18 человек рассказали, после каких случаев они зареклись звать кого-либо к себе в гости

К сожалению, некоторые люди фразу «Будьте как дома», произнесенную хозяевами жилья, воспринимают слишком буквально. И, приходя к кому-то в гости, ведут себя так, что у принимающей стороны нервный тик начинается. Кто-то позволяет своим детям вытирать руки о хозяйские шторы, другие имеют наглость переставлять вещи по своему усмотрению, а кто-то вообще затевает ремонт. О таких вопиющих случаях рассказали пользователи интернета. После всего этого они уж точно больше никого не зовут к себе погостить.