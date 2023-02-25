15 фотографий, которые лучше тысячи слов объяснят, что значит быть родителем

Каждый родитель отлично знает, что жизнь с детьми — это настоящее приключение, и если, например, ребенок ведет себя неожиданно тихо, то это не сулит ничего хорошего. В этой статье мы хотим показать вам фотографии, которые лучше тысячи слов расскажут расскажут о том, что значит быть родителями.

1. Модель на подиуме vs мама за кулисами

2. «Каждые выходные я приношу 12 пончиков, и на следующее утро коробка уже пуста. На этот раз я решил застолбить за собой парочку»

«Эти 2 пончика — мои!»

3. «Вот как мои дети оставляют свои зубные щетки»

4. Как узнать, что у вас есть ребенок 3 лет, не говоря ни слова

5. А главное, такая довольная!

6. Никогда не знаешь, что еще может учудить твой ребенок

7. «Он был уверен, что я ни за что его не найду»

8. Первая же кнопка, которую он решил нажать

«Не трогать».

9. Как дети складывают посуду

10. «Мой сын решил пририсовать усы своей младшей сестренке»

11. И это происходит снова и снова

12. «Пока я спала, мой 4-летка приготовил вот это. Что-то мне больше не хочется есть»

13. «Он злится из-за того, что я запретила ему прыгать с балкона»

14. «Я разрешила своему 6-летнему сыну самому выбрать занавеску для душа»