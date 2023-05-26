18 человек рассказали о том, как в один момент их брак рассыпался без шансов на восстановление

Для многих людей обретение семьи является важным этапом на пути к счастливой жизни. К сожалению, реальность не всегда соответствует идеальным ожиданиям, и не всегда после свадьбы удается жить вместе долго и счастливо. Вот и наши сегодняшние герои откровенно рассказывают о том, как они столкнулись с неприятными ситуациями: кто-то узнал своего партнера по-настоящему слишком поздно, а кто-то и вовсе был ошарашен предательством.