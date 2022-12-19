20+ родительских твитов, в которых одни узнают себя, а другие — своих карапузов
Дети — неиссякаемый источник перлов и всяческих приколов, которые сыплются из них как из рога изобилия. Возможно, тот, кто первым выпустит печатный сборник таких пользовательских историй с картинками, сразу же озолотится. Мы обратились к твитам родителей, которые не устают подмечать уморительные выходки своих карапузов и сами умеют острить.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
А какие перлы выдавали ваши отпрыски? Быть может, ваши комментарии потянут на отдельную главу сборника детских высказываний?
Поделиться этой статьёй