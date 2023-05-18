12 откровений от звездных мам, после которых захочется пересмотреть свое отношение к грудному вскармливанию

Быть мамой — это огромный труд и серьезное испытание. Многие ошибочно полагают, что знаменитости проходят через него, как по ковровой дорожке, легко и изящно. Но это не так. Мы выяснили, с какими сложностями столкнулись известные женщины, пока кормили своих детей грудью, и убедились, что они ничем не отличаются от нас с вами.

Эшли Грэм

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Модель поделилась своим опытом грудного вскармливания. Эшли вспомнила, как заставляла себя кормить исключительно грудью первого ребенка Исаака. С близнецами Грэм решила действовать иначе. Когда Малакаю и Роману исполнилось 5 месяцев, Грэм перевела их на смесь, и мир не рухнул: «Малыши такие сильные и счастливые, не думаю, что кто-то должен говорить нам, как и сколько нужно кормить детей».

Эмили Блант

GOLA/Broadimage/EAST NEWS

Через неделю после рождения второй дочери Вайолет Эмили отправилась на свидание с мужем. «Я не могла продержаться даже часа, потому что моя грудь была готова лопнуть, — вспоминает актриса. — Ощущения, когда приходит молоко, можно сравнить с настоящим цунами».

Кейт Хадсон

Мать троих детей Кейт Хадсон поделилась с подписчиками фотографией, на которой она кормит свою дочь Рани Роуз Хадсон Фуджикава. «Когда ты работаешь, но дети должны есть», — подписала снимок актриса.

Аманда Пит

PacificCoastNews.com/EAST NEWS

«После рождения детей приток молока вызывает очень болезненное нагрубание. Чтобы избавиться от него, можно приложить к груди холодные листья капусты», — поделилась своим опытом актриса. — Иногда я испытываю мучительную боль".

Жизель Бюндхен

«Грудное вскармливание стало одним из особенных моментов, которые я разделила с детьми, — рассказала модель в одном из интервью. — Эта особая связь между вами, никогда раньше не испытывала ничего подобного. Да, поначалу может быть трудно, может быть больно (трещины, нагрубание), но я бы ни на что в этом мире не променяла бы этот опыт».

Лорен Пол

Жена актера Аарона Пола из сериала «Во все тяжкие» рассказала о жизни после родов, поделившись своими проблемами с грудным вскармливанием. «Временами тяжело. Восстановление после родов — это не шутки. Кормление грудью было прекрасно, но в течение 3 недель у меня 2 раза развивался мастит. Боль была невероятная».

Джессика Альба

Необходимость покормить ребенка грудью может настигнуть молодую маму в любой момент. Однажды Джессике Альбе пришлось сделать это прямо в магазине, в примерочной.

Сиенна Миллер

PacificCoastNews.com /EAST NEWS

«Я скучаю по своей груди, ее больше нет, — пошутила актриса, рассказывая о своем опыте грудного вскармливания дочери Марлоу. — Но я безумно люблю их за то, что они вскормили моего ребенка».

Крисси Тайген

Хотя Тейген призналась, что ее удивил режим кормления: «Если подсчитать, то кормить грудью в общей сложности приходится 10 часов в день. Это очень нежно и мило, но нелегко. Трудно работать целый день, чтобы дать ребенку необходимое питание».

Кристен Белл

Когда пришло время съемок в фильме «Калифорнийский дорожный патруль», актриса приняла решение отказаться от сцеживания ради одной из сцен. Белл восприняла это как «жертву» ради экранного персонажа. Чтобы у ее героини была «агрессивная» грудь, актриса целый день не сцеживала молоко.

Бейонсе

JJ/bauergriffinonline.com/East News

Певица откровенно рассказала о своем опыте: «Благодаря грудному вскармливанию, я потеряла большую часть веса, который набрала во время беременности. Считаю это полезным не только для ребенка, но и для мамы».

Гвен Стефани

HJED, PacificCoastNews/EAST NEWS

Сын певицы Зума самостоятельно отлучился от груди спустя год вскармливания. Малыш просто отказался от молока. Певица переживала, но ничего не могла с этим поделать.

Аманда Сейфрид столкнулась с другой проблемой во время грудного вскармливания — у нее было слишком много молока, и потому грудь постоянно болела. «Я была готова бросить кормить примерно через 5 дней», — признавалась актриса.

Фото на превью Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News