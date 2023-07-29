15+ любимых мультперсонажей, которые, оказывается, говорили голосами культовых актеров и актрис. А мы и не признали

Мы дословно цитируем героев любимых мультиков, перенимая даже их интонацию. Но порой даже не догадываемся, что подражаем голосам не менее любимых актеров и актрис. Давайте же посмотрим, кто озвучил легендарных анимационных персонажей. Также вас ждет бонус о милейшем герое, чей дубляж, как выяснилось, был пародией на манеру речи одной известной женщины.

Мартынко — Леонид Куравлев («Мартынко», 1987)

«Рая, мне раньше некогда было, а теперь я вас обожаю», — говорил Мартынко голосом Леонида Куравлева.

Бабариха — Анастасия Зуева («Сказка о царе Салтане», 1984)

Снежная королева — Елена Проклова («Снежная королева», 1957. Фильм был переозвучен в 1982 году)

Водяной — Анатолий Папанов («Летучий корабль», 1979)

Русалочка — Нина Гуляева («Русалочка», 1968)

Трубадур — Олег Анофриев («Бременские музыканты», 1969)

Настенька — Нина Крачковская («Аленький цветочек», 1952)

Ежик — Мария Виноградова («Ежик в тумане», 1975)

Медвежонок — Вячеслав Невинный («Ежик в тумане», 1975)

Мама Дяди Федора — Валентина Талызина («Трое из Простоквашино», 1978)

Женя — Наталья Защипина («Цветик-семицветик», 1948)

Чебурашка — Клара Румянова («Чебурашка», 1971)

Мужичок — Станислав Садальский («Падал прошлогодний снег», 1983)

Багира — Людмила Касаткина («Маугли», 1973)

Госпожа Беладонна — Ольга Аросева («Приключения поросенка Фунтика», 1986-1988)

«Где Фунтик? Где мой поросеночек? Где моя сказочка?!» — мало кто забыл, с какой интонацией это говорила Беладонна.

Пятачок — Ия Саввина («Винни-Пух», 1969-1972)

Бонус: и еще немного о Пятачке

Озвучив Пятачка, актриса Ия Саввина «подложила свинью» другой знаменитой женщине, поскольку спародировала ее манеру речи. То была поэтесса Белла Ахмадулина, и она нисколько не обиделась на творческое решение Саввиной. После выхода мультфильма писательница позвонила актрисе дубляжа и шутливо сообщила, что та подсунула ей «прелестного поросенка».