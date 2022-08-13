18 человек, которые могут вырастить оранжерею даже из засохших семечек

Большая часть домашних растений родом из тропиков или субтропиков, поэтому людям, живущим в других широтах, приходится прикладывать немало усилий, чтобы их вырастить. И некоторые настолько преуспели в этом искусстве, что, кажется, у них расцветает даже воткнутая в цветочный горшок засохшая ветка.

ADME совершил виртуальную экскурсию по домашним оранжереям и восхитился красотой растений, о которых их хозяева рассказывают с настоящим восторгом и любовью.

«У моей бывшей никак не получалось вырастить эти стручки. Она оставила увядающее растение, когда ушла от меня. И вот как оно выглядит 2 месяца спустя»

«Моя спальня»

«Моя монстера уже выше меня ростом и, кажется, начала менять свой облик. Посмотрите на ее верхний лист»

«Мой балкон на 10-м этаже»

«Всегда завидовала тем, у кого цветет эта удивительная хойя карноза. И вот теперь я наслаждаюсь красотой своей собственной. P. S. Пахнет она просто волшебно»

«Моя пассифлора расцвела после 6 месяцев ожидания»

«Моя бегония зацвела впервые за 3 года»

«Боже мой, 2 моих литопса зацвели»

«Я увлекся разведением растений около года назад и буквально влюбился в это занятие»

«И, несмотря на то что люди порой смеются над мужчинами с подобными хобби, я очень горжусь своими папоротниками».

«Кажется, моя диффенбахия вынашивает планы по захвату мира»

«Эта монстера была куплена 1,5 года назад. Посмотрите, как она выглядит сегодня»

«Моя бабушка болеет, и почти все ее растения погибли. И только этот обезьяний хвост процветает несмотря ни на что»

«Купил этого парня 2 года назад фактически увядшим. Сейчас это один из моих любимчиков»

Кажется, не нужно было использовать удобрение в прошлом году

«Мы недавно переехали, и наши растения наслаждаются жизнью в новой гостиной. Все же мансардные окна — это роскошь, от которой я не смогу отказаться»

«Нет, я не перестану покупать растения каждый раз, когда у меня выдается плохой день»

Прогресс за год. Все начиналось 3 года назад с 1 листика

«Я: „Они стоили всего $ 12, и я буквально нуждалась в них“.

Муж: „Ты точно знаешь, что означает слово „нуждаться“?“»