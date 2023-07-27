Мама — единственный человек, который будет рядом с вами и в горе, и в радости

Мама — первое и главное слово, ведь это именно тот человек, который всегда рядом, который первым приходит на помощь и который готов пожертвовать всем ради своего малыша.

Среди всех известных видов любви любовь мамы, вероятно, является самой глубокой и сильной. Эта непрерывная связь объединяет двух людей. Материнская любовь безусловна. Она возникает в момент, когда маленькая жизнь еще только зарождается внутри. Даже если будущая мать пока не знакома со своим малышом, она уже любит его — всеобъемлющей и искренней любовью. Матери приносят множество жертв: свои планы на жизнь, карьеру, и готовы сделать все для своих детей.

Материнская любовь не требует просьб или заслуг. Она всегда тут, всегда рядом, что бы ни случилось. И эта любовь сопровождается поддержкой. О чем бы ни мечтал ребенок, к чему бы ни стремился, мама всегда будет его опорой. За успехом многих выдающихся людей стоят именно их мамы. У мам всегда найдется бескорыстный совет или помощь для своих детей. При этом они не ждут признания или благодарности за эту трудную работу.

Истинный смысл любви постигаешь только тогда, когда становишься матерью. И действительно, так оно и есть.



Когда жизнь бросает нас в самое пекло трудностей, когда мы бдим в бессонные ночи, потому что ребенок не здоров, — мы ощущаем такую нестерпимую боль, которую раньше и представить себе не могли. Потому что мамы, не задумываясь, пожертвуют всем, если нужно, и даже своей жизнью, лишь бы их ребенок обрел счастье. И от нас требуется так мало: доброе отношение и пара теплых слов.