15 пар фотографий, над которыми можно зависнуть надолго, сравнивая прошлое и настоящее
Многие вещи с течением времени кардинально изменили свой внешний вид, хотя выполняют все те же функции. И телефону сейчас ни к чему кнопки, и альбом с карандашами теперь спокойно заменяют планшетом. Хотя, казалось бы, прошло каких-то 10–20 лет.
Мы в ADME решили копнуть поглубже и посмотреть, как выглядели повседневные предметы не только в недавнем прошлом, но и целые столетия назад.
Морковь
До XVII века морковь была фиолетовой.
Дозатор для зубной пасты
- В моем детстве в 1970-х у нас в ванной были такие штуки. Их использовали для выдавливания зубной пасты. © estherlane / Reddit
Калькулятор
Такой калькулятор появился в начале 1970-х и представлял собой уникальное сочетание технологий 1960-х и 1970-х годов.
Холодильник
Холодильник, который больше напоминает деревянную тумбочку, появился в начале ХХ века.
Дверной звонок
Механизм дверного звонка из 1884 года.
Сауна
Маленькая персональная сауна родом прямиком из 1950-х годов.
Подставка для ножей
- Так в XVIII веке выглядел ящик для хранения ножей. © circawdm / Reddit
Карандаш
- Такой механический карандаш для заметок женщины в XIX–XX веках часто носили на шее как украшение. © JupiterBringerofJazz / Reddit
Обогреватель
- Еще до нашей эры в такой железный сундучок складывали горячий уголь и переносили в то помещение, в котором не было камина. © HairballTheory / Reddit
Биде
Французы в XIX веке могли себе позволить пользоваться весьма роскошным биде.
Пилка для ногтей
Эту старинную пилочку использовали еще в Древнем Риме.
Парфюм
Коробочки из стерлингового серебра в XIX веке брали c собой в путешествие и клали туда губку, пропитанную духами или маслами.
Точилка для бритвенных лезвий
В начале XX века бритвенные лезвия точили с помощью устройства с 2 стеклянными шарами.
Виниловый проигрыватель
В середине прошлого века проигрыватели виниловых пластинок были гораздо более громоздкими, чем сегодня.
Подушка
В Древнем Египте на такие каменные подставки клали головы.
А каким предметом из прошлого вам бы хотелось воспользоваться в наше время?