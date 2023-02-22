11 вещей, на которые не стоит жалеть денег, ведь они отобьют каждую вложенную копейку

Зачастую, совершая покупки, мы стараемся сделать это как можно выгоднее — найти подешевле, сэкономить. Это правильно и естественно, но не для всего: существует категория вещей, которые точно стоят своих денег, даже если это приличная сумма. И тут уже очень важно не поскупиться и отбросить сомнения, чтобы потом не пришлось жертвовать комфортом ради сэкономленных денег.

Робот-пылесос

Время — деньги, как следует из известной присказки. И в современном мире эта поговорка актуальна как никогда. Полы загрязняются так же быстро, как и всегда, а вот времени на уборку как будто становится все меньше, ведь столько всего нужно успеть. Даже если вы фрилансер, работающий из дома, без детей и животных. Если вы из тех, кто скорее потратит время на работу или учебу, чем на уборку, то этот девайс точно для вас. А ведь экономия даже часа-двух в неделю приведет к тому, что робот-пылесос окупится уже через пару-тройку месяцев, а за год так вообще многократно. Разумеется, лучше покупать надежную модель с хорошими отзывами, чтобы не тратиться на ремонт или ненароком не купить то, что не подходит.

Длинные провода для зарядки

Они стоят дороже обычных, и частенько мы смотрим на них в магазинах электроники и думаем: «Дома есть зарядка, зачем еще одна? Вот испортится, куплю длинную». И продолжаем испытывать все те же неудобства: например, с кровати тянемся к телефону, который лежит возле розетки, переступаем натянувшийся над полом провод, хотя могли бы обеспечить себе комфорт одной покупкой. Если вы человек техники и не мыслите дня без соцсетей, чатов и чтения с телефона, то экстрадлинный провод для зарядки будет отличным решением многих проблем.

Инструменты

Хорошие отвертки или молоток — маст-хэв даже в суперсовременном лофте в центре столицы. А уж если вы живете в пригороде или в частном доме, то набор качественных инструментов скорее необходимость, чем роскошь. Нельзя не отметить также, что дешевые, неудобные инструменты не вызывают никакого желания ими пользоваться и мы будем делать что угодно, чтобы оттянуть этот момент. Лучше уж один раз заплатить, чтобы на долгие годы обеспечить себя хорошим качеством и пользоваться инструментами с удовольствием.

Автоматический лоток

Кошачий лоток — головная боль многих котовладельцев. Купить, менять, выгребать, мыть, сушить, чистить... И это занятие нужно повторять каждые несколько дней. К счастью, не так давно на рынке появилось настоящее спасение — автоматический лоток. Он устроен таким образом, что поворачивается внутри сам и отходы попадают в специальное отделение, которое обычно закрыто. В таких лотках установлен датчик движения, а наполнитель сам высыпается на дно в специальный мешок, и все, что требуется, — выкинуть мешок и насыпать новый. Это ли не верх удобства?

Увлажняющее средство для лица и SPF

То, что перед выходом на солнце лучше наносить хороший крем с высокой степенью фильтрации ультрафиолета, знает сейчас даже школьник. И не только на лицо — на любые участки кожи, которые будут подвержены воздействию солнечных лучей. И, разумеется, очень важно в этой ситуации выбрать действительно работающий продукт, а не дешевую подделку, которая будет просто оставлять на лице жирный липкий белый налет. Эффект таких средств не мгновенный, а накопительный, и проверить качество дешевого средства на глаз не получится. Проще не рисковать и выбрать хорошую марку косметики.

Кофе

Для поклонников кофе дымящаяся ароматная чашечка поутру — залог хорошего дня. Но временами становится досадно: ну почему дома не так вкусно, как в кофейне напротив? Конечно, там чашка кофе стоит недешево, но зато вкус... Растворимый кофе, который многие из нас предпочитают из-за удобства, имеет много плюсов, но не заменит сваренный по всем правилам свежий молотый кофе. Намного выгоднее и приятнее купить домой пачку хорошего кофе и готовить его, чем пить невкусный и все равно тратить деньги на кофе навынос.

Биде

Еще один аксессуар, который напрямую касается здоровья и качества жизни. Качественное биде или специальное сиденье для унитаза подогреет воду до нужной температуры, подогревает сиденье, фильтрует воздух и может даже высушить кожу так, что не придется пользоваться полотенцем.

Многоразовые менструальные продукты

Прокладки стоят недешево. Тампоны — тоже. Качественная менструальная чаша, разумеется, стоит еще дороже. Но на то она и многоразовая, чтобы окупить свою стоимость уже за первые пару-тройку месяцев использования. Она не может внезапно закончиться в самое неподходящее время, как, например, пачка прокладок; с ней можно плавать; при правильном использовании она практически неощутима и уж куда более экологична, чем покрытые пластиком одноразовые продукты в пластиковых же упаковках. Сплошные плюсы.

Wi-Fi-роутер

Устройство, которое обеспечит хорошую скорость интернета, не будет зависать, отключаться и периодически глючить, безусловно, стоит каждой потраченной на него копейки. Не придется постоянно думать, что же не так на этот раз, перезагружать роутер по десять раз в день и постоянно переключать провода. Это не только нервы, это еще и драгоценное время, которое стоит намного дороже, чем самый дорогой роутер в ближайшем магазине электроники.

Краска для волос

Окрашивание волос в домашних условиях — задачка непростая, как бы там ни казалось со стороны. Всегда есть риск получить не совсем тот цвет, передержать, недодержать, неровно распределить, да и мало ли еще что. И, разумеется, основную роль в качестве окрашивания играет качество краски. Тут уж скупиться точно не стоит: поврежденные дешевой плохой краской волосы, конечно, отрастут, но долгие месяцы, которые уйдут на восстановление, точно стоят неизмеримо больше этой разницы в цене.

Средство для стирки