12 молодых мам, которые не считают, что должны стесняться своих нормальных женских тел

Рождение ребенка — это не только чудо и невероятный опыт, это еще и серьезная нагрузка на тело и сознание женщины. Знаменитые молодые мамы не исключение. Они тоже сталкиваются с растяжками и увеличением веса. Они учатся принимать себя и рассказывают об этом на весь мир, ведь их слова для кого-то имеют большое значение.

Мы в ADME нашли звезд, которые на своем примере доказывают, что послеродовые трансформации — это естественное явление и они не должны стать препятствием на пути принятия себя.

Эшли Грэм

AA / ABACA / Abaca / East News

После рождения близнецов фигура Грэм претерпела изменения. Модель всегда выступала за бодипозитив, но и ей пришлось провести серьезную внутреннюю работу, чтобы вновь принять свое тело и полюбить его. Обращаясь к молодым мамам, Эшли призывает их не забывать, что все они прекрасны — независимо от того, как выглядят после беременности.

Энн Хэтэуэй

Invision / Invision / East News

Актриса рассказывала о том, что набрала вес во время беременности. Для Хэтэуэй рождение ребенка — это воплощение любви, поэтому стыдиться изменений тела точно не стоит. Актриса закрепила сказанное собственным примером, появившись на светском мероприятии в роскошном обтягивающем платье спустя всего пару месяцев после родов.

Меган Маркл

В 2019 году Меган Маркл родила малыша Арчи, а уже 2 дня спустя появилась на публике. На Меган было белое платье-тренч без рукавов с поясом, который только подчеркивал ее изменившуюся фигуру. Этот выход получил одобрение общественности: герцогиня показала миллионам женщин, что выглядеть беременной сразу после родов — совершенно нормально, и здесь нечего стыдиться.

Ева Лонгория

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Звезда «Отчаянных домохозяек» решила вернуть себе прежнюю фигуру лишь спустя 5 месяцев после рождения сына. Актриса рассказала, что спокойно относилась к своему изменившемуся телу и решила приступить к тренировкам, лишь когда поняла, что действительно готова к этому.

Кейт Уинслет

ABACA / East News

После рождения 3-го ребенка Кейт Уинслет рассказывала о том, что у нее не было ни времени, ни желания предаваться сумасшедшим диетам ради идеальной фигуры. Актриса хотела сохранить свое здоровье и рассудок и просто быть счастливой. «Тело не вернется в прежнюю форму сразу после родов, и это абсолютно нормально», — говорила актриса спустя 15 месяцев после рождения сына.

Карди Би

Несмотря на то что Карди Би вернула прежнюю форму спустя 3 месяца после родов, она не скрывает некоторые трансформации своего тела, оставшиеся после беременности. Например, певица показала своим поклонникам пигментацию на животе, вызванную изменением гормонов.

Кирстен Данст

Invision / Invision / East News

Став мамой, Данст не спешила вернуться к своим дородовым формам. Кирстен не позволила Голливуду диктовать, как должно или не должно выглядеть ее тело. Она считала важным на своем примере показать женщинам, что вовсе необязательно сразу после родов бежать в спортзал и истязать себя тренировками. Данст признавалась, что у нее просто не было ни времени, ни энергии, чтобы зацикливаться на теле, зато появилось кое-что поважнее.

Дженнифер Лав Хьюитт

Birdie Thompson / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News

Во время 1-й беременности актриса набрала вес и не смогла вернуться в прежнюю форму. За это Хьюитт подверглась критике СМИ. Недавно Дженнифер стала мамой в 3-й раз. Ее не смущает изменившееся тело. Актриса утверждает, что похудение не было в числе ее приоритетов и что она больше сосредоточена на воспитании и заботе о своих детях, чем на подсчете калорий.

Эльза Хоск

Супермодель рассказывала, что во время беременности набрала больше, чем рекомендовали врачи. Но Хоск не беспокоилась об этом: «Это то, что нужно моему телу для здоровой беременности».

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон признает тот факт, что тело после беременности меняется. Бедра уже не станут прежними, и любимые джинсы вряд ли когда-нибудь на них налезут. Певица правильно питается и усердно тренируется не для того, чтобы увидеть заветные цифры на весах, а для того, чтобы хорошо себя чувствовать.

Крисси Тайген

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Модели пришлось учиться любить свое тело после рождения детей. Тайген призналась, что набранный вес поначалу расстраивал ее, но сейчас она пришла к осознанию того, что счастливой ее делает не собственное тело, а дети и возможность быть мамой. Крисси не оставляет попыток приблизиться к прежним формам, но понимает, что это займет много времени.

Хилари Дафф

Invision / Invision / East News

В одном из интервью актриса рассказала, что смогла принять изменения своего тела после 3 беременностей. Дафф гордится своим телом. Она смогла примириться с трансформациями, которые оно пережило, и перестала его стесняться.

Розамунд Пайк

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Спустя 5 недель после родов актриса появилась на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в кремовом платье с глубоким вырезом, которое облегало изгибы Пайк и демонстрировало ее прекрасные формы после рождения ребенка.

Как вы относитесь к звездам, которые не скрывают свое тело после беременности?