Пользователи сети назвали 10 пар, в которых мужчина не дотягивает до уровня своей избранницы

Когда речь заходит о любви, часто любые законы логики перестают работать. Противоположности притягиваются, а расстояния и другие преграды не имеют значения. В этой статье мы собрали мнения людей, которые считают, что звездные красотки в выборе своей второй половинки слегка погорячились.

Принцесса Диана и Король Карл

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Прошло уже много лет после разрыва Чарльза и Дианы, но фанаты до сих пор винят в разрушенном браке именно короля Англии. Интернет-пользователи считают, что принцесса заслуживала лучшего отношения со стороны супруга, который не ценил ее достоинств. Диана была молодой, красивой и умной. Она делала очень многое для общественности и стала королевой людских сердец. В то время как ее супруг был холоден и на протяжении всех отношений любил другую женщину. Некоторые считают, что Диана была слишком яркой и сильной личностью, чем не устраивала Чарльза и его семью.

Шакира и Жерар Пике

По словам поклонников певицы, Шакира — женщина, которая знает, чего хочет: она ставит перед собой цели и стремительно достигает их. В браке она была заботливой женой: не отвернулась от Пике, когда у него были проблемы в карьере, и помогала мужу финансово. Бытует мнение, что семья футболиста не любила ее и постоянно вмешивалась в отношения супругов. И этого Пике публика простить не может.

Зендея и Том Холланд

Invision / Invision / East News

Некоторые пользователи Твиттера считают, что Том хоть и милый парень, но стал заложником роли Человека-паука. На фоне Зендеи, у которой карьера бьет ключом, он выглядит не так ярко.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Invision / Invision / East News

Говорят, что брак Блейк и Райана держится на мудрости актрисы. Фанаты считают, что она отказалась от карьеры и выбрала семью, так как не хотела конкуренции в их браке. Потому что могла бы стать намного успешнее, чем муж. А его прошлые отношения разрушились именно из-за соперничества с женой.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

Courtesy Everett Collection / East News

Роман Джастина и Бритни уже в прошлом, но обсуждения их отношений до сих пор не утихают. Многие знают, что после расставания пары таблоиды критиковали Спирс и выставляли ее виноватой. Пользователи считают, что Бритни в этот момент вела себя не по годам достойно и сдержанно. Джастин не стеснялся высказываться о своей бывшей возлюбленной. Он даже выпустил альбом, где певица выступает в роли злодейки, а он предстает влюбленным романтиком. Но спустя годы артист осознал свою вину и даже публично извинился перед Спирс. Несмотря на ошибки юности, они смогли сохранить теплые отношения.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Jordan Strauss / Invision / East News

Некоторые фанаты считают, что Бен слишком меланхоличный, а Дженнифер — активная и успешная женщина, которая постоянно вынуждена мотивировать мужа. Также поговаривают, что именно Аффлек стал инициатором их первого расставания, потому что не справился с популярностью своей второй половинки. Мы же надеемся, что пара счастлива, и разные темпераменты не мешают им жить в гармонии.

Николь Кидман и Том Круз

Robert Bertoia / Everett Collection / East News

Поклонники Николь были рады ее разводу с Томом Крузом. По мнению комментаторов, актер душил ее талант и не давал полноценно развиваться в профессии. Пользователи сети были очень возмущены, когда актриса рассказала, что бывший одевал ее по своему вкусу. Поэтому Кидман не носила каблуки на красных дорожках, ведь ее бывший супруг не хотел, чтобы она выглядела выше.

Бейонсе и Jay-Z

Invision / Invision / East News

По мнению фанатов, рэпер недостоин своей жены, потому что ведет себя равнодушно. В то время как певица полностью отдается отношениям. Даже когда они по каким-то причинам находятся на расстоянии, артистка делает все, чтобы увидеться с любимым. Однажды она прилетела просто ради того, чтобы побыть с мужем всего пару часов. Разве певица не заслуживает красивых ответных жестов? Такую преданную любовь Бейонсе публика объясняет тем, что она была слишком юной, когда встретила Jay-Z.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Invision / Invision / East News

Комментаторы на Реддит прогнозируют, что Скарлетт и ее супруга в будущем ожидает развод, ведь она успешнее его в карьере и сильнее характером. И сам Колин признавался, что порой завидует популярности жены. К сожалению, первый брак Йоханссон с Райаном Рейнольдсом развалился именно по этой причине.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

AFP / EAST NEWS

Моника — талантливая и эффектная красотка. Фанаты в сети до сих пор не могут понять, почему она когда-то выбрала именно Касселя. Поговаривают, что актрисе в семейной жизни пришлось несладко.

Не все любовные истории заканчиваются сказкой, но порой в жизни мы находим счастье там, где совсем этого не ожидали. Как Кэмерон Диас, которая покинула Голливуд, завела семью и ни о чем не жалеет.

Фото на превью Invision / Invision / East News