11 знаменитых мам, которые и не думают смущаться своих изменившихся после родов тел. И правильно делают

Известные личности воодушевляют миллионы женщин по всему миру. Однако за безупречными фотографиями на красных дорожках и в социальных сетях скрывается реальность: их фигуры изменились после родов, как и у любой другой женщины. Но в отличие от тех, кто стесняется своих новых форм, эти селебрити демонстрируют силу и уникальность женского тела после рождения детей. Они поощряют других женщин принимать себя такими, какие они есть.

Крисси Тайген

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News , Bellocqimages/Associated Press/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Американская модель родила третьего ребенка в январе 2023 года. А в марте Крисси Тайген уже блистала на вечеринке Vanity Fair Oscar Party в ярком открытом платье с перьями. Тем самым 37-летняя звезда показала, что даже через 2 месяца после рождения ребенка можно надеть любой наряд.

Адриана Лима

В 2022 году Адриана Лима поделилась отличной новостью: 29 августа у нее родился сын Сайан. Бразильская супермодель стала мамой в третий раз, у нее две дочери — 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна. Женщина не стесняется своего тела и относится к красоте с точки зрения здоровья. Главное — это хорошее самочувствие и эмоциональное состояние, а не внешний вид. Она считает, что важно показать своим детям пример заботы о себе.

Шанина Шейк

DN Photography/ABACA/Abaca/East News , STEFANO RELLANDINI/AFP/East News , BG020/Associated Press/East News

В 2022 году австралийская модель стала мамой. Во время беременности Шанина Шейк показывала свой живот как на подиумах, так и на красных дорожках. А после рождения первенца она сказала, что не торопится «прийти в форму» после родов. Она считает неправильным, что общество и поп-культура оказывают давление на женщин, потому что это вызывает стресс и ненужное беспокойство.

Оливия Манн

Grosby Group/East News , Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Американская звезда родила сына в ноябре 2021 года. Актриса сказала, что ее тело не стало прежним, но благодаря ему появился на свет маленький человек. Оливия Манн поделилась эмоциями, написав: «Послеродовой путь труден, но это того стоит».

Илана Глейзер

ANGELA WEISS/AFP/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Американская актриса родила первого ребенка в 2021 году. Илана Глейзер со смехом вспоминает свои переживания: «Во время беременности я так беспокоилась о внешнем виде своей груди». Она даже думала об уменьшении размера после родов. Теперь знаменитость полностью приняла свои изменения и признает, что раньше неуважительно относилась к своему телу.

Эшли Грэм

ANGELA WEISS/AFP/East News , Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

Известная модель plus-size — мать троих сыновей: Айзека, который родился в 2020 году, и двойняшек Малачи и Романа, появившихся на свет в 2022-м. Эшли Грэм понимает, что все изменения — это естественно: будь то грудное вскармливание, беременность и послеродовое выпадение волос. Она поддерживает мам, которые не «пришли в норму», и, возможно, никогда не «придут в норму», и хочет напомнить, что женское тело после беременности прекрасно.

Элли Голдинг

Matrix Media Group/face to face/FaceToFace/REPORTER , Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

Британская певица сказала, что ей было абсолютно все равно, что ее живот «обвис» после рождения сына в 2021. Элли Голдинг считает, что женщина должна принимать и любить свое тело после родов, несмотря на изменения: «Я недавно родила ребенка и знаю, что не выгляжу так, как раньше. Но я и не испытываю желания похудеть». Она говорит, что начала ценить свое тело больше, потому что оно создало настоящее чудо.

Карли Клосс

Американская модель родила первенца в 2021 году. Карли Клосс поделилась своими мыслями о материнстве: «Одна женщина сказала мне: „Твое тело будет другим после рождения ребенка“. Но это не значит, что изменения будут в худшую сторону». Новоиспеченная мама сейчас думает так же: «Я полностью согласна. У меня гораздо меньше суждений и больше искренней признательности за все, что мое тело сделало для меня. Это так банально, но правда».

Софи Тернер

VALERIE MACON/AFP/East News , ISABEL INFANTES/AFP/East News

Британская актриса — мама двух очаровательных дочек, которые появились на свет в 2020 и 2022 годах. Софи Тернер поделилась важным сообщением об изменениях после рождения ребенка. Она думает, что это абсолютно нормально, что тело меняется. Женщинам не нужно садиться на диету, потому что даже после беременности они великолепны.

Кирстен Данст

Актриса родила двух сыновей в 2018 и 2021 годах. Кирстен Данст поделилась, что не чувствовала никакого давления, чтобы похудеть после беременности: «Я не из тех людей, которые говорят: „Мне нужно срочно вернуть себе пресс“».

Эшли Грин

VALERIE MACON/AFP/East News , Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Звезда «Сумерек» говорит, что она все еще учится принимать свое тело после рождения дочери в 2022 году. Эшли Грин восхищается всеми мамами: «Вы совершенны и должны любить каждую частичку себя».