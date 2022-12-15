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19 питомцев, которые умудряются выразить эмоции так, что любой актер позавидует

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Иногда кажется, что животным даже делать ничего не надо, чтобы быть милашками. Просто существуй себе, твой человек будет тебя фотографировать, а миллионы пользователей сети будут умиляться. А чтобы стать буквально образцом для мемов, можно просто скорчить забавную рожицу. И все — ты звезда. Вот и пушистые герои этой подборки, занимаясь своими обычными делами, попали в объектив камеры и получили приятные комментарии.

То ли в тайны Вселенной заглядывает, то ли есть выпрашивает

«Вот такое выражение морды у моей собаки каждый раз, когда я иду в туалет»

«Так ждал, когда мне пришлют профессиональные фотографии моей собаки с национального конкурса. И вот что получил»

«Сегодня мой кот открыл для себя, что такое пакет»

  • Прямо видно, как он думает: «О боже мой, этот пакет просто потрясающий!» © Nijverdal / Reddit

Как думаете, у кого из знаменитостей такое же выражение лица, как у него сейчас?

  • Вот именно такой взгляд делает каждая поп-звезда, когда пытается выглядеть круто. Например, Бибер. © Mammoth_Comb_5055 / Reddit

«А мама сказала, что теперь моя очередь играть в компьютерные игры»

«Помогите!»

А у кого сегодня день рождения?

«Вот с этой мордочкой рядом я просыпаюсь каждое утро. По-другому и быть не может»

  • Одна из самых милых кошачьих мордочек из тех, что я когда-либо видел, а я любитель кошек. И мое утро точно началось бы отлично, если бы это было первым, что я увидел, открыв глаза. © cheechiechongie / Reddit

«Мой дурашка»

  • А-ха-ха! У кого-то волосы развеваются на ветру, а у кого-то — язык. © Eevee_the_pup / Reddit

Вот так этот пушистый зверь показывает, как сильно он любит кататься по кровати

«Наш маленький корги всегда пытается выглядеть мило, когда замышляет что-то нехорошее»

«Разбудил его и попросил подвинуться. Вот что получил в ответ»

«Мой найденыш частенько принимает такие позы. Девчушка явно однажды станет моделью»

«Забрала ее из собачьей парикмахерской. От услуг она в восторге, а вот от банданы явно нет»

Так выглядит экзистенциальный кризис

Угадайте, кто такой любопытный только что залез в полную ванну и готов сделать это снова

Нужно выпустить пар? Он здесь, чтобы выслушать

Как же тяжело жить, когда ты такой милашка

А ваши питомцы часто принимают забавные позы? Может, у вас есть фото?

Фото на превью meganlindsay / Reddit
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AdMe/Животные/19 питомцев, которые умудряются выразить эмоции так, что любой актер позавидует
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