексте значит полив особым способом. Нужно поместить растение в горшке в контейнер, наполнить его раствором до тех пор, пока вода не заполнит горшок хотя бы наполовину. Затем оставить растение пропитываться максимум на 60 минут, достать и дать ему стечь. Помимо того что питательная ванна помогает разрыхлить старую смесь для горшков, прилипшую к корням, она также помогает размягчить сами корни и сделать их более податливыми. Благодаря такой манипуляции они с меньшей вероятностью сломаются или повредятся. Также питательные вещества помогают корням лучше восстанавливаться после стресса и потрясения при пересадке.

Излишняя поддержка

В том же супермаркете в отделе с растениями продается множество различных палочек для поддержки цветков и проветривания почвы. В магазине такие приспособления могли втыкать в процессе того, как растение росло, то есть было маленькое, как и сами корни. Мы же дома втыкаем держатели, когда растение уже большое, к тому же не видим, куда именно, поэтому можем повредить корни. И это может принести гораздо больше вреда, чем пользы. Ведь растение усердно работает над тем, чтобы у него были надежные корни, а протыкание почвы запросто может разбить ее и поставить под угрозу корневую систему.

Слишком много удобрений

У большинства растений, купленных в магазине, как правило, достаточно удобрений или органического навоза, и не нужно добавлять еще, принеся их домой. Цветы также могут погибнуть от удобрений после испарения воды, в результате чего остаются твердые соли. Даже после полива чрезмерно удобренное растение все равно будет вянуть, а листья размягчаться. Или кончики листьев могут стать коричневыми. И если это произошло, значит, пришло время уменьшить количество удобрений.

Недостаток увлажнения

В магазинах, особенно в тех, где есть специальный отдел с растениями, учтены все условия для того, чтобы все они представали перед покупателями в наилучшем виде. Одно из них — увлажнение. В домах же, как правило, на полную мощь работает система кондиционирования и отопления, которые удаляют влагу из воздуха. Поэтому большинство растений лишено положенного уровня влаги снаружи. Самое простое решение — поставить горшок с цветами или травами на поднос, засыпанный крупным гравием или галькой и наполненный водой чуть ниже верхушек гальки. Испарение из этого поддона обеспечит растениям 50%-й уровень влажности, который они и предпочитают. Также можно поставить увлажнитель воздуха в той же комнате, что и растения, чтобы поддерживать влажность.

Компенсация солнечного света

В супермаркете большая часть трав и зелени в горшочках плотно обернута полиэтиленом, который удерживает стебли вертикально. Из-за такой хитрости покупатели видят лишь пышные листья сверху. Когда травы оборачивают пленкой, они начинают закономерно реагировать на такое изменение, быстрее отращивая стебли, чтобы добраться до света. Из-за всех этих изощрений травы и зелень становятся очень высокими, и быстрый скачок роста приводит к появлению слабых стеблей, которые ломаются. Поэтому при покупке лучше выбирать те, которые еще не слишком сильно выросли, а после покупки убрать обертку как можно скорее.

Частый сбор урожая

Когда выращиваем травы дома (к примеру, тот же базилик), мы считаем, что отщипывать листья можно как угодно. Но на самом деле нужно подождать, пока травяные растения не вырастут по крайней мере на 15 см в высоту, прежде чем приступать к сбору урожая. Отщипывать веточки нужно сверху, то есть в том месте, где листья соединяются со стеблем. И важно давать растению время восстановиться, тогда вместо листочка, который мы отщипнули, вырастут два новых. Не стоит поддаваться желанию сорвать большие листья с нижней части растения. Они не будут такими нежными, а растению они нужны для фотосинтеза.