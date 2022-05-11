20+ фото от бедняг, чьи близкие творят такое, что и мистер Пропер не поможет
Поддерживать чистоту в доме — в целом дело довольно хитрое. За всем не уследишь, так еще порой и дорогие члены семьи что-нибудь сломают, уронят или просто-напросто не туда поставят. Казалось бы, мелочи, но хлопот такие конфузы могут доставить немало.
Мы в AdMe.ru стараемся с легкостью относиться к неприятным случайностям и отсутствию идеальной чистоты. В конце концов всегда можно сфотографировать нелепицу, показать всему интернету и посмеяться от души.
«Кто-то из нашей семьи забыл выключить свет над раковиной на ночь»
Вместо того чтобы положить пакет в мусорное ведро, почему бы не поставить это ведро на стол
Стопка использованных кофейных ложек в подставке для ложек
«На кухне у моей девушки»
«Вот так выглядит наша упаковка для яиц»
«Как мои супруга и теща открывают пакет с хлопьями»
«Вот так мой муж использует корзину для белья»
«Так у нас в семье используют подставку под стаканы»
«Муж забыл поставить бутылки с кетчупом в холодильник, и одна из них буквально взорвалась»
«Жена смотрит на меня как на сумасшедшего, когда я говорю, что пылесос нужно чистить»
«Коллекция непригодных остатков мыла в нашей ванной»
«„Там еще остался спред“, — отвечает жена на вопрос, почему это до сих пор в холодильнике»
«Нашел чашку с пролитым молоком в холодильнике. Прошло больше суток, и теперь ко дну прилипли бумажные полотенца и этикетки. Все потому, что жена не хотела выливать стакан молока»
«Вот что произойдет, если металлической мочалкой почистить новое зеркало»
«Жена просто выбрасывает отходы в раковину, а не в мусорное ведро, потому что „измельчитель мусора справится с этим“»
«После длинной недели я просто хотела хоть раз поесть в постели. Партнер опрокинул мою тарелку»
«Это были идеальные начос»
«На прошлой неделе мой муж уронил на пол полную бутылку моющего средства, а сегодня — соус для макарон»
«Кое-кто ухитрился поставить чашку вверх дном, когда готовил кофе этим утром»
«Когда супруг вызвался готовить обед»
«Муж опрокинул мое любимое растение, надевая пальто»
А что вытворяли члены вашей семьи? Как вы относитесь к таким ситуациям?
Фото на превью natkrab / Reddit
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