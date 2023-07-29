15+ любимых мультперсонажей, которые, оказывается, говорили голосами культовых актеров и актрис. А мы и не признали
Мы дословно цитируем героев любимых мультиков, перенимая даже их интонацию. Но порой даже не догадываемся, что подражаем голосам не менее любимых актеров и актрис. Давайте же посмотрим, кто озвучил легендарных анимационных персонажей. Также вас ждет бонус о милейшем герое, чей дубляж, как выяснилось, был пародией на манеру речи одной известной женщины.
Мартынко — Леонид Куравлев («Мартынко», 1987)
«Рая, мне раньше некогда было, а теперь я вас обожаю», — говорил Мартынко голосом Леонида Куравлева.
Бабариха — Анастасия Зуева («Сказка о царе Салтане», 1984)
Снежная королева — Елена Проклова («Снежная королева», 1957. Фильм был переозвучен в 1982 году)
Водяной — Анатолий Папанов («Летучий корабль», 1979)
Русалочка — Нина Гуляева («Русалочка», 1968)
Трубадур — Олег Анофриев («Бременские музыканты», 1969)
Настенька — Нина Крачковская («Аленький цветочек», 1952)
Ежик — Мария Виноградова («Ежик в тумане», 1975)
Медвежонок — Вячеслав Невинный («Ежик в тумане», 1975)
Баба-Яга — Татьяна Пельтцер («Приключения домовенка», 1985)
Мама Дяди Федора — Валентина Талызина («Трое из Простоквашино», 1978)
Женя — Наталья Защипина («Цветик-семицветик», 1948)
Чебурашка — Клара Румянова («Чебурашка», 1971)
Мужичок — Станислав Садальский («Падал прошлогодний снег», 1983)
Багира — Людмила Касаткина («Маугли», 1973)
Госпожа Беладонна — Ольга Аросева («Приключения поросенка Фунтика», 1986-1988)
«Где Фунтик? Где мой поросеночек? Где моя сказочка?!» — мало кто забыл, с какой интонацией это говорила Беладонна.
Пятачок — Ия Саввина («Винни-Пух», 1969-1972)
Бонус: и еще немного о Пятачке
Озвучив Пятачка, актриса Ия Саввина «подложила свинью» другой знаменитой женщине, поскольку спародировала ее манеру речи. То была поэтесса Белла Ахмадулина, и она нисколько не обиделась на творческое решение Саввиной. После выхода мультфильма писательница позвонила актрисе дубляжа и шутливо сообщила, что та подсунула ей «прелестного поросенка».
Бывают настолько колоритные мультперсонажи, что нам нам становится любопытно: «А как бы выглядел такой герой в человеческом обличии?» К счастью, подсказать ответ на такой вопрос может искусственный интеллект. Он «оживляет» мультяшек, а мы потом глаз отвести от них не можем.