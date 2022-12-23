Посмотрите, как сегодня выглядят 14 детей-актеров из наших любимых новогодних фильмов

Мы каждый год пересматриваем фильмы, у которых есть один общий безотказный эффект — они создают новогоднее настроение. А дети, сыгравшие в них, взрослеют и живут своей жизнью. Взгляните на актеров, которые за все эти годы как будто стали членами нашей семьи, во взрослом возрасте, чтобы убедиться — то самое обаяние, которым они запомнились нам, до сих пор с ними, хотя они уже давно взрослые люди.

Питер Биллингсли — Ральфи Паркер, «Рождественская история» (1983)

Питер Биллингсли начал карьеру, когда ему было всего лишь 2 года: ребенок снялся во множестве рекламных роликов, а широкую известность получил благодаря главной роли в комедии «Рождественская история». Несмотря на то, что фильм вышел в свет в 1983 году, он до сих пор любим зрителями. В честь 40-летнего юбилея фильма в 2022 году был снят сиквел «Рождественская история: Рождество», где также сыграл Питер Биллингсли!

Джонни Галэки — Расти Гризволд, «Рождественские каникулы» (1989)

Большинство зрителей знает Джонни Галэки как ученого Леонарда Хофстедтера из «Теории Большого взрыва», но именно он сыграл одного из детей семейства Гризволд в комедии «Рождественские каникулы» — о незадачливом отце, который пытается организовать семейный праздник, но все идет наперекосяк. А роль профессора колледжа Гэбриэля Брауна в фильме ужасов «Звонки» 2017 года показывает нам еще одну грань актерского таланта Галэки.

Киран Калкин — Фуллер Маккалистер, «Один дома» (1990)

Брат Маколея Калкина сыграл вместе с ним в самом знаменитом рождественском фильме «Один дома». Он запомнился нам как улыбчивый малыш Фуллер в огромных очках — самый младший из семейства Маккалистеров, но сейчас Киран Калкин — известный актер, сыгравший более 20 ролей и номинированный на «Золотой глобус». Заслуженную популярность ему принесла роль Романа Роя в сериале «Наследники».

Девин Рэтрей — Базз Маккалистер, «Один дома» (1990)

Девин сыграл в фильме «Один дома» старшего брата сына семейства Маккалистеров — помните его сбежавшего тарантула? После этой роли карьера актера сложилась вполне успешно: он снялся в более чем 40 фильмах (например, в «Суррогатах»), а также состоит в музыкальной группе.

Элисон Портер — Сью, «Кудряшка Сью» (1991)

Актриса и певица Элисон Портер поет с 3 лет. В 5 лет она стала лучшей юной вокалисткой в музыкальном шоу. Роль «Кудряшки» Сью, принесшая ей наибольшую известность, стала пятой ее ролью в кино. В более взрослом возрасте Элисон отдала предпочтение музыкальной карьере и создала свою группу. В 2016 году Портер стала победительницей 10-го сезона американского шоу «Голос».

Тора Бёрч — Хэлли О’Фэллон, «Все, что я хочу на Рождество» (1991)

Актриса начала сниматься в рекламе и кино в раннем детстве и оказывалась на одной площадке с такими звездами, как Харрисон Форд, Элайджа Вуд, Кристина Риччи, Деми Мур и Скарлетт Йоханссон. Тора запомнилась нам по роли Хэлли в фильме «Все, что я хочу на Рождество» — о том, как маленькая дочка прилагает все усилия для того, чтобы ее разведенные родители снова были вместе. Она обладательница премии «Молодой актер» за роль в фильме «Пурпурный людоед», номинации на «Золотой глобус» за роль в трагикомедии «Призрачный мир» и еще нескольких актерских наград. Ее самые заметные работы — в картинах «Красота по-американски», «Рай», «Сейчас и тогда».

Джозеф Кросс — Чарли Фрост, «Джек Фрост» (1998)

Джозеф, когда-то сыгравший голубоглазого сына рок-музыканта Чарли в фильме-сказке «Джек Фрост», продолжает посвящать себя актерскому делу и во взрослой жизни. Одни из самых заметных его работ — роль Дэвиса Грина в драме «Автоматическая ненависть» и роль Лернерта в научно-фантастическом фильме «Все прекрасное далеко». В некоторых проектах он также выступает как продюсер и режиссер.



Тейлор Момсен — Синди, «Гринч — похититель Рождества» (2000)

Маленькая Синди, подружка Гринча из рождественской сказки «Гринч — похититель Рождества», давно выросла. Сейчас Тейлор Момсен, сыгравшая эту роль, — cолистка рок-группы The Pretty Reckless. На протяжении своей долгой карьеры (Момсен снималась в рекламе и кино с 2 лет) она попробовала себя и как актриса (самая известная ее роль — Дженни Хамфри в сериале «Сплетница»), и как модель, но в конце концов остановилась на музыке, так как именно она, по ее словам, позволяет Тейлор быть самой собой.

Николас Холт — Маркус Брюер, «Мой мальчик» (2002)

Голубоглазый Маркус из фильма «Мой мальчик» в исполнении Николаса Холта до сих пор трогает наши сердца, хоть фильм и был снят 20 лет назад. За это время Николас успел стать знаменитостью первой величины. Многогранный талант позволяет ему играть такие разные роли — от Зверя в «Людях Икс» до ученого Николы Теслы в картине «Война токов». Холт — обладатель впечатляющей фильмографии и нескольких кинонаград. И наш любимчик!

Томас Броди-Сэнгстер — Сэм, «Реальная любовь» (2003)

Томас уже имел опыт съемок в телевизионных фильмах, прежде чем сыграть Сэма в фильме «Реальная любовь». Эта роль была его дебютом на большом экране и сразу принесла парочку номинаций. Но опасность стать заложником одной роли актеру не грозит: мы отлично помним его и по более поздним ролям: он перевоплотился в юного Пола Маккартни в фильме «Стать Джоном Ленноном», а затем сыграл талантливого шахматиста Бенни Уоттса в сериале «Ход королевы». Также он вместе со своей мамой выступает в составе музыкальной группы «Winnet». В начале 2022 года он попробовал себя в качестве модели, появившись на подиуме на Миланской неделе моды.

Софья Васильева — Элоиза, «Элоиза-2: Рождество» (2003)

Американская актриса русского происхождения Софья Васильева очаровала зрителей еще в детстве, сыграв роль шаловливой Элоизы в двух телефильмах про маленькую Элоизу — «Приключения Элоизы» и «Элоиза-2: Рождество». Свою дальнейшую карьеру она связала c кино: ее можно увидеть в сериалах «Медиум» и «В поисках Аляски».

Джорджи Хенли — Люси Певенси, «Хроники Нарнии» (2005)

Джорджи Хенли, которую мы знаем по роли Люси Певенси из «Хроник Нарнии», во взрослом возрасте продолжила актерскую карьеру на сцене и телевидении: например, ее можно увидеть в роли Маргариты Тюдор в телесериале «Испанская принцесса». Также она училась в Кембриджском университете, где изучала английский язык.

Дакота Блю Ричардс — Лира Белаква, «Золотой компас» (2007)

Необыкновенная девочка Лира Белаква со своим «деймоном» — белым медведем запомнилась многим благодаря фэнтези-сказке «Золотой компас». Эта роль дала старт актерской карьере британки Дакоты Блю Ричардс. Мы видели повзрослевшую актрису в британском драматическом сериале «Молокососы», в полицейской драме «Индевор», а одна из последних ее работ — роль Маргарет Осборн в историческом сериале «Поместье в Индии».

Эль Фэннинг — Мэри, «Щелкунчик» (2010)

Мы любим Эль за роли очаровательных девочек — Мэри в «Щелкунчике» Кончаловского и принцессы Авроры в «Малефисенте». Со временем актрисе удалось стать одной из самых заметных голливудских звезд с впечатляющей фильмографией и разноплановыми ролями: она сыграла начинающую модель в психологическом триллере «Неоновый демон» и выжившую после постапокалипсиса девушку Грейс в драме «Я думаю, теперь мы одни».