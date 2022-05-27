16 случаев, когда «И жили они долго и счастливо» произошло в реальной жизни, а не в сказке

Может показаться, что большая любовь случается только в кино, но эти люди, кажется, нашли секрет счастливого брака. Нам не нужны розовые очки, чтобы увидеть, насколько крепки эти пары, хотя многим из них пришлось преодолеть немало трудностей. Самое поразительное, что порой наши суженые могут долгое время быть рядом с нами в качестве лучших друзей, а потом вдруг они становятся чем-то большим.

Мы в ADME хотим привлечь внимание к этим прекрасным отношениям в надежде, что это придаст вам смелости сблизиться с особенным человеком в вашей жизни.

1. «Мы с девушкой, а теперь женой в 6 лет и в 26. Бонус: наша 9-недельная дочурка»

2. «Я и моя девушка, а теперь жена. Фото с разницей в 8 лет: первый год наших отношений (нижний снимок) и день свадьбы»

3. «Моя девушка и я в 80-х и сейчас»

4. «Мы с мужем росли в неблагополучных семьях, на нас не обращали внимание, мы были несчастными»

«Теперь у нас самая счастливая маленькая семья, я чувствую благодарность и любовь».

5. «Мы с женой на выпускном в 2003 году (внизу) и на нашей свадьбе в 2020-м»

6. «После 4 операций на бедре за первые 10 лет нашего брака жена смогла присоединиться к моим походам»

«Я и не представлял, что буду от этого так счастлив».

7. «20 лет вместе — с 8-го класса! Тогда и сейчас»

8. «Мои бабушка и дедушка сейчас (2018) и тогда (1970-е), все такие же милые»

9. «3 года назад я предложил ей стать моей девушкой. Сегодня я попросил ее стать моей женой. Оба раза она ответила „да“»

10. «6 июня у нас с лучшим другом наконец-то состоялась свадебная церемония, которой нам пришлось ждать целый лишний год»

11. «Я никогда не была в отпуске. В этом месяце мы с мужем взяли детей в наш первый отпуск на океане»

«Это были лучшие 5 дней в моей жизни!»

12. «Моя жена вернулась в страну, где она родилась, впервые с тех пор, как ей было 8 лет»

13. «Через месяц будет 7 лет, как я веду трезвый образ жизни. Завтра мы с женой отмечаем 12 лет вместе. Я благодарю свою счастливую звезду за то, что она осталась со мной»

14. «Спустя 2 года отношений на расстоянии я могу наконец назвать этого парня своим мужем!»

15. «В следующем месяце у моих родителей будет 36-я годовщина свадьбы. Их отношения были невероятным примером того, каким должен быть брак»

16. «Момент, когда я увидел свою прекрасную жену в свадебном платье. У меня перехватило дыхание»