15 пар фотографий, над которыми можно зависнуть надолго, сравнивая прошлое и настоящее

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Многие вещи с течением времени кардинально изменили свой внешний вид, хотя выполняют все те же функции. И телефону сейчас ни к чему кнопки, и альбом с карандашами теперь спокойно заменяют планшетом. Хотя, казалось бы, прошло каких-то 10–20 лет.

Мы в ADME решили копнуть поглубже и посмотреть, как выглядели повседневные предметы не только в недавнем прошлом, но и целые столетия назад.

Морковь

До XVII века морковь была фиолетовой.

Дозатор для зубной пасты

В моем детстве в 1970-х у нас в ванной были такие штуки. Их использовали для выдавливания зубной пасты. © estherlane / Reddit

Калькулятор

Такой калькулятор появился в начале 1970-х и представлял собой уникальное сочетание технологий 1960-х и 1970-х годов.

Холодильник

Холодильник, который больше напоминает деревянную тумбочку, появился в начале ХХ века.

Дверной звонок

Механизм дверного звонка из 1884 года.

Сауна

Маленькая персональная сауна родом прямиком из 1950-х годов.

Подставка для ножей

Так в XVIII веке выглядел ящик для хранения ножей. © circawdm / Reddit

Карандаш

Такой механический карандаш для заметок женщины в XIX–XX веках часто носили на шее как украшение. © JupiterBringerofJazz / Reddit

Обогреватель

Еще до нашей эры в такой железный сундучок складывали горячий уголь и переносили в то помещение, в котором не было камина. © HairballTheory / Reddit

Биде

Французы в XIX веке могли себе позволить пользоваться весьма роскошным биде.

Пилка для ногтей

Эту старинную пилочку использовали еще в Древнем Риме.

Парфюм

Коробочки из стерлингового серебра в XIX веке брали c собой в путешествие и клали туда губку, пропитанную духами или маслами.

Точилка для бритвенных лезвий

В начале XX века бритвенные лезвия точили с помощью устройства с 2 стеклянными шарами.

Виниловый проигрыватель

В середине прошлого века проигрыватели виниловых пластинок были гораздо более громоздкими, чем сегодня.

Подушка

В Древнем Египте на такие каменные подставки клали головы.