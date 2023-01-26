18 человек рассказали, после каких случаев они зареклись звать кого-либо к себе в гости
К сожалению, некоторые люди фразу «Будьте как дома», произнесенную хозяевами жилья, воспринимают слишком буквально. И, приходя к кому-то в гости, ведут себя так, что у принимающей стороны нервный тик начинается. Кто-то позволяет своим детям вытирать руки о хозяйские шторы, другие имеют наглость переставлять вещи по своему усмотрению, а кто-то вообще затевает ремонт. О таких вопиющих случаях рассказали пользователи интернета. После всего этого они уж точно больше никого не зовут к себе погостить.
- Пришли к нам гости с детьми. Дети сначала за столом поели, потом начали бегать из комнаты в комнату, таская при этом в руках то котлету, то еще что-то. Мне это изначально не понравилось, сделала замечание сначала детям, потом маме. А в ответ услышала: «Мы к вам не так часто приходим, так что потерпи». Терпение мое лопнуло, когда ребенок вытер руки о штору. Больше они к нам не ходят. © Татьяна Зажиренко
- Сделали ремонт в новой квартире. Потом уезжали в отпуск на 3 недели. Муж за час до нашего отъезда сообщил, мол, у нас поживет племянник. Забегая вперед, скажу, что соседи потом сообщили, парень шумел. Приехали мы из отпуска в 4 утра. В квартире вся мебель, шторы, полы оказались под толстенным слоем керамической пыли. Выяснилось, что одни соседи делали ремонт. В нашей же квартире с разрешения родственника мужа (теперь уже бывшего) установили станочек по фигурной обработке кафеля. Я сутки отмывала, прежде чем отоспаться с дороги... © Lena Korshakova
- На праздновании моего дня рождения ребенок гостей уронил свой кусок торта прямо на белый диван. Я была удивлена, что его мама даже не предложила помочь с чисткой. Или хотя бы просто извинилась за свое чадо, которое решило есть торт на диване. © Yelena Petro
- Как-то старый друг приехал ко мне в гости на выходные и прихватил с собой своего друга. Меня об этом предупредить забыл. Но не это страшно. Этот друг, которого и так никто не ждал, когда мылся в ванной, полотенца бросал на пол, будто в отеле находился. Только это были мои полотенца, которыми я пользовалась. © Татьяна Казьмина
- У меня журнальный столик раздвигается на 2 отдельных стеклянных круга. В собранном виде один прячется под другим. Однажды сноха с внуком пришли, как всегда, раз в неделю для законного общения ребенка с бабушкой (сын в разводе). Когда ушли, я убирала игрушки, раздвинула столик и увидела, что на нижнем стеклянном круге пальчиком сноха вывела слово «пыль». © светлана лесниковская
- Сдавала квартиру очень хорошей маме с ребенком, 5 лет снимали. Потом она попала в больницу почти на год и, не сказав мне, пустила пожить свою сестру. Боги! По стенам как будто ходили ногами, мебель, сделанная на заказ, раздолбана, на балконе в горшке для цветов валялись старые трусы и другие предметы. Но самое ужасное — это свечи! Эта свинка любила свечи! Я это поняла, когда драила квартиру. Все-все-все было в воске! Мебель, стены, ванна. Отдирать все это было адом. © Irina Zn
- Мой дядя приютил брата своей жены, приехавшего покорять столицу, пока тот не найдет жилье и работу. В итоге он остался у них на 25 (!) лет. И еще хотел женщину с 2 детьми привести, но дядя «почему-то» возразил, и тот очень обиделся, кричал, что он ломает ему личную жизнь. © Лариса Володина
- Ко мне приходили друзья с ребенком, и их чадушко постоянно ломало игрушки моих детей. Теперь, когда они звонят и спрашивают, можно ли зайти, отвечаю, что меня нет дома. © Irina Mazarova
- Приехала племянница с другого города. Пожелал ей быть как дома и ушел на работу. Пришел и обалдел: она затеяла ремонт. Нашла бригаду, решила с ними по расценкам, выбрала цвет обоев и штор. Короче, решила разрушить мою холостяцкую берлогу. © Константин Иванов
- Гости с детьми просидели до утра, завалились спать у нас. Я, всю ночь не спавшая, встала пораньше и обнаружила, что дети в гостевой комнате моей дорогой косметикой разрисовали обои, стол, стул и пол. Разбудить родителей удалось далеко за полдень, и на мои высказывания мать только плечами пожала, спросила у меня о ПМС и добавила: «Это же дети». Заплатить за косметику или хотя бы помочь убрать даже не удосужилась. © Jul Tschik
- Пригласили куму в гости к 16:00. Ее все нет и нет. Звонила ей раз 5. Без реакции. Ну, думаю, передумала. Приехала она в 20:00. Говорю, мол, а мы уже спать укладываемся. Такое искреннее удивление на ее лице было, будто она опоздала на 20 минут, а я ей нахамила и проявила крайнее неуважение к гостю. © Fotinia Grygola
- Мы жили в однокомнатной квартире. Один родственник оканчивал институт и ночевал у нас пару раз. А потом еще 2 своих друзей приволок. Они спали в кухне на полу. Я однажды из школы прихожу, а его друг говорит: «Постирай мне рубашку, пожалуйста, я очень тороплюсь». На следующий день та же история. Я ему его рубашку швырнула, говорю: «Сам стирай, я тебе не жена». Вечером маме пожаловалась, и на следующий день духу их не было, ушли жить в гостиницу. © Duisheyeva Anna Asel
- Моя двоюродная сестра долго и упорно рвалась из соседнего городка ко мне в гости. Ну, приехала, мы поели, и родственница попросила разрешения лечь на диван. В итоге так и лежала до конца визита, уткнувшись в телефон. Спрашивается, зачем приезжала, ведь сама так жаждала пообщаться. А чтобы повисеть в телефоне, необязательно ехать за 100 км. Можно и дома остаться. © Лена Карчевская
- Были у меня такие «друзья» — ни намеков, ни прямым текстом люди не понимают. Мало того, что вместо 4 дней жили 1,5 месяца, так еще и свои порядки в доме пытались устанавливать. Насилу избавилась. Еще и плохая осталась, больше не общаемся. А не общаемся как раз после того, как они мне своего 2-недельного ребенка всучили посреди рабочей недели со словами, что они устали и хотят в закусочную пойти отдохнуть. С тех пор прокачала умение говорить слова «нет», «не хочу», «мне так неудобно». © Alla Yausheva
- Есть такие люди наглые, что к себе и на чай не позовут, а к тебе на обед или ужин — запросто, будто так и надо. Помню, что к нам заходили соседи без звонка и даже без стука. Как-то днем уснула на диване, открываю глаза — надо мной стоит сосед, еще и радуется, что напугал меня. © Ольга Костинова
- Пустила пожить в свою квартиру дочь коллеги, которая приехала покорять столицу. У меня была работа с командировками, так что она мне особо не мешала. А тут раз — возвращаюсь на день раньше, а у меня дома вечеринка на 20 человек, в однушке. Переночевать тогда я ей разрешила, но на этом все. © Ирина Столбова
- Свекровь пыталась в моей квартире устанавливать свои порядки: где должны лежать вещи и стоять тарелки. И все перекладывала. На мой вопрос: «Я же у вас дома ничего не переставляю, почему вы это делаете?» — ответила: «Потому что у меня все правильно лежит!» © Эля Каипова
- Приезжал муж тети, гостил неделями. Маме было нормально, так как он был неприхотлив в еде и неназойливым. А вот я выгребала по полной. Родственник мог подойти и вырубить комп, на котором играла моя музыка, или фильм, потому что ему перевод не нравился. Ходил везде обутым, мог до ночи сидеть, жутко храпел и стучал зубами. Благо это частный дом, мне было куда свалить.
Но я никогда не забуду свою истерику, когда я писала на компе реферат, играла музыка, он подходил и вырубал системник со словами: «Я это еще раз услышу — комп сломаю так, что и не включишь». Я выросла, а он все так же ездит. Но дело в том, что я теперь могу его послать очень далеко, и при мне он такого поведения больше не позволяет. © Nataliia Borman
А у вас бывали гости, которых вы больше к себе не зовете? Что они такого сделали?
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