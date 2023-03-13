16 доказательств того, что для бабушек и дедушек стоит порой очертить границы

Часто за промахами бабушек и дедушек скрывается искреннее желание угодить любимым внукам и внучкам. Вот они и идут на поводу у подрастающего поколения, начисто игнорируя указания родителей. А некоторым бабушкам и дедушкам оставлять внуков и вовсе надолго не стоит, потому что их методы воспитания крайне устарели. Именно о таких случаях решили рассказать герои нашей статьи.

Отец рассказывал, как школьником в конце 60-х приехал к бабушке со своими пластинками и поставил ей послушать мегамодную тогда группу The Beatles, песню «Girl».

Когда послушали, спросил, нравится ли ей песня. Бабушка ответила, что нет. Отец удивился:

— Но почему?!

— Плохо женщина поет. © forest.river / Pikabu

Когда послушали, спросил, нравится ли ей песня. Бабушка ответила, что нет. Отец удивился: — Но почему?! — Плохо женщина поет. © forest.river / Pikabu Бабушка отказывалась отдавать моему отцу свидетельство о моем рождении, когда он оформил опеку. А теперь, когда я пытаюсь устроиться на работу, оказалось, что она потеряла документ . © temflakes2hp / Reddit

. © temflakes2hp / Reddit Свекровь безумно любит нашу дочку — свою внучку. Той 1,5 года, и мы обсуждаем, что скоро уже в детсад. Свекровь весь день причитает, мол, бедная кроха, зачем ей этот садик. При том что своих детей она отправила в 1,5 и 2 года. Финальной фразой стало: «Ну ладно, пусть идет. А я буду ходить, стоять у заборчика и смотреть, чтобы ее там не обижали. А если она будет плакать, то и я буду плакать, пока мое сердце от плача не остановится». © Подслушано / Ideer

На Рождество бывшая свекровь вручила моим 3 детям подарки, которые им понравились. А через 2 дня вернулась, когда дети примеряли подаренную им одежду и играли с новыми игрушками, и, заявив, что она «разорилась», взяла и упаковала все обратно в пакеты и отнесла в магазины. © nois_real / Reddit

Дочь пыталась обгрызть новый красивый журнальный столик родителей моего мужа. Я была в шоке, а они сказали: «Не переживай, это так мило!» При этом я уверена на 100 %, что к моему мужу даже в возрасте до года не относились столь трепетно. © dmbdmr / Twitter

Однажды в детстве я болтал с бабулей по телефону, и тут она задала мне очень странный вопрос, который звучал как гром среди ясного неба: «Внучок, тебе... тебе нравятся листья?» Я задумался на несколько секунд, люблю ли я листья или нет, а потом ответил, что да. В следующей открытке, которую я получил от нее по почте, была стопка листьев. © smbeas / Reddit

Я осекла маму, когда она начала моему сыну говорить, что в комнату, где не зажжен свет, ходить нельзя, мол, там живет бабайка. Пыталась у нее выяснить, зачем она творит эту дичь, а она в ответ: «А чего такого? Ты темноты боялась разве? Тебе так же говорили». А я-то помню, что родителям приходилось ночник включать в своей комнате и держать дверь открытой, так как мне в темноте мерещились какие-то старухи и чудища вместо цветов на подоконниках и шкафах. © nyura.nyurovna / Pikabu

Мои родители старались как можно реже мыть окна после отъезда внуков. Им нравилось видеть отпечатки детских ладоней на стекле. © spangey / Twitter

Младшей сестре прописали очки. Она во 2-й класс перешла и очень переживала, что будут дразнить, но мы ее успокоили, что очки ей очень идут. И тут в гости приходит бабушка... И начались причитания: «За что Бог послал невинному ребенку это?!» Потом она сказала, что теперь моя сестра, блин, «бракованная»! Разругались с ней в пух и прах. Вроде XXI век, а нравы у некоторых как в Средневековье. © Подслушано / Ideer

«Вот как бабушка повесила фотографию своей племянницы»

Бабушка уговаривала маму меня переучивать, когда обнаружилось, что я левша. При мне говорила, что так быть не должно и надо руку привязывать. Естественно, от такого у меня начинались истерики и мама еле меня успокаивала, заверяя, что никто меня переучивать не станет. Потом бабушка благо успокоилась. Но страх тогда был просто дикий. © lblogger / Pikabu

На днях я пришла домой и обнаружила, что моя мать дует на ноги моего сына. Ему было жарко, видимо. Сыну 11 лет. © AVintenAuthor / Twitter

Ему было жарко, видимо. Сыну 11 лет. © AVintenAuthor / Twitter Сын со всего размаху швырнул свою игрушку, так что она перелетела через всю комнату. Я прикрикнул на него, чтобы он не бросал свои вещи, в то время как мой папа закричал: «Отличный бросок!» Просто блеск! © oksure20 / Twitter

Мама обожала меня сравнивать со всеми не в мою пользу. Соседки, одноклассницы, двоюродные сестры — все были лучше, чем я. После рождения дочери предупредила ее, чтобы так не делала, иначе внучку не увидит. Мама покивала, но потом начала капать на мозг дочери. Какая злость меня взяла! В итоге подговорила дочь, и в следующий раз, когда мама рассказала, как замечательно внучка ее подруги играет на пианино, бабуля получила от малышки ответ: «Бабушка моей подруги — директор школы, а у другой бабушки — магазин сладостей. А что особенного в тебе, ба?» Мама обиделась, перестала к нам ходить. Вроде и жалко ее, но дочь обижать не позволю. © Подслушано / Ideer

В итоге подговорила дочь, и в следующий раз, когда мама рассказала, как замечательно внучка ее подруги играет на пианино, бабуля получила от малышки ответ: «Бабушка моей подруги — директор школы, а у другой бабушки — магазин сладостей. А что особенного в тебе, ба?» Мама обиделась, перестала к нам ходить. Вроде и жалко ее, но дочь обижать не позволю. © Подслушано / Ideer Мама любит вспоминать, как завела первую собаку. Тогда ее родители жили в одной квартире с ее бабушкой. Бабушка была против собаки, но в конце концов ее уговорили. Когда мама принесла домой щенка, бабушка проворчала, мол, чтобы в ее комнате духу пса не было. Вечером того же дня она вышла из комнаты со своей любимой подушкой, оглядела лежанку щенка и осуждающе сказала сыну (маминому отцу):

— Вы ребенка угробили, — с ее точки зрения, мама была слишком худенькой, — вы и собаку угробите!

И уложила щенка на эту подушку... © Afamupegi / Pikabu

«Бабушка ненадолго взяла к себе моего котенка и без спроса стерилизовала его. Чтобы сэкономить деньги, она оформила его как бродячую кошку в некоммерческой организации»

«Теперь у малышки купировано ухо».