20+ фото от бедняг, чьи близкие творят такое, что и мистер Пропер не поможет

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Поддерживать чистоту в доме — в целом дело довольно хитрое. За всем не уследишь, так еще порой и дорогие члены семьи что-нибудь сломают, уронят или просто-напросто не туда поставят. Казалось бы, мелочи, но хлопот такие конфузы могут доставить немало.

Мы в AdMe.ru стараемся с легкостью относиться к неприятным случайностям и отсутствию идеальной чистоты. В конце концов всегда можно сфотографировать нелепицу, показать всему интернету и посмеяться от души.

«Кто-то из нашей семьи забыл выключить свет над раковиной на ночь»

Вместо того чтобы положить пакет в мусорное ведро, почему бы не поставить это ведро на стол

Стопка использованных кофейных ложек в подставке для ложек

«На кухне у моей девушки»

«Вот так выглядит наша упаковка для яиц»

«Как мои супруга и теща открывают пакет с хлопьями»

«Вот так мой муж использует корзину для белья»

«Так у нас в семье используют подставку под стаканы»



«Муж забыл поставить бутылки с кетчупом в холодильник, и одна из них буквально взорвалась»

«Жена смотрит на меня как на сумасшедшего, когда я говорю, что пылесос нужно чистить»

«Коллекция непригодных остатков мыла в нашей ванной»

«„Там еще остался спред“, — отвечает жена на вопрос, почему это до сих пор в холодильнике»

«Нашел чашку с пролитым молоком в холодильнике. Прошло больше суток, и теперь ко дну прилипли бумажные полотенца и этикетки. Все потому, что жена не хотела выливать стакан молока»

«Вот что произойдет, если металлической мочалкой почистить новое зеркало»

«Жена просто выбрасывает отходы в раковину, а не в мусорное ведро, потому что „измельчитель мусора справится с этим“»

«После длинной недели я просто хотела хоть раз поесть в постели. Партнер опрокинул мою тарелку»

«Это были идеальные начос»

«На прошлой неделе мой муж уронил на пол полную бутылку моющего средства, а сегодня — соус для макарон»

«Кое-кто ухитрился поставить чашку вверх дном, когда готовил кофе этим утром»

«Когда супруг вызвался готовить обед»

«Муж опрокинул мое любимое растение, надевая пальто»